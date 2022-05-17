Кремль спросили о будущем ЛДПР без Жириновского

Роль лидера ЛДПР Владимира Жириновского в становлении и развитии партии трудно переоценить, а кому дальше вести эту партию по дороге развития – решать самим партийцам, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Безусловно, роль Жириновского огромна в становлении, развитии, в наработке своего электората этой партии, ее трудно переоценить... Но кому дальше вести эту партию по дороге развития – это, наверное, сами партийцы должны решать, внутрипартийный вопрос», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о том, как считают в Кремле, каково будущее ЛДПР без Жириновского.

Решение по думскому мандату Жириновского будет принято во вторник.

Ранее источник сообщил, что Съезд ЛДПР, лидер которой Владимир Жириновский скончался в апреле, запланирован на 25 мая. На съезде выберут нового председателя партии.

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Он был похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. Проститься с политиком пришли тысячи россиян и президент Владимир Путин.