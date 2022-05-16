Кубинская волейболистка Монталво решила уехать из России после расистского скандала

Волейболистка «Уралочки-НТМК» Аилама Сесе Монталво уедет из России после расистского скандала, но ее решение не связано с инцидентом, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Уход Монталво не связан со скандалом. Она продолжит карьеру в Румынии», – сообщил источник РИА «Новости».

Кубинская нападающая играла в системе «Уралочки-НТМК» с 2019 года, а в 2022-м стала серебряным призером чемпионата России.

Как заявила директор уральского клуба Валентина Огиенко, волейбольный клуб «Уралочка» до сих пор не получил извинений от главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова за инцидент, произошедший во время пятой игры финала чемпионата России.

«Извинений от «Локомотива» не было. Все осталось по-прежнему», – сказала Огиенко.

Всероссийская федерация волейбола ранее заявила, что рассмотрит инцидент на заседании дисциплинарной комиссии.

«Локомотив» в четверг выиграл у «Уралочки-НТМК» финальную серию плей-офф (3-2). Команда во второй раз подряд стала чемпионом России. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» – спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир. До этого кубинская Монталво принесла несколько очков своей команде. Клуб из Свердловской области потребовал принести извинения.

Монталво заявила, что оскорбления со стороны главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова ее не задели, а лишь показали отсутствие у него профессиональной этики.