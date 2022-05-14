Волейболистка Монталво отреагировала на оскорбление от тренера «Локомотива»

Кубинская волейболистка екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Аилама Монталво заявила, что оскорбления со стороны главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова ее не задели, а лишь показали отсутствие у него профессиональной этики.

«Могу только сказать, что лично у меня нет с этим проблем, даже с тем человеком, который посмел проявить ко мне неуважение. Я знаю, кто я, мне нравится мой цвет, и я горжусь этим, я не стыжусь этого. Его слова совершенно меня не трогают, потому что его проблема как человека в том, что он не может контролировать свое эго и для достижения результата он должен кого-то обидеть, что только показывает отсутствие у него профессиональной этики», – написала Монталво в Instagram* (продукт компании Meta*, признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

«Ответ злом на зло на зло меня не сделает хорошим человеком, к тому же я не позволяю себе опускаться до такого уровня, я гораздо выше этого. Я осталась удовлетворена тем, что он не смог меня сломать, помешать мне выполнить свою работу или прекратить играть. Я мысленно победила его в том финале и сегодня этим письмом делаю это снова», – добавила она.

«Локомотив» в четверг выиграл у «Уралочки-НТМК» финальную серию плей-офф (3-2). Команда во второй раз подряд стала чемпионом России. В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» – спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир. До этого кубинская Монталво принесла несколько очков своей команде. Клуб из Свердловской области потребовал принести извинения.