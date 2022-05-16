В Госдуме предложили провести в Херсонской области диспансеризацию детей

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16 мая, понедельник | Последнее обновление — 12:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Российские средства ПВО сбили два Су-25, один Су-24 и десять беспилотников ВСУ
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Если избыточные объемы российской нефти по тем или иным причинам не удастся реализовать на азиатских рынках, речь может пойти о сокращении добычи, восстановить которую, как известно, быстро не получится. Такой сценарий чреват возникновением глобального дефицита энергоресурсов уже в долгосрочной перспективе.
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В последнее время сразу пять стран дали повод говорить о том, что возможности спокойного разговора России с ними, присущего дипломатам, исчерпаны. И открывает этот список Литва.
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Сегодняшний кризис на Украине – только продолжение старой истории украинского безвластия в 1918 году, которую прекрасно обрисовал Булгаков. Кто только не владел Киевом в тот год: большевики, немцы-интервенты, Петлюра.
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Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Госдуме предложили провести в Херсонской области диспансеризацию детей
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Депутат Госдумы Игорь Кастюкевич предложил провести в Херсонской области диспансеризацию детей и полный аудит библиотечного фонда.
С конца марта в рамках гуманитарной миссии «Мы Вместе» и «Единой России» в Херсонской области порядка 90 тонн продуктов и продовольствия роздано жителям. Более 1500 жителям оказана адресная лекарственная помощь, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Детскую клиническую больницу Херсона завезли необходимые лекарственные средства с запасом на несколько месяцев. Детский дом Херсона обеспечили детскими товарами и медикаментами. Проведена эвакуация более 400 человек, которые пожелали уехать на территории России. В планах гуманитарной миссии Единой России на освобожденных территориях по направлению «Юг» - организация и проведение диспансеризации детей, находящихся в детских домах, домах малютки и интернатах, а также их медицинское сопровождение.
Отдельное внимание будет уделено образовательным и воспитательным процессам. По словам Кастюкевича, одинаково важное значение имеет как учебная литература, так и книги библиотечного фонда.
«В одной из библиотек Скадовска мы забрали книги, пропагандирующие нацизм, настраивающая детей на агрессию. Агрессией пропитано все, включая учебные программы. Не должен ребенок в уроках по начальной военной подготовке сдавать зачеты и получать оценки по теме «как правильно собирать фугас или мину». И учить его этому не должны. Поэтому в ближайшее время будет организован аудит всех библиотек в освобожденных территориях, включая школьные, и мы обязательно заменим книги, в том числе на русском языке, – отметил депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» Игорь Кастюкевич.
Гуманитарная миссия в Херсонской области работает под руководством Игоря Кастюкевича с конца марта. Добровольцы «Мы Вместе» и Единой России осуществляли формирование и доставку гуманитарной помощи, в том числе лекарственной. Оказывали адресную помощь жителям и содействие в эвакуации. В преддверье Дня Победы добровольцы совместно с военно – гражданскими администрациями в Херсоне, Скадовске и Мелитополе посещали ветеранов Великой Отечественной Войны. Было доставлено порядка 200 подарочных наборов вместе с выплатой, которая по указу Президента РФ положена всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны на освобожденных территориях.
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Помощник главы Чечни указал место гибели американского наемника ВСУ
Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода «Краситель» в городе Рубежное, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.
«Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), документы и свое вооружение», – рассказал Алаудинов РИА «Новости».
Ранее в сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В сеть также попала фотография паспорта американца. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.
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Делегация Румынии обвинила организаторов «Евровидения» в подлоге
Организаторы «Евровидения» заменили оценки, которые члены жюри от Румынии выставили участникам песенного конкурса, отдав высший балл Украине вместо Молдавии, сообщила глава румынской делегации Юлиана Марчук.
«Мы были удивлены, обнаружив, что результат голосования румынского жюри не был учтен при подсчете итогового рейтинга, организаторы использовали другой набор оценок от имени жюри нашей страны. Уточняем, что жюри из Румынии решило поставить максимальный балл представителям Молдавии», – передает РИА «Новости» слова Марчук, сказанные главой румынской делегации в комментарии телеканалу TVR.
В результате внесенных организаторами изменений Молдавия от Румынии не получила ни одного балла. Как уточняет телеканал, перед объявлением голосования Европейский вещательный союз отстранил жюри шести стран от конкурса на основании «неправильной схемы голосования», но не уточнил, какие именно страны. Когда пришло время объявления итогов голосования румынского жюри, представительница страны Эда Маркус не появилась на экране, а объявление сделал представитель Евровидения в Турине.
Накануне организаторы «Евровидения-2022» объявили Украину победителем музыкального конкурса. В ходе выступления в финале «Евровидения-2022» коллектив с Украины в нарушение правил музыкального конкурса призвал помочь Украине. Однако представитель организатора назвал поступок украинской группы «гуманитарным жестом».
Напомним, 25 февраля организаторы «Евровидения» отстранили Россию от участия в конкурсе в связи с событиями на Украине. На следующий день Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК), Первый канал и радиодом «Останкино» объявили о своем выходе из этой организации. Исполнительный продюсер смотра Клаудио Фазуло сообщил, что россияне не смогут отдать голоса за участников «Евровидения», так как Россия в мероприятии не участвует.
Немецкий генерал предостерег Украину от недооценки ВС России
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Бригадный генерал немецкой армии в отставке и советник экс-главы Германии Ангелы Меркель Эрих Вад предостерег Украину от недооценки мощи вооруженных сил России, сообщило издание Deutsche Wirtschafts Nachrichten.
«Русские слишком сильны: у них есть превосходство на земле и в воздухе», – приводит РИА «Новости» слова генерала, которого цитирует немецкое издание.
Он также выразил уверенность, что официальный Киев не сможет вернуть Донбасс военным путем. Именно Россия, отметил Вад, определяет развитие событий на востоке Украины.
С таким заявлением эксперт выступил в свете специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.
Напомним, 12 мая посол ЛНР в России Родион Мирошник в комментарии газете ВЗГЛЯД сообщал, что под контролем ВСУ осталось не более 5% территории республики, идут активные бои на территории Северодонецка, Лисичанска и за Попасной.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Шольц не стал обижаться на оскорбления украинского посла
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Канцлер Германии Олаф Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны украинского посла Андрея Мельника, который назвал его «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания ехать в Киев.
Политик в интервью немецкому порталу t-online призвал сделать скидку на то, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия, и предложил не придавать значение словам представителя украинской дипмиссии в ФРГ, передает РИА «Новости».
«Вам не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном – мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить Россию вывести свои войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», – заявил Шольц.
Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?
Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать Киеву сильную поддержку, в том числе с помощью принятия более жестких санкций. Основным ориентиром политики Германии канцлер назвал «провал спецоперации», которую Россия развернула на Украине.
Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии.
Также Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.
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В ДНР заявили о сдаче в плен десяти украинских военных с «Азовстали»
С завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами, заявил командир одного из подразделений внутренних войск ДНР Александр Ходаковский.
«Из «нашего» тоннеля вышли первые десять человек военных с белыми флагами», – написал он в Telegram.
Ранее Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
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Правоохранители России начали борьбу с организованной преступностью в Харьковской области
Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобожднных территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов.
По словам источника РИА «Новости» в российских силовых структурах, с началом спецоперации местные бандиты начали прикрываться именем России и поставили фермеров на «счетчик». Так, одна из банд в Волчанске требовала по 50 долларов «дани» с гектара у сельхозпроизводителей.
«Главари уже задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия», – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что украинские неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей Харьковской области, некоторых увозят в неизвестном направлении.
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Российские средства ПВО сбили два Су-25, один Су-24 и десять беспилотников ВСУ
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Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины. А в районе острова Змеиный российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-24, сообщило Минобороны.
«Над населенными пунктами Новосветловка Луганской народной республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой народной республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства», – говорится в сообщении ведомства в Telegram.
Также ПВО ВС России сбили в воздухе два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха.
Кроме того, «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России за сутки поражены два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады в районе Цаповки Харьковской области».
ВС России поразили 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники, восемь долговременных огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Красный Лиман Харьковской области, Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики, а также Берестовое Луганской народной республики. В результате ударов уничтожены свыше 360 националистов, выведены из строя 78 единиц военной техники.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 104 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также два склада горючего. Ракетными войсками и артиллерией поражены 325 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 14 пунктов управления и 24 артиллерийские батареи на огневых позициях», – добавили в Минобороны.
Также были перехвачены 18 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 168 самолетов, 125 вертолетов, 889 беспилотных летательных аппаратов, 307 зенитных ракетных комплексов, 3108 танков и других боевых бронированных машин, 381 установка реактивных систем залпового огня, 1529 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2949 единиц специальной военной автомобильной техники», – уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Лозовая Харьковской области сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины.
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В Чехии предупредили Запад об огромных финансовых жертвах ради Украины
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Восстановление Украины после продолжающегося кризиса потребует от Запада огромных финансовых жертв, заявил обозреватель чешского издания Lidovky Истван Леко.
Как отметил автор публикации в своем материале, продолжающийся украинский кризис все чаще заставляет политиков из западных стран задаваться вопросом, кто заплатит за восстановление страны, которое невозможно до окончательного разрешения ситуации, передает РИА «Новости».
Обозреватель чешского издания привел данные еврокомиссара Валдиса Домбровскиса о том, что на восстановление Украины понадобится от 500 до 600 млрд евро, и заявил, что эта сумма может увеличиться в десять раз. Леко также привел заявление немецкого экономиста Вернера Хойера о необходимости плана Маршалла для Киева, участвовать в котором будет не только ЕС, а все международное сообщество.
Автор публикации отметил, что с Хойером согласны другие политики и экономисты. Он обратил внимание на долг стран Евросоюза, достигающий 92% ВВП, а также пятилетнюю программу по отказу от российских энергоносителей, предполагающую траты в размере 195 млрд евро – сумму, сопоставимую с годовым ВВП Чехии. «Ясно, что без финансовых жертв со стороны Запада поставить Украину на ноги будет невозможно», – констатировал журналист.
Леко напомнил, что и до кризиса в украинскую экономику мало кто хотел инвестировать, а сейчас положение Киева ухудшилось. Он привел слова профессора истории из Гарварда Чарльса Майера, заявившего, что план Маршалла для Европы был «смазкой» для двигателя, а не топливом, в отличие от Украины.
Кроме того, есть другая проблема – экономика США в годы реализации плана Маршалла для Европы была на подъеме: промышленность производила половину всех товаров в мире, а сельское хозяйство приносило большие излишки. Теперь же Америка стоит перед большими проблемами – инфляцией и приближающейся рецессией.
«Не стоит в подобной ситуации ждать от американцев великодушия, особенно после двух продолжительных и затратных войн в Ираке и Афганистане», – заметил Леко.
В воскресенье генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал участников альянса наращивать военную помощь Украине. В четверг американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине помощи в размере почти 40 млрд долларов. Днем ранее Палата представителей Конгресса США утвердила выделение Украине пакета помощи на беспрецедентную сумму почти в 40 млрд долларов. Во вторник президент США Джо Байден призвал Конгресс США срочно выделить Украине 33 млрд долларов. В конце апреля в администрации США пожаловались, что деньги на Украину закончились.
В минувшую пятницу российский постпред при ООН Василий Небензя обвинил Запад в прокси-войне против РФ на Украине. В апреле посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов предупредил об опасности действий стран Запада во время спецоперации РФ на Украине и возможности прямого военного противостояния России. Глава ДНР Денис Пушилин в свою очередь заявил о противостоянии России в Донбассе целому конгломерату стран. В МИД РФ констатировали, что НАТО фактически давно воюет против России на Украине.
Зеленский сменил командующего силами теробороны Украины
Владимир Зеленский назначил нового командующего силами территориальной обороны Украины, следует из указа на сайте его канцелярии.
«Назначить генера-майора Игоря Танцюру командующим Сил территориального обороны Вооруженных сил Украины», – приводит текст указа РИА «Новости».
Как сообщает украинское издание Страна.ua, ранее эту должность занимал Юрий Галушкин. По данным издания, Танцюра до назначения был начальником штаба Сухопутных войск Украины, в мае был награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени «за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге».
Напомним, 13 мая ВКС России высокоточными ракетами уничтожили штабы теробороны и батальона 24-й мехбригады ВСУ. Двумя днями ранее большая часть боевиков территориальной обороны в Одесской области дезертировали, опасаясь отправки на фронт. В начале мая Рада приняла закон об использовании теробороны в районах боевых действий. 1 января 2022 года Силы теробороны стали отдельным родом войск ВС Украины.
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В Рубежном нашли доказательства присутствия инструкторов из США и Польши
Доказательства присутствия в городе Рубежное иностранных инструкторов из США и Польши обнаружены при обследовании позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил официальный представитель народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Иван Филипоненко.
«При обследовании позиций ВСУ в районе завода по производству взрывчатых веществ «Заря» в Рубежном были обнаружены доказательства присутствия в городе иностранных инструкторов из США и Польши, которые руководили операцией по обороне Рубежного и завода», – сообщил он.
Филипоненко также отметил, что показания пленных солдат территориальной обороны ВСУ свидетельствуют о беспринципности и трусости инструкторов из стран НАТО, которые не считают за людей ни своих подопечных из числа украинских военных, ни мирных жителей Донбасса. «Они первыми покидают позиции, оставляя неподготовленных солдат на неминуемую гибель ради сохранения собственных жизней», – передает ТАСС слова официального представителяя народной милиции ЛНР.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что после стремительного наступления российской армии оборона завода «Заря» в Рубежном потерпела поражение, он перешел под контроль бойцов спецподразделений «Ахмат» и военнослужащих ЛНР.
В Народной милиции республики сообщили, что украинские силовики при отступлении заминировали крупный химический завод «Заря» в Рубежном (ЛНР) 49 тоннами взрывчатки.
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Власти Херсонской области заявили о стопроцентной защите региона армией России
Российские военные обеспечивают полную защиту Херсонской области, а силы ПВО закрывают регион от обстрелов со стороны Украины, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.
«Херсонская область находится на все 100% под защитой и охраной войск Российской Федерации. <...> Сейчас уже многие поняли, что на самом деле это российская армия сегодня защищает жителей Херсона и Херсонщину, как раз системами ПВО. Многие начали понимать, что на самом деле все эти митинги и все эти красивые картинки [генерируемые украинскими СМИ] – всего лишь иллюзия, попытки культивировать и поддерживать страх, на ней как раз построен весь фашизм», – цитирует его ТАСС.
По словам Стремоусова, область еще находится в зоне досягаемости украинской артиллерии, но снаряды удается перехватывать российским силам ПВО.
Задачи с гуманитарной помощью и возвращением к мирной жизни также помогает решать МЧС и армия.
«Посевную провели. Я не скажу, что на 100%, но фермеры в основной своей массе посеялись», – добавил Стремоусов, пояснив, что посевной материал у аграриев.
«Россия дала топливо по доступной цене. С помощью Министерства обороны Российской Федерации было разминировано очень много полей. Таким образом, посевная прошла успешно. Были созданы все условия для того, чтобы начать посевную, несмотря на все заявления беглого губернатора [Геннадия] Лагуты, который призывал всех фермеров прекратить работы, посидеть, подождать», – добавил замглавы администрации.
Между тем, отметил Стремоусов, жители Херсонской области надеются на скорый запуск автобусного и железнодорожного сообщения с Крымом.
«По железной дороге военные составы ходили, ее проверяли: все четко, за все последнее время там не было никаких диверсий. Для пассажирских перевозок небезопасно, а мы, повторимся, несем ответственность за людей. Но в ближайшее время железнодорожное сообщение будет восстановлено», – сказал он.
Также планируется запустить автобусные рейсы. «Автобусы с людьми, которые изъявили желание уехать в Крым, ходят, на границе тоже упрощенная форма пропуска. Полноценное сообщение, конечно же, тоже будет восстановлено. Со временем», – уточнил замглавы администрации.
Напомним, власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
В Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России.
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На Украине заявили о падении транзита российского газа
Заявка на прокачку российского газа через украинскую газотранспортную систему упала до 46,8 млн кубометров, следует из данных «Оператора ГТС Украины» (ОГТСУ).
С 11 мая Украина прекратила прием для транзита газа через ГИС «Сохрановка» из-за того, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). Сейчас для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС «Суджа». По данным Газпрома, перенос всех объемов на «Суджу» технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены, передает РИА «Новости»
Транзит российского газа через Украину с 11 мая резко снизился.
По данным ОГТСУ, заявка на прокачку через ГИС «Суджа» упала до 46,8 млн кубометров, а днем ранее уточненная заявка составляла 64,7 млн кубометров. Заявка же через ГИС «Сохрановка» так и остается на нуле. В воскресенье заявка Газпрома на прокачку прокачку через эту станцию была отклонена.
Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.
На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Глава Каховского района Херсонской области рассказал о возвращении жителей
Жители поселений в Херсонской области начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации, заявил глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев.
«Интересная тенденция – в последние две недели – это возвращение (граждан), причем возвращение с тех территорий, где идет сейчас война. Это очень серьезно. На 9 мая мне казалось, что будет мало людей, ведь многие уехали. А у нас в летнем кинотеатре было около тысячи человек одновременно. Такого не было никогда. Акции и демонстрации в Каховке собрали полторы тысячи человек», – сказал Леонтьев РИА «Новости».
Глава администрации отметил, что большая часть людей в маленьких поселениях, которая задействована в сельском хозяйстве, в большей степени не стала покидать свои дома.
Ранее замглавы областной военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов заявил, что власти Херсонской области намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой включить регион в состав России.
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Власти Херсонской области пообещали фермерам помощь с кредитованием
Аграрии Херсонской области могут спокойно сеяться, выращенное зерно никто забирать не будет, урожай без каких-либо проблем можно будет продать в Россию, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов, пообещав аграриям помощь с кредитованием.
Он сообщил, что к нему поступило обращение, в котором говорится, что фермеры Горностаевского района Херсонской области не знают, стоит ли им начинать сев. В соцсетях людей пугают, что урожай может быть отобран. Кроме того, аграрии в нынешних условиях не могут продать прошлогодний урожай и купить горюче-смазочные материалы, передает ТАСС.
«Ваше зерно никто забирать не будет. Ваше зерно, которое вы сможете собрать, вы сможете потом без каких-либо проблем в перспективе продать уже не на Украину, а в Россию. Далее будем вам в этом направлении помогать», – сказал замглавы Херсонской области в видеообращении, которое опубликовано в Telegram-канале Стремоусова.
Он также сообщил что аграрии Херсонской области смогут получить рублевые займы на ведение бизнеса. Те хозяйства, которые решат работать, смогут рассчитаться со своими работниками и пайщиками-владельцами земельных участков. Стремоусов заверил, что власти готовы помогать фермерам в вопросах обеспечения топливом. В ближайшее время будут проведены собрания с участием аграриев, добавил замглавы региона.
Ранее глава военно-гражданской администрации Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев рассказал, что жители региона начали возвращаться в свои дома после стабилизации ситуации и восстановления порядка при новой администрации.
Напомним, в среду постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
В понедельник в Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России. В минувшее воскресенье власти Херсонской области объявили о намерении выдавать российские паспорта. Днем ранее в Госдуме заявили о неразрывном будущем освобожденных территорий с Россией.
Ранее зампред военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил о стремлении региона войти в состав России. Он также сообщил, что освобожденный Вооруженными силами РФ регион решил вернуть герб времен Российской империи. Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией и исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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В Мариуполе восстановили подачу электричества
В Мариуполе возобновили подачу электричества и восстанавливают водоснабжение, которые были нарушены с середины марта, рассказали местные жители.
Свет в городе дали накануне. «Воду дали до дома, а дома еще нет. Вы знаете, мы как будто ожили. У нас же электроплиты, готовить не на чем... Спасибо, конечно, огромное, все очень довольные светом», – передает РИА «Новости» слова местной жительницы.
Ранее в Мариуполе начала работу главная городская торговая площадка: запущена та часть центрального рынка, где торговали продуктами питания.
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