«Яндекс» опроверг планы переноса штаб-квартиры в Израиль

Компания «Яндекс» не планирует переносить свою штаб-квартиру из Москвы в Тель-Авив или инициировать переезд сотрудников в Израиль, сообщили в пресс-службе ИТ-компании.

«Перенос штаб-квартиры «Яндекса» из Москвы или релокация команд из России не планируется», – передает сообщение ТАСС.

В «Яндексе» уточнили, что продолжают нанимать сотрудников на часть вакансий, в том числе и в Израиле. При этом некоторые из вакансий при этом допускают возможность релокации. «Также мы хотим помочь сотрудникам, работающим удаленно, получать зарплату удобным для них способом», – сказали в компании.

Там добавили, что офис «Яндекса» в Тель-Авиве работает уже много лет, его сотрудники занимаются развитием Yango (международное подразделение «Яндекс. Такси»), беспилотных технологий, образовательных проектов и других сервисов.

Напомним, израильское издание Calcalist сообщило, что один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож написал премьер-министру и трем министрам Израиля о том, что принял решение перенести штаб-квартиру компании в Тель-Авив. По данным СМИ, бизнесмен добивается исключительных послаблений для найма в Израиле неизраильских рабочих, чтобы держать основную деятельность вне России и избежать санкций.