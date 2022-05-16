Один из основателей «Яндекса» захотел перевести компанию в Израиль

Один из основателей «Яндекса» Аркадий Волож написал премьер-министру и трем министрам Израиля о том, что принял решение перенести штаб-квартиру компании в Тель-Авив. По данным израильских СМИ, бизнесмен добивается исключительных послаблений для найма в Израиле неизраильских рабочих, чтобы держать основную деятельность вне России и избежать санкций.

«Я принял решение перенести глобальную штаб-квартиру Яндекса в Тель-Авив и привезти в Израиль многие сотни разработчиков, инженеров и технологов», – цитирует письмо Воложа издание Calcalist.

Письмо было направлено премьер-министру Нафтали Беннету, министру финансов Авигдору Либерману, министру внутренних дел Айелет Шакед и министру инноваций, информации и технологий Орит Фаркаш-Хакоэ.

Основатель «Яндекса» просит израильское правительство предоставить ряд послаблений, чтобы сотрудники компании могли «принять решение о переезде жить в Израиль, пусть даже на несколько лет».

В числе таких условий Волож называет предоставление рабочих виз неевреям либо правомочным возвращающимся. Паспорта должны позволить этим работникам свободно перемещаться по миру. На данный момент «Яндекс» уже имеет значительную деловую активность в Израиле, там работает 450 человек.

Напомним, холдинг VK сообщил о подписании соглашения о покупке новостного агрегатора «Яндекс. Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс. Дзен», принадлежавших транснациональной компании «Яндекс». Напомним, что корпорация VK до октября 2021 года носила название Mail.Ru Group. Этой компании принадлежат соцсеть «Вконтакте» и сервис Mail.Ru, включающий в себя собственный новостной агрегатор. Головное лицо «Яндекса» – компания Yandex NV – зарегистрирована в Нидерландах.