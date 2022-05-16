«Черных лесорубов» заподозрили в пожарах в Приморье

Более 9 тыс. гектаров леса сгорело за неделю в лесничестве Кавалеровского района Приморья, власти подозревают в умышленных поджогах «черных лесорубов», сообщает правительство региона.

Отмечается, что на территории Кавалеровского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» во второй декаде мая зарегистрировано 18 лесных пожаров общей площадью более 9 тыс. гектаров. Они начались с 9 мая, очаги возгорания распространялись с юга на север. По данным властей, Кавалеровский филиал Примлеса считается наиболее проблемным с точки зрения незаконной заготовки древесины в Приморском крае.

«В результате планомерной работы, которую проводит наше ведомство во взаимодействии с правоохранительными органами, с начала года «черные лесорубы» понесли существенный урон: у них изъяли значительное количество дорогостоящей лесозаготовительной техники; в конце зимы силовики с поличным взяли международную группу, участники которой обвиняются в контрабанде древесины. Все это могло стать поводом для мести со стороны тех, кому мы значительно усложнили, а то и вовсе перекрыли возможность заниматься незаконным бизнесом», – передает РИА «Новости» слова главы министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова.

Он отметил, что все материалы по предполагаемым поджогам переданы в правоохранительные органы.

По словам руководителя Кавалеровского лесничества Евгения Кутукова, 13 мая лесные пожарные смогли локализовать или ликвидировать большую часть пожаров. Дождь 14 мая окончательно потушил очаги. В результате пожаров в том числе пострадали кедровники, которые запрещены к рубке. Там местные жители занимались заготовкой ореха.

«У нас есть существенные основания полагать, что это были умышленные поджоги, поскольку сухих гроз и переходов огня с земель иных категорий в этот период на территории лесничества не было, а характер возгораний говорит о том, что они возникали, как плану. По предварительным оценкам, ущерб от этих лесных пожаров может составить до 200 млн рублей», – отметил Кутуков, чьи слова приводятся в сообщении.

Ранее президент Владимир Путин поручил при необходимости принять дополнительные решения для снятия остроты проблем, связанных с пожарами. Масштабные пожары подрывают все усилия России по сохранению климата, заявил глава государства.