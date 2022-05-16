«Черных лесорубов» заподозрили в пожарах в Приморье

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16 мая, понедельник  |  Последнее обновление — 08:22  |  vz.ru
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Четыре причины неготовности ЕС отказаться от российской нефти

Европа не зря боится вводить нефтяное эмбарго Егор Алеев/ТАСС
Европа впервые заговорила о том, чтобы исключить нефтяное эмбарго из шестого пакета санкций. Решиться на такой запрет оказалось не так просто, как в случае с углем. Евросоюз можно понять. У него есть минимум четыре повода, почему этого шага лучше избежать. И один из них в том, что Европа окажется в большем проигрыше, чем Россия. Подробности...
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Преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины

Угроза «неприкрытого геноцида» населения Донбасса со стороны Украины побудила Москву признать государственную независимость ДНР и ЛНР Максим Блинов/РИА Новости
Освобожденные регионы юга Украины должны принять решение о выходе из состава Украины и объявить о своей независимости, заявил постпред Крыма при президенте России Георгий Мурадов. По словам чиновника, до завершения военной спецоперации с плебисцитами придется повременить, но возможны и «решения временного характера». На каких основаниях Херсонская и другие области могут объявить о выходе из состава Украины? Подробности...
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Как лишить украинскую армию мозга

Вход в секретный военный пункт управления выглядит так Sven Hoppe/Global Look Press
Ежедневно в официальных сводках Минобороны упоминается уничтожение пунктов управления украинских вооруженных сил. Почему удары по штабам имеют особое значение, о каких именно пунктах управления идет речь, почему главные штабы Украины пока остаются нетронутыми – и в каком случае они все-таки наверняка будут массово уничтожаться? Подробности...
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План выхода «Азова» на границу с Россией принадлежит США

Внезапное начало российской спецоперации сорвало планы украинских националистов атаковать Донбасс и территории РФ Виктор Антонюк/РИА Новости
Украинские боевики из полка «Азов» рассчитывали в начале марта захватить в ДНР город Новоазовск и выйти к границам России. Соответствующий план наступления был обнаружен на одной из баз полка в освобожденном Мариуполе. В экспертной среде уверены: это далеко не единственная карательная операция украинских националистов, сорванная благодаря началу Россией спецоперации по демилитаризации Украины. Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Русский офицер Булгаков ненавидел проект «самостийной» Украины

Иван Иванюшкин
Иван Иванюшкин, Кандидат философских наук, исследователь истории интернета
Сегодняшний кризис на Украине – только продолжение старой истории украинского безвластия в 1918 году, которую прекрасно обрисовал Булгаков. Кто только не владел Киевом в тот год: большевики, немцы-интервенты, Петлюра. Подробности...
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Давление Запада на Россию сработало как пружина

Андрей Колесник
Андрей Колесник, ветеран спецназа ВМФ, депутат Госдумы
Сегодня мы приходим к окончательному расчету. Пересмотру всего нашего подхода к отношениям с внешним миром – и к себе самим. Это вопрос уважения, и в конечном счете вопрос нашего выживания. Подробности...
Обсуждение: 26 комментариев

Во что обойдется Киргизии экономический разрыв с Россией

Кубатбек Рахимов
Кубатбек Рахимов, исполнительный директор Центра стратегических решений «Аппликата», эксперт клуба «Валдай»
Серьезное падение поступлений от трудовых мигрантов, резкое ужесточение условий их пребывания в России, возвращение на родину не менее 200–300 тыс. человек, что создаст среду для экстремизма. Это только одно из возможных последствий выхода Кыргызстана из ЕАЭС. Подробности...
Обсуждение: 32 комментария
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Тайна гибели главы Пентагона

Чем Белоруссия помогает спецоперации

Еще один шаг к развалу Великобритании

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Ученые показали первое фото черной дыры в центре нашей галактики

Ученые из международной группы EHT (более 300 исследователей из 80 институтов по всему миру) опубликовали первое в истории фото сверхмассивной черной дыры Стрелец A* (она в 4,3 млн раз тяжелее Солнца) в центре нашей галактики Млечный Путь – на расстоянии 27 тыс. световых лет от Земли
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В Москве прошел парад в честь 77-летия Победы

На Красной площади состоялся парад в ознаменование 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вслед за обращением президента Владимира Путина по площади прошли военные расчеты и 131 единица гусеничной и колесной техники. Воздушную часть парада пришлось отменить
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В отеле в центре Гаваны прогремел мощный взрыв

В пятницу в отеле «Саратога» в центре Гаваны произошел взрыв, в результате которого во внешней стене здания образовалась дыра в несколько этажей. В результате ЧП погибли восемь человек и еще 30 были госпитализированы. Под завалами могут находиться еще 13 человек
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Должна ли Россия в ответ на санкции прекратить поставки энергоносителей в Европу?
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    НОВОСТЬ ЧАСА: Немецкий генерал предостерег Украину от недооценки ВС России
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    Помощник главы Чечни указал место гибели американского наемника ВСУ Захарова: Россия ответит на все хамские или незаконные шаги Запада Турция потребовала от Финляндии и Швеции прекратить поддержку террористов На Украину массово начали ввозить люксовые автомобили под видом военной помощи

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    Как лишить украинскую армию мозга

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    Индо-Тихоокеанский регион


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    Видео

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    Как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки

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    Владимир Можегов: Россия – военная империя

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    «Черных лесорубов» заподозрили в пожарах в Приморье

    16 мая 2022, 08:21

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Более 9 тыс. гектаров леса сгорело за неделю в лесничестве Кавалеровского района Приморья, власти подозревают в умышленных поджогах «черных лесорубов», сообщает правительство региона.

    Отмечается, что на территории Кавалеровского филиала краевого учреждения «Приморское лесничество» во второй декаде мая зарегистрировано 18 лесных пожаров общей площадью более 9 тыс. гектаров. Они начались с 9 мая, очаги возгорания распространялись с юга на север. По данным властей, Кавалеровский филиал Примлеса считается наиболее проблемным с точки зрения незаконной заготовки древесины в Приморском крае.

    «В результате планомерной работы, которую проводит наше ведомство во взаимодействии с правоохранительными органами, с начала года «черные лесорубы» понесли существенный урон: у них изъяли значительное количество дорогостоящей лесозаготовительной техники; в конце зимы силовики с поличным взяли международную группу, участники которой обвиняются в контрабанде древесины. Все это могло стать поводом для мести со стороны тех, кому мы значительно усложнили, а то и вовсе перекрыли возможность заниматься незаконным бизнесом», – передает РИА «Новости» слова главы министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Приморского края Константина Степанова.

    Он отметил, что все материалы по предполагаемым поджогам переданы в правоохранительные органы.

    По словам руководителя Кавалеровского лесничества Евгения Кутукова, 13 мая лесные пожарные смогли локализовать или ликвидировать большую часть пожаров. Дождь 14 мая окончательно потушил очаги. В результате пожаров в том числе пострадали кедровники, которые запрещены к рубке. Там местные жители занимались заготовкой ореха.

    «У нас есть существенные основания полагать, что это были умышленные поджоги, поскольку сухих гроз и переходов огня с земель иных категорий в этот период на территории лесничества не было, а характер возгораний говорит о том, что они возникали, как плану. По предварительным оценкам, ущерб от этих лесных пожаров может составить до 200 млн рублей», – отметил Кутуков, чьи слова приводятся в сообщении.

    Ранее президент Владимир Путин поручил при необходимости принять дополнительные решения для снятия остроты проблем, связанных с пожарами. Масштабные пожары подрывают все усилия России по сохранению климата, заявил глава государства.


    Bloomberg: ЕС разработал план покупки российского газа
    		    15 мая 2022, 12:05
    Фото: Virginia Mayo/AP/ТАСС
    Текст: Евгений Романов

    Евросоюз (ЕС) предложит своим импортерам газа решение, которое поможет избежать нарушения санкций при покупке топлива в России. И при этом идея позволит выполнять новые условия Москвы об оплате газа в рублях, сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.

    По информации издания, в новом руководстве по платежам за газ Европейская комиссия (ЕК) планирует указать, что компании должны сделать четкое заявление о том, что они считают свои обязательства выполненными, когда платят в евро или долларах по существующим контрактам. Агентство также отмечает, что исполнительный орган ЕС сообщил правительствам на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

    «Еще один ключевой момент заключается в том, что после того, как европейские компании произведут платеж в евро или долларах и заявят о выполнении своих обязательств, от российской стороны не должно требоваться никаких дальнейших действий в отношении платежа», – добавили в издании.

    Источник Bloomberg также рассказал, что на той закрытой встрече мнения представителей правительства разделились касательно плана ЕК. По информации издания, поддержали идею Германия, Венгрия, Италия и Франция. Польша внесла «некие юридические ясности». Других же смутило отсутствие конкретных указаний по открытию счетов в рублях.

    Напомним, во вторник, 10 мая, «Оператор ГТС Украины» сообщил, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за наступления форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет.

    Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора. На предложение ОГТСУ перенести все объемы транзита на другую точку входа российского транзитного газа – крупнейшую газораспределительную станцию «Суджа» в Курской области – в Газпроме заметили, что это технологически невозможно сделать исходя из российской потоковой схемы.

    На этом фоне цены на газ в Европе ускорили рост и превысили 1200 долларов за тысячу кубометров.

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    Коментарии (58)
    Опубликовано видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
    		    15 мая 2022, 12:49
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    В Сети опубликовали кадры с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный.

    C 7 мая в течение двух суток подразделения ВСУ совершили ряд попыток восстановить контроль над территорией Змеиного, но потерпели неудачу. В ходе ожесточенного боя на острове российские войска вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки, передает телеканал «Звезда».

    Отмечается, что операция проводилась по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, была намеренно спланирована накануне 9 мая.

    Подразделения спецназа главного управления разведки украинского Минобороны на трех бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» приблизились к Змеиному, успев высадить 24 диверсанта. Сосредоточенным огнем находившихся на острове военнослужащих и ракетным вооружением авиации ВКС России все украинские катера были поражены и потоплены, исключив возможность эвакуации украинских диверсантов на случай отступления.

    На кадрах Минобороны России тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном – ремень с якорем на пряжке, рядом американский ПТРК «Джавелин».

    В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области.

    Ранее Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.

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    Британия озвучила концепцию глобального НАТО
    		    15 мая 2022, 12:37
    Фото: NEIL HALL/EPA/ТАСС
    Текст: Евгений Романов

    Глава МИД Великобритании Лиз Трасс предложила создать глобальный оборонный союз НАТО, который позволит контролировать ситуацию в Индо-Тихоокеанском регионе.

    «Важно, чтобы мы сконцентрировались на глобальном НАТО. Потому что защищая евро-атлантическую безопасность, нам также необходимо обращать внимание на безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе», – цитирует ТАСС Трасс. 

    Министр также поддержала инициативу Финляндии и Швеции вступить в Североатлантический альянс и заявила, что западные страны продолжат оказывать военную помощь Украине.

    Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Швецию и Финляндию стоит быстро принять в НАТО в случае, если эти страны захотят вступить в альянс. 

    Накануне посол России в США Анатолий Антонов заявил, что решение Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО ошибочное и усугубляет ситуацию с безопасностью в Европе.

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы. 

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    Помощник главы Чечни указал место гибели американского наемника ВСУ

    15 мая 2022, 19:44

    Текст: Ольга Иванова

    Уроженец Вашингтона Джозеф Уорд Кларк и еще шесть граждан США, воевавших на стороне Украины в Донбассе, погибли на территории завода «Краситель» в городе Рубежное, сообщил помощник главы Чечни по силовому блоку Апты Алаудинов.

    «Гражданин Америки, о котором мы говорим, Джозеф Уорд (Кларк), его паспорт также находится у нас. Он нам по сути противостоял на заводе «Краситель», пытался противостоять. Наверное, это подразделение считалось спецназом. Я так понимаю, американцев было семь человек. Они были нами зафиксированы и все убыли в мир иной, оставив после себя Javelin (американский переносной противотанковый ракетный комплекс), документы и свое вооружение», – рассказал Алаудинов РИА «Новости».

    Ранее в сети появилась информация о ликвидации в Донбассе "представителя американских спецслужб" Кларка. В сеть также попала фотография паспорта американца. Из информации на снимке следует, что Кларк родился в 1987 году в Вашингтоне. При этом Госдепартамент США опровергает сообщения о захвате в плен и ликвидации американского гражданина Кларка в Донбассе. Официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что Кларк жив и находится в безопасности.

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    Пискарев: Страны G7 усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России

    15 мая 2022, 18:23

    Текст: Ольга Иванова

    Страны Группы семи (G7) усиливают прямое вмешательство во внутренние дела России, что подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите суверенитета России, заявил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

    «Итогом встречи глав внешнеполитических ведомств G7, которая накануне прошла в Германии, стало решение усилить санкционное давление на нашу страну и прямое вмешательство во внутренние дела России», – приводятся слова депутата в Telegram-канале думской комиссии по расследованию вмешательства извне.

    Как отметил Пискарев, в итоговом коммюнике этой группы стран заявлено о намерении отстаивать свои национальные ценности и интересы путем взаимодействия с неправительственными организациями, представителями гражданского общества, академических кругов и СМИ «как дома, так и за рубежом».

    «Таким образом, в документе четко подтверждается курс Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США по вмешательству во внутренние дела России путем навязывания нашему обществу своих представлений о демократии. Что это за взаимодействие и к чему оно ведет, мы хорошо знаем», – указано в сообщении.

    Депутат также подчеркнул, что инициатива G7 о защите «информационной среды от иностранных информационных манипуляций и вмешательств» подразумевает под собой «дальнейшее усиление цензуры и зачистку западного информационного пространства и соцсетей от российских СМИ и любых мнений, которые расходятся с «генеральной линией».

    «Все это подтверждает необходимость совершенствования законодательства по защите нашего суверенитета. Обязательно продолжим и активизируем эту работу», – резюмировал парламентарий. 

    Коментарии (7)
    В Польше захотели «демилитаризовать» Калининград

    15 мая 2022, 19:18

    Текст: Ольга Иванова

    Бывший заместитель министра обороны Польши Ромуальд Шереметьев в интервью газете DoRzeczy.pl заявил о необходимости «демилитаризации» Калининградской области.

    «Этот регион необходимо демилитаризовать, потому что не может быть, чтобы НАТО сидело на пороховой бочке», – сказал он, сообщает РИА «Новости».

    По мнению экс-чиновника, после вступления Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс организация серьезно укрепит позиции на восточном фланге, но Калининград может стать существенным препятствием на пути господства военного блока в этом регионе.

    Западные СМИ называют Калининградскую область «кошмаром НАТО», а представители альянса неоднократно заявляли о планах «захватить» ее в случае конфликта с Россией. Как неоднократно подчеркивали военные эксперты, любые высказывания о возможности вторгнуться в регион – это фантазии западных аналитиков. По мнению доктора военных наук Константина Сивкова, конфликт в Прибалтике и теоретическая потеря Россией части территории приведут к ядерной войне, поэтому рассуждения о соотношении сил не имеют особого значения.

    Ранее губернатор Антон Алиханов заявил, что блокада Калининградской области невозможна, так как самолеты «летают по нейтральным водам», а водный транспорт всегда свяжет регион с остальной частью России.

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    Коментарии (58)
    Шольц не стал обижаться на оскорбления украинского посла
    		    15 мая 2022, 15:40
    Фото: Michael Kappeler/Global Look Press
    Текст: Евгений Романов

    Канцлер Германии Олаф Шольц не стал обижаться на оскорбление со стороны украинского посла Андрея Мельника, который назвал его «обиженной ливерной колбасой» из-за нежелания ехать в Киев.

    Политик в интервью немецкому порталу t-online призвал сделать скидку на то, что на Украине уже несколько месяцев идут боевые действия, и предложил не придавать значение словам представителя украинской дипмиссии в ФРГ, передает РИА «Новости»

    «Вам не нужно придавать такое большое значение каждому слову. Важно сосредоточиться на главном – мы хотим помочь Украине защитить себя. И вместе с нашими союзниками мы хотим заставить Россию вывести свои войска с территории Украины. Поэтому мы и ввели санкции», – заявил Шольц.

    На ваш взгляд

     
    Как Берлин накажет украинского посла, назвавшего канцлера Шольца «обиженной ливерной колбасой»?



    Обсуждение:  47 комментариев
    Он подчеркнул, что Берлин продолжит оказывать Киеву сильную поддержку, в том числе с помощью принятия более жестких санкций. Основным ориентиром политики Германии канцлер назвал «провал спецоперации», которую Россия развернула на Украине.

    Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник сравнил канцлера страны Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой» после его отказа отправиться в украинскую столицу. В Бундестаге потребовали выслать украинского дипломата из Германии. 

    Также Мельник назвал «пощечиной украинскому народу» решение полиции Берлина о запрете использовать государственные флаги Украины 8 и 9 мая. Под этот же запрет попал и флаг России, чтобы избежать «устрашающего эффекта», а также георгиевские ленты и изображения латинских букв V и Z. Кроме того, нельзя будет носить военную форму и включать военные песни. Вместе с тем полиция Берлина одобрила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.

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    Коментарии (81)
    На Украину массово начали ввозить люксовые автомобили под видом военной помощи

    15 мая 2022, 14:54

    Текст: Ольга Иванова

    Первый заместитель главы государственной таможенной службы Украины Александр Щуцкий заявил, что на Украину массово ввозят люксовые автомобили под видом помощи украинским войскам.

    С начала спецоперации РФ украинские власти отменили налог на ввоз автомобилей в страну для того, чтобы оперативно восполнить их нехватку в вооруженных силах. «Это на самом деле превращается в эпидемию. Могу сказать, что со времени принятия закона про нулевую пошлину по состоянию на вчера было завезено около 80 тыс. транспортных средств для собственного использования», – заявил он в эфире телеканала «Украина 24», сообщает РИА «Новости».

    Он отметил, что 30% ввезенных авто – машины премиум-класса, стоимостью от 20 тыс. евро, и в последние дни наблюдается тенденция к увеличению их доли во ввезенном автотранспорте.

    По его словам, ввозимые гражданами автомобили создают многокилометровые пробки на границе, мешают поставкам грузов для военных, гуманитарной помощи и горючего, что усугубляет топливный кризис на Украине.

    Ранее сообщалось, что на границе Украины выстраиваются очереди из автомобилей VIP-класса, которые украинские граждане ввозят в страну из Европы, не платя пошлины и налоги. 

     

    Коментарии (42)
    Бунт в СИЗО Херсона оказался спланированной акцией СБУ

    15 мая 2022, 08:37

    Текст: Евгений Романов

    Служба безопасности Украины (СБУ) содействовала организации бунта в следственном изоляторе Херсона, заявил исполняющий обязанности начальника СИЗО Игорь Гуряков.

    «Данная акция планировалась давно сотрудниками СБУ. От своего куратора я неоднократно получал задания по дестабилизации обстановки в учреждении. Я всеми возможными силами пытался предотвратить ситуацию. Я это могу заявить с полной ответственностью, потому как являюсь агентом СБУ с 2005 года», – рассказал он РИА «Новости».

    По словам Гурякова, 11 мая он получил распоряжение от куратора из СБУ освободить заключенных из камер – вскоре после того, как это случилось, обстановка в учреждении вышла из-под контроля и бунтующие начали штурмовать КПП.

    Также он добавил, что сотрудники были вынуждены открыть огонь на поражение, в результате чего погиб один заключенный. В конечном итоге начальник СИЗО обратился к военной полиции и запросил подмогу.

    Как отметил Гуряков, в СБУ рассчитывали спровоцировать массовые беспорядки в Херсоне, чтобы впоследствии обвинить российскую сторону. Он также признал, что аналогичные мероприятия должны быть пройти еще в нескольких госучреждениях.

    Ранее сообщалось, что заключенные в СИЗО в Херсоне подняли бунт и предприняли попытку бежать в город, беспорядки были подавлены совместными усилиями украинских сотрудников СИЗО и военной полицией России, сообщили в силовых ведомствах.

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    Президент Финляндии не увидел угрозы со стороны России
    		    15 мая 2022, 18:00
    Фото: Madis Veltman/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что не верит в прямую угрозу для страны с российской стороны.

    «Я не думаю, что они планировали атаки на Финляндию ни тогда, ни сейчас», – сказал Ниинисте, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Он отметил, что намерение страны вступить в НАТО связано с тем, что «ситуация с безопасностью изменилась». Ниинисте подчеркнул, что был удивлен спокойствием, с которым российский лидер Владимир Путин воспринял состоявшийся разговор, где президент Финляндии передал информацию о намерении присоединиться к НАТО. «Сюрприз был в том, что он так спокойно это воспринял», – сказал Ниинисте.

    В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

    Как ожидается, Финляндия и Швеция подадут заявку на вступление в НАТО в середине следующей недели. Россия предупреждала, что вхождение Финляндии и Швеции в состав НАТО сделает эти страны потенциальными целями. Российская сторона подчеркивала, что НАТО является врагом нашей страны, а сам альянс также считает Россию врагом.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для России несет вступление Финляндии и Швеции в НАТО и как Москва могла бы парировать растущие угрозы.

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    Власти ДНР национализировали объекты энергетики и имущество банков Украины
    		    15 мая 2022, 12:32
    Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
    Текст: Валентина Григоренко

    Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики издал постановление об обращении в государственную собственность объектов водоснабжения и водоотведения, железной дороги и имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.

    Согласно одному из постановлений, прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины и осуществляющих деятельность, связанную с пользованием водными объектами, реализацией, транспортировкой и распределением питьевой воды, а также предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения. Указанные объекты переданы в ведение ГУП ДНР «Вода Донбасса», предприятию также поручено предоставлять услуги по тарифам, действующим в республике, и организовать работу по приему платежей за эти услуги, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).

    Отмечается, что национализация проводится без компенсаций прежним собственникам.

    Еще одним постановлением зафиксировано аналогичное решение об объектах, связанных с производством электрической и тепловой энергии и ее транспортировкой, которые находились в собственности или в пользовании хозяйствующих субъектов, зарегистрированных по украинскому законодательству.

    Постановление «О регулировании некоторых вопросов железнодорожной отрасли на территориях Донецкой народной республики, ранее временно находившихся под контролем Украины», предписывает аналогичный порядок действий в отношении объектов единой системы железнодорожной отрасли ДНР, а также движимого и недвижимого имущества и активов физических и юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству.

    Еще в одном постановлении говорится, что право собственности банков Украины в отношении имущества на освобожденной территории ДНР прекращено. Ценности, выявленные в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах, платежных терминалах, определяются как имущество Центрального республиканского банка. Также признаются ничтожными сделки по отчуждению имущества украинских банков, совершенные после 19 февраля.

    Постановления подписаны председателем Госкомитета обороны – главой ДНР Денисом Пушилиным 14 мая и вступили в силу со дня подписания. Действие документов распространяется на отношения, возникшие с 19 февраля 2022 года.

    Ранее сообщалось, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.

    Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. 

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    Турция потребовала от Финляндии и Швеции прекратить поддержку террористов
    		    15 мая 2022, 16:05
    Фото: Xander Heinl/Global Look Press
    Текст: Валентина Григоренко

    Турция выступает против поддерживающих террористов стран, поэтому Швеция и Финляндия должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи глав МИД НАТО в Берлине.

    «Мы не торгуемся, это не элемент политического торга. Мы заняли совершенно четкую позицию. Она заключается в том, что [Финляндия и Швеция] должны полностью прекратить сотрудничество с террористическими организациями и отменить ограничения на поставки продукции оборонной промышленности в Турцию. Турция не возражает по поводу расширения НАТО, мы выступаем против тех стран, которые поддерживают террористов», – приводит слова министра ТАСС.

    Глава МИД коснулся проведенной накануне трехсторонней встречи с министрами иностранных дел Финляндии и Швеции. «Было предложено совместно работать для устранения опасений турецкой стороны», – отметил он, передает Anadolu Ajansi.

    По его словам, Финляндия и Швеция заявили о готовности к работе с Турцией по устранению вопросов, беспокоящих Анкару по их членству в НАТО.

    Ранее президент Финляндии Саули Ниинисте заявил, что готов обсуждать с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом его вопросы по поводу вступления Финляндии в НАТО.

    В воскресенье Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО).

    Накануне Эрдоган заявил, что следит за процессом вокруг вступления Финляндии и Швеции в НАТО и пока не может смотреть на это положительно.

    6 мая глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

    На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. 

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, чем вызван турецкий демарш и какую цену Анкара запросит за разрешение финнам и шведам вступить в альянс.

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    Правоохранители России начали борьбу с организованной преступностью в Харьковской области

    15 мая 2022, 14:47

    Текст: Ольга Иванова

    Российские правоохранители начали борьбу с организованной преступностью на освобожднных территориях Харьковской области, выявлены и задержаны главари местных банд, которые долгие годы пользовались покровительством украинских правоохранительных органов.

    По словам источника РИА «Новости» в российских силовых структурах, с началом спецоперации местные бандиты начали прикрываться именем России и поставили фермеров на «счетчик». Так, одна из банд в Волчанске требовала по 50 долларов «дани» с гектара у сельхозпроизводителей.

    «Главари уже задержаны, с ними проводятся следственные мероприятия», – сказал собеседник агентства.

    Ранее сообщалось, что украинские неонацисты и СБУ проводят карательные рейды против жителей Харьковской области, некоторых увозят в неизвестном направлении.

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    Авиация ВКС России уничтожила две установки С-300 ВСУ
    		    15 мая 2022, 11:12
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Евгений Романов

    ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Оперативно-тактической и армейской авиацией нанесено поражение 32 районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. Уничтожены две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост в районе Шпилевки Сумской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России. 

    Также ракетами воздушного базирования ВКС России были поражены два пункта управления, 11 ротных опорных пунктов и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ в районах населенных пунктов Запорожье, Парасковиевка, Константиновка и Новомихайловка Донецкой народной республики.

    По словам Конашенкова, ракетными войсками и артиллерией поражены шесть пунктов управления, 123 района сосредоточения живой силы и военной техники, 13 артиллерийских батарей ВСУ на огневых позициях. В результате ударов уничтожены до 150 националистов, выведены из строя 26 единиц военной техники.

    «Российскими средствами противовоздушной обороны в течение ночи сбиты 15 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Новотроицкое, Владимировка, Петровское, Луганское Донецкой народной республики, Епифановка, Кудряшовка, Верхняя Дуванка Луганской народной республики, Чкаловское, Великие Проходы, Высшее Соленое Харьковской области и над островом Змеиный», – говорится в сообщении. 

    Кроме того, в районе населенного пункта Степное Херсонской области перехвачена тактическая ракета «Точка-У», а в районах Каменка, Малая Камышеваха, Бражковка Харьковской области и Чернобаевка Херсонской области перехвачены 11 реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».

    Накануне Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами воздушного базирования поразили четыре склада боеприпасов, радиолокационную станцию (РЛС) американского производства и уничтожили более 170 националистов.

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    Финляндия официально решила вступить в НАТО
    		    15 мая 2022, 13:34
    Фото: nato.int
    Текст: Евгений Романов

    Финляндия приняла официальное решение о вступлении в Североатлантический альянс (НАТО), заявило правительство страны.

    «Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО) после консультаций с парламентом», – уточняется в сообщении, передает РИА «Новости»

    Отмечается, что консультации пройдут в понедельник, а голосование, вероятно, состоится во вторник.

    Ранее глава правительства Финляндии Санна Марин заявила, что решение о вступлении республики в НАТО может быть принято в самое ближайшее время. Она также добавила, что из-за ситуации на Украине Финляндия «больше не сможет продолжать отношения с Россией, как прежде». В тот же день Североатлантический альянс анонсировал встречу начальников генштабов ВС входящих в НАТО стран с участием Украины, Швеции и Финляндии.

    На этом фоне в Китае допустили, что при вхождении Финляндии в НАТО войска альянса могут появиться в непосредственной близости от Петербурга. 

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как НАТО расшатывает Балтику.

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