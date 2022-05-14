В США поддержали отказавшегося выделять деньги Киеву сенатора

Читатели американского издания Breitbart положительно оценили заявление сенатора-республиканца от Кентукки Рэнда Пола по поводу военной помощи Киеву.

Политик заблокировал выделение 40 млрд долларов Киеву. Он подчеркнул, что США не могут спасать Украину, обрекая при этом собственную экономику. Сейчас самая большая угроза для Вашингтона – госдолг, инфляция и обрушение доллара, передает РИА «Новости».

Многие пользователи согласились с мнением сенатора, подчеркнув, что властям не помешало бы решить внутренние проблемы, а не пытаться играть роль мирового жандарма.

«Сколько миллиардов мы уже отправили и на что Байден потратил эти деньги?» – задался вопросом John James Furr.

«Они не могут найти 25 миллиардов долларов на постройку стены вдоль границы, но они хотят отправить Украине еще 40 миллиардов долларов. И кого они представляют? Кого угодно, только не американского налогоплательщика», – отметил zr5366.

«Было бы здорово, если бы это сказал Байден», – посетовал conrad.

«Почему там находятся только отдельно взятые люди, у которых сохранился здравый смысл? Разве у нас не должно быть большинства здравомыслящих политиков? Нам нужно перестать избирать глупых людей», – подытожили читатели.

Напомним, американский сенатор-республиканец Рэнд Пол заблокировал законопроект о выделении Украине дополнительной помощи на рекордную сумму почти в 40 млрд долларов.