Рогозин заявил об отказе сажать российского космонавта в американский корабль Starliner

Российские космонавты не будут летать на американских кораблях Boeing Starliner, даже если удастся договориться с НАСА о перекрестных полетах, сообщил гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

«Он аварийно слетал в первый раз. Второй раз вообще не смог летать. Сейчас они попытаются его запустить, но на него мы точно никого не посадим из наших космонавтов. Мы не можем рисковать их жизнями», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 24», передает РИА «Новости».

Рогозин уточнил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят «терять навыки полета на российских кораблях».

«Некоторые наши федеральные органы исполнительной власти разумно полагают, что преждевременно сейчас принимать решение об этих перекрестных полетах. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела состоит том, что мы уверены в своих кораблях... на корабле Маска случаются большие неприятности, в том числе отказ канализационной системы..., это система жизнеобеспечения, это не шутки, если эти отказы будут продолжаться, нам сложно пока принимать решение о перекрестном полете, отправлять нашу девушку на их корабль», – обяснил Рогозин.

Первым российским космонавтом, который отправится на МКС на американском корабле Crew Dragon компании SpaceX Маска, может стать единственная женщина в российском отряде космонавтов Анна Кикина.

Ранее Рогозин заявил, что часть органов исполнительной власти России считают возобновление российско-американских полетов на МКС преждевременным.