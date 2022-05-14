Рогозин заявил о нерешенном вопросе возобновления перекрестных полетов с NASA

Часть органов исполнительной власти России считают возобновление российско-американских полетов на МКС преждевременным, заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Вопрос по перекрестным полетам имеет технический и политический смысл и оба эти вопроса пока не решены», – сказал Рогозин в интервью телеканалу «Россия-24» (ВГТРК), передает Интерфакс.

По его словам, некоторые органы власти полагают, что преждевременно принимать решение о перекрестных полетах.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин дополнил заявление замглавы МИД России Александра Грушко о том, что у нашей страны нет враждебных намерений по отношению к Финляндии и Швеции, которые намереваются присоединиться к НАТО.