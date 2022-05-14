Пушилин поздравил жителей ДНР с Днем Конституции

В ДНР оценили заявление Киева об эвакуации украинских военных с «Азовстали»

«Единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. Пока они не сдадутся – наши военные никого не выпустят», – заявил газете ВЗГЛЯД донецкий парламентарий Владислав Бердичевский. Ранее в Киеве заявили о желании подписать документ о том, «как именно будет происходить эвакуация военных с «Азовстали».

«Есть предположения, что на «Азовстали» могут быть или биолаборатории, или высокопоставленные западные наемники, либо там находятся еще какие-то вещи, которые украинская сторона очень хочет скрыть», – сказал депутат парламента ДНР Владислав Бердичевский.

«Усилия по включению в процесс Папы Римского, генерального секретаря ООН, Международного комитета Красного Креста, а также представителей Турции и других стран – это исторический прецедент. Такого никогда ранее не было, чтобы генсек ООН и Папа Римский обращались к кому-либо для спасения военных подразделений», – отметил собеседник.

«Когда все закончится, мы получим небывалую информационную бомбу о том, что же происходило на заводе. Уверен, она полностью нивелирует всю украинскую и западную пропаганду», – подчеркнул парламентарий.

Бердичевский также отметил, что есть единственный способ спасти украинских военных – это приказ Владимира Зеленского сдаться. «Пока находящиеся на «Азовстали» военные не сдадутся, никто никого оттуда выпускать не будет», – заявил он.

Собеседник рассказал и о том, что ждет бойцов ВСУ при выходе с территории предприятия. «Всех военных будут задерживать. Поскольку на их руках может быть кровь гражданских лиц, они могут быть военными преступниками», – рассказал депутат.

«Раненых будут лечить, как любых военнопленных. У нас сейчас в Донецких больницах украинских солдат лечат наравне с нашими. Если будет расследовано, что кто-то из них причастен к преступлениям – их будут судить», – заключил он.

Напомним, украинские власти хотят, чтобы был «подписан документ» о том, «как именно будет происходить эвакуация с «Азовстали». Об этом накануне заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Ирина Верещук.

«Готовимся к подписанию», – заявила Верещук, сообщив, что начался «новый раунд переговоров вокруг дорожной карты» по эвакуации. По ее словам, «есть Красный Крест, они встречаются с россиянами». «Провели с ними (Международным комитетом Красного Креста), а также с ООН переговоры и дали им мандат», – приводит слова вице-премьера ТАСС. Верещук заявила, что Анкара будет посредником в нынешнем раунде переговоров. Как пояснила украинский вице-премьер, эвакуацию хотят провести в несколько этапов, сначала планируют эвакуировать тяжелораненых. Напомним, начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что благодаря беспрецедентным мерам России завершилась гуманитарная операция по эвакуации мирных граждан с «Азовстали». Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что гражданских на «Азовстали» не осталось. В Минобороны России сообщали, что для украинских военнопленных созданы условия, полностью соответствующие всем требованиям Женевской конвенции. Также российские военные отмечали, что гарантируют соблюдение норм международного гуманитарного права для украинских националистов с «Азовстали» в случае, если они сложат оружие, передает РИА «Новости». Командир 36-й бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковник Владимир Баранюк и начальник штаба полковник Дмитрий Кормянков попали в плен после попытки выйти с мариупольского машиностроительного завода «Азовмаш». Представитель нацбатальона «Азов» (против бойцов которого в России возбуждены уголовные дела) Илья Самойленко выступил с обвинениями против попавшего в плен командира морпехов ВСУ.

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