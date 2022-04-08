В Москве простились с Владимиром Жириновским

Церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским завершилась в Колонном зале Дома союзов, мероприятие было продлено почти на час из-за большого количества людей, пожелавших попрощаться с политиком.

Незадолго до начала гражданской панихиды в Дом союзов приехал президент России Владимир Путин. Глава государства возложил на специальный постамент с наградами покойного политика букет алых роз. Постояв рядом, он перекрестился и склонился в поклоне, отдавая дань памяти Жириновскому.

Проститься с Жириновским приехали премьер-министр России Михаил Мишустин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, спикер Госдумы Вячеслав Володин, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также попрощаться приехали члены правительства России, передает ТАСС.

Свет в Колонном зале был приглушен, там вывесили большой портрет политика. У гроба стояли венки, лежали охапки цветов, в основном бордовых роз, а на подушечках перед гробом – награды Жириновского. Рядом сидели родные политика.

Из-за большого количества желающих проститься с Жириновским церемонию прощания продлили. На Большой Дмитровке выстроились очереди, в том числе из активистов партии, некоторые пришли с табличками своих региональных отделений. На месте дежурили усиленные наряды полиции, машины скорой помощи.

В церемонии прощания участвовали лидеры всех пяти фракций Госдумы, а также действующие и бывшие депутаты Госдумы. Депутаты по очереди стояли в почетном карауле рядом с гробом.

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Как отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко, Жириновский был человеком, который «умел видеть вперед, умел анализировать ситуацию». «Человек, который был настоящим гражданином своей страны. Мы видели, как он боролся с болезнью, это огромная сила воли, огромное мужество», – подчеркнул министр.

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, жизненную позицию Жириновского определяла любовь к своему народу и своей стране. Лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев в свою очередь отметил, что даже когда Жириновский «высказывал резкую позицию, он добивался того, что каждый, кто слышал его, либо формировал свое согласие, либо несогласие. Тот, у кого не было позиции, она появлялась. Поэтому, мне кажется, его роль как политика в этом велика», – подчеркнул Васильев.

Певец Григорий Лепс, пришедший проститься с Жириновским, отметил, что «этот человек запомнится всем и надолго».

«Настоящий патриот своей страны, блестящий оратор, великолепно знающий историю государства российского и не только», – заявил он.

Гендиректор Большого Московского государственного цирка, народный артист России Эдгард Запашный заметил, что «каждый раз испытывал волнение», общаясь с лидером ЛДПР.

«Каждый раз убеждался в его неординарности, в его правдивости. Не все политики являются хорошим примером. Жириновский был хорошим примером. Владимир Вольфович сочетал в себе и эпатаж в том числе, но не в этом же был залог успеха. Залог успеха был в том, что его люди цитировали, через годы вспоминали», – подчеркнул Запашный.

Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Последние два месяца лидер ЛДПР провел в больнице с диагнозом COVID. Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья. В Минздраве сообщили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его партии.