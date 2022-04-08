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Власти США вывели из-под санкций поставки интернет-оборудования в Россию
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Министерство финансов США вывело из-под санкций в отношении России транзакции, затрагивающие телекоммуникационное и интернет-оборудование.
«Разрешается экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или через другие страны с территории США при участии американского гражданина (где бы он ни находился) услуг, ПО, оборудования или технологий, необходимых для телекоммуникационного обмена в интернете. Последний включает мгновенный обмен сообщениями, видеоконференции, чаты и электронную почту, соцсети, обмен фотографиями, кино и документы, поиск в интернете, блогерскую деятельность и регистрацию доменов», – передает РИА «Новости» сообщение американского минфина.
В то же время ведомство опубликовало дополнение к антироссийскому санкционному списку, в которое вошли восемь россиян и 29 организаций из России. Санкции Минфина США предполагают заморозку собственности и финансовых активов попавших под рестрикции компаний и физлиц на американской территории.
Ранее американский президент Джо Байден заявил, что США собираются «задушить» развитие российской экономики. 7 апреля Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам.
Дробницкий разъяснил смысл американского ленд-лиза для Украины
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«В США появилась мода использовать исторические названия документов в новых реалиях. Но ничего общего с исходными программами эти инициативы не имеют. Здесь пиара в десять раз больше, чем чего-либо другого», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Дмитрий Дробницкий. Ранее Сенат США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины.
«Пока никто не понимает, как именно будет организован этот процесс. Но в свое время программа ленд-лиза была отличной», – рассказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. «Тогда министр финансов США нащупал возможность для экономического роста. Государство давало в долг другим странам, но не деньгами, а в виде продукции, произведенной американскими фабриками. Кроме того, эти поставки шли в огромных масштабах союзникам в рамках войны. Это был редкий случай настоящей союзнической работы», – уточнил он.
Сегодня же, как уточнил эксперт, ленд-лиз нужен американцам в качестве веского аргумента во время предвыборной кампании, итогом которой станут выборы в Конгресс США в ноябре. «Подобная практика очень хороша для конгрессменов и для отчетности, чтобы они могли сказать избирателям, что предложили новый вариант ленд-лиза и обеспечивали какие-то предприятия заказами. Это попытка заработать политические очки. Но на деле с исходной программой ленд-лиза здесь нет ничего общего», – пояснил Дробницкий.
«Во-вторых, Штатам стало понятно, что Украина вновь нуждается в дополнительных деньгах. Но просто так раздавать деньги никто не хочет, даже Украине. С другой стороны, у официального Киева нет денег для возвращения долгов. Вот поэтому сенаторы и назвали эту программу «новым ленд-лизом», – подчеркнул собеседник.
Дробницкий также обратил внимание на желание Вашингтона предоставить Украине «кибервозможности и средства США». «На деле они создадут некую американскую фирму-подрядчика, которая частично будет отмывать деньги и поставлять Киеву некоторые продукты. А затем они всем скажут, что реально помогают Киеву, разрабатывая специальные программы», – уверен политолог.
«Кроме того, кибервойна между Россией и США ведется уже давно. Однако все стороны опасаются переводить ее в более масштабную форму. От нанесения неприемлемого ущерба стратегической инфраструктуре противника удерживает опасность откатиться в доцифровую эпоху. Я всегда говорил, что качественный киберудар равносилен ковровой бомбардировке», – заключил Дробницкий.
В четверг Сенат США единогласно принял законопроект, который позволит возродить программу ленд-лиза для более быстрой поставки вооружений Украине.
«Законопроект временно отменяет некоторые ограничения, относящиеся к полномочиям президента (Джо Байдена) предоставлять в аренду или поставлять военное оборудование, если оно предназначается для правительства Украины и необходимо для защиты гражданского населения на Украине», – говорится в описании проекта закона.
При этом в числе потенциальных поставок оказались также «кибервозможности и средства» США. В докуме6нте сказано, что, если Москва совершит кибератаку на объекты критической инфраструктуры Украины, это будет расцениваться как «вооруженное нападение».
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска надо перевооружить в срочном порядке. Однако отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами.
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Глава Пентагона заявил о безуспешных попытках связаться с Шойгу
Министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу вот уже больше месяца.
Остин в ходе бюджетных слушаний в Сенате Конгресса США сообщил, что пытается установить связь с министром обороны России Сергеем Шойгу с середины февраля, но тот не отвечает, передает РИА «Новости».
Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что жалобы Пентагона на то, что те не могут связаться с российским министерством, означают лишь то, что они и не хотят звонить.
Цель Пентагона заключатся в том, чтобы демонизировать образ России в СМИ и обвинить ее в нежелании вести диалог, указывал Леонков. «Когда они говорят на публику, что Россия с ними оборвала контакты, это так в реальности не может работать. Они пытаются отрабатывать повестку агрессивности России и поэтому выдают такие заявления», – отмечал он.
Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
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В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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В Германии заявили о сильной зависимости от российских никеля, палладия и хрома
Ученые Института немецкой экономики в Кельне заявили о серьезной зависимости Германии не только от российского газа, но и от поставок никеля, палладия и хрома, которые необходимы для обеспечения ключевых отраслей экономики ФРГ.
Исследователи пришли к выводу, что Германии в целом «под силу справиться с приостановкой торговых отношений с Россией»: например, в 2019 году, до пандемии, российские поставки обеспечивали только 2% импорта ФРГ, причем из России поступало в основном сырье, а на него приходятся в общем сложности 7% немецких закупок за рубежом, передает Deutsche Welle (признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Но при этом Россия играет важную роль как поставщик отдельных видов сырьевых товаров, и в этих случаях найти ей замену будет трудно. Германия зависит, прежде всего, от импорта никеля из России – немецкие компании в том же 2019 году импортировали 40% никеля, примерно такова на данный момент и доля российского газа на немецком рынке.
При этом указывается, что российский никель важен не только для Германии, но и для всего мирового рынка: на Россию приходятся свыше 10% глобального экспорта этого металла, и она занимает третье место среди его крупнейших поставщиков. Другие мировые экспортеры – это Индонезия (17,5% глобального экспорта) и Канада (11,8%). Однако в 2020 году индонезийское правительство ввело ограничения на вывоз этого металла, Евросоюз пожаловался на это во Всемирную торговую организацию. Вердикт ВТО ожидается к концу 2022 года. Кроме того, крупным производителем никеля являются также Филиппины (13,8%).
Отмечается, что никель необходим для производства нержавеющей стали, а в будущем он будет играть растущую роль при производстве аккумуляторных батарей для электромобилей.
Также Россия является важнейшим поставщиком палладия для немецкой промышленности, обеспечивая свыше 25% его импорта в ФРГ. Данный металл используется в автомобилестроении, химической промышленности и электротехнике, то есть в ключевых отраслях экономики Германии. Другие крупные поставщики – Великобритания (18%), США (14%), Южная Африка (13%), также существенные объемы палладия производят Канада и Зимбабве.
Кроме того, ФРГ в значительной мере зависит от поставок из России хрома, доля превышает 20% в немецком импорте этого металла. В общемировой картине на Россию приходятся 6% поставок, она занимает четвертое место среди стран-экспортеров хрома. Альтернатива России – Южная Африка, которая обеспечивает 50% глобального экспорта, а также Казахстан (19%) и Индия (8%). Хром используется при производстве нержавеющей стали и в химической промышленности.
Кроме того, Германия получала из России примерно 14% необходимого ей кадмия, хотя данные за 2021 год свидетельствуют о сокращении этой доли наполовину. В определенной мере ФРГ зависит также от поставок из России алюминия (менее 10% импорта) и фосфатов (5%).
В любом случае «не только Германия, но и мировой рынок зависят от сырья из России, она – сырьевой гигант», пишут в заключение ученые Института немецкой экономики.
Одним из путей преодоления сырьевой зависимости от России авторы исследования называют рециклинг (переработку отходов) и создание экономики замкнутого цикла, иными словами – развитие безотходного производства.
Ранее Берлин исключил введение эмбарго на поставки газа из России. ЕС также признался в неспособности ввести эмбарго на газ из России.
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Китай пообещал «жесткий ответный удар» в случае визита Пелоси на Тайвань
В случае визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань китайские власти нанесут «жесткий ответный удар», заявил официальный представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Ма Сяогуан.
«Мы дадим жесткий ответный удар, будем твердо защищать суверенитет и территориальную целостность Китая», – передает ТАСС содержание распространенного заявления.
Политик подчеркнул, что прибытие Пелоси на Тайвань будет рассматриваться Пекином как нарушение принципа «одного Китая» и соответствующих китайско-американских договоренностей.
Ранее Минобороны Китая сделало строгое представление США из-за решения Белого дома одобрить поставку американского оружия Тайваню на сумму 95 млн долларов.
Напомним, министр иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И заявил, что Тайвань в конечном итоге «вернется в объятия родины». До этого он заявлял, что новая стратегия Соединенных Штатов в Индо-Тихоокеанском регионе бросает открытый вызов Китаю. Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.
Пентагон: Россия и Китай стремятся подорвать мировой порядок
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США считают, что Россия и Китай имеют значительный военный потенциал и стремятся фундаментально изменить основанный на правилах мировой порядок, заявил председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли.
«Сегодня мы сталкиваемся лицом к лицу с двумя глобальными силами, – Китаем и Россией – каждая из которых располагает значительными военными возможностями и стремится фундаментально изменить сложившийся основанный на правилах мировой порядок», – сказал Милли в ходе слушаний по военному бюджету, которые проходят в сенате конгресса США, сообщает РИА «Новости».
По его мнению, сегодня мировое сообщество вступает в эпоху, которая характеризуется повышенным риском военной конфронтации между великими державами.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, комментируя позицию Пекина касательно провокации в украинской Буче, повторила мнение американских властей о том, что Китай находится на «неправильной стороне истории» в связи с событиями на Украине.
Силуанов: Россия расценивает заморозку резервов за рубежом как кражу
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Глава российского Минфина Антон Силуанов заявил о намерении расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
«Эти средства, если они заблокированы, то можно считать, что они украдены. У нас доступа нет к этим средствам», – передает ТАСС его слова.
При этом Силуанов добавил, что средства иностранных компаний могут быть разблокированы сразу же, как будут сняты запреты на валютные накопления Российской Федерации и на остатки валютных средств Министерства финансов.
Как ранее стало известно из материалов Банка России, международные резервы страны за неделю выросли на 2,1 млрд долларов и составили на 1 апреля 606,5 млрд долларов.
Накануне США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
В Белом доме также заявили, что нынешней санкционной политикой намерены поставить Россию перед выбором между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов.
Как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством.
США расширили санкции против России
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Опубликовано дополнение к антироссийскому санкционному списку, в него включены еще восемь человек и 29 организаций из России, сообщил минфин США.
Санкции, в частности, введены «за связь с Объединенной судостроительной корпорацией», передает РИА «Новости».
Как утверждается, «ОСК – российское государственное предприятие, разрабатывающее и строящее большинство российских кораблей», многие из которых, вероятно, используются при проведении военной спецоперации на Украине. В санкционный список включены в том числе председатель совета директоров Георгий Полтавченко и генеральный директор Алексей Рахманов, а также 28 «дочек» ОСК, передает ТАСС.
Кроме того, санкции затронули крупнейшего в мире производителя алмазов – российскую группу алмазодобывающих компаний «Алроса». Американским физическим и юридическим лицам предписано завершить финансовые операции с ней до 7 мая, с ее подразделением в США Alrosa USA, Inc. – до 7 июня.
Министерство финансов США исключило из-под введенных против России американским президентом Джо Байденом санкций телекоммуникационное оборудование и ряд интернет-технологий: «Разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для получения или передачи телекоммуникаций с участием Российской Федерации», и «экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом, из США или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, аппаратных средств или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чат и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги по регистрации доменных имен, которые были запрещены положением о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России».
Напомним, Байден подписал исполнительный указ, который запрещает американцам новые инвестиции в экономику России и предоставление ряда услуг находящимся в России лицам. Указ запрещает «экспорт, реэкспорт, продажу или предоставление, как напрямую, так и косвенно», из США или со стороны граждан Соединенных Штатов «любых категорий услуг, перечень которых могут определить министр финансов в консультации с госсекретарем». Услуги запрещено предоставлять «любым лицам», которые находятся в России.
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Мишустин: Россия была, есть и будет
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Оппоненты России пытаются запретить все русское – культуру, спорт, язык, но «отменить» седьмую часть суши невозможно, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в Госдуме.
«Если раньше ограничения были направлены против конкретных представителей власти или компаний, то сейчас, как говорят, маски сброшены. Цель санкций – ударить по всем гражданам, даже по самым незащищенным, по обычному их образу жизни и кошельку», – цитирует Мишустина ТАСС.
Он добавил, что оппоненты России пытаются лишить россиян возможности покупать привычные товары, ограничить доступ к услугам, отключить от сервисов, в том числе касающихся жизнеобеспечения.
«Как сказал наш президент, Россию пытаются просто «отменить». Запретить нашу культуру, спорт, язык – все русское. Можно, конечно, заклеить название нашей страны на карте, на глобусе, но закрыть одну седьмую часть суши невозможно. Россия была, есть и будет», – заключил Мишустин.
Ранее президент США Джо Байден предлагал исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
СМИ сообщали, что американские чиновники пытались убедить Индонезию не допускать Путина до участия в саммите G20.
В Москве сочли «неприличной» позицию Италии по антироссийским санкциям
Позиция руководства Италии по антироссийским санкциям «неприлична», в Риме забыли, что именно Россия первой оказала помощь в пандемию, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова напомнила в эфире «Соловьев.Live», что, когда Италия в разгар пандемии подвергалась остракизму в Европе, Россия и Китай первыми пришли стране на помощь, передает РИА «Новости».
«Она (Италия), наверное, забыла, что в этот сложнейший момент жизненный, кто им протянул руку помощи (...) И вот сейчас Италия со всем ее руководством стоит в авангарде атаки на нашу страну (...) Это не позиция граждан Италии, которые пишут о том, что им стыдно за свои правительства, что они не ассоциируют себя с этой позицией, что они понимают генезис этого кризиса. Но руководство Италии заняло позицию (...) Это просто неприличная позиция», – добавила она.
По словам Захаровой, в Италии, видимо, не понимают роли Евросоюза в нынешнем кризисе на Украине.
Ранее Захарова напомнила Италии об участии во вторжении в Ирак.
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В Конгрессе США утвердили законопроект о запрете импорта энергоносителей из России
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России из-за ситуации на Украине, сообщает C–SPAN.
За инициативу высказались 413 конгрессменов, девять проголосовали против. Президент США Джо Байден в марте уже подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из России. Принятый Конгрессом законопроект, по сути, кодифицирует эту меру, передает ТАСС.
Ранее Палата представителей Конгресса США уже утвердила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России и о принятии американскими должностными лицами мер с целью приостановки участия России во Всемирной торговой организации (ВТО). Однако при рассмотрении инициативы в Сенате в нее были внесены некоторые поправки. Верхняя палата единогласно одобрила свою версию документа, после чего он был вновь направлен в нижнюю палату для окончательного утверждения. Теперь законопроект поступит на подпись главе государства.
Напомним, США признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше».
США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
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США отказались объяснять отсутствие американских санкций против Абрамовича
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Глава рабочей группы минюста США по исполнению санкций против России Эндрю Адамс отказался отвечать на вопрос о том, почему Вашингтон не ввел санкции против российского предпринимателя Романа Абрамовича.
Адамса спросили, связано ли отсутствие таких санкций с тем, что Абрамович «помогал содействовать переговорам» Москвы и Киева. Адамс ответил, что «не будет давать комментариев по поводу господина Абрамовича, его конкретной ситуации», передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Он подтвердил, что против Абрамовича американские санкции не вводились, но «введены санкции в Великобритании и Евросоюзе». Адамс сказал, что США «сотрудничают с обеими этими юрисдикциями в плане» расследований в отношении фигурантов санкционных списков.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтверждал, что Абрамович принимал участие в начальной стадии обсуждений. Позднее СМИ сообщали, что бизнесмен лично передавал российскому президенту Владимиру Путину записку от его украинского коллеги Владимира Зеленского.
Перед стартом переговоров в Стамбуле Абрамович лично пообщался с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Незадолго до начала самих переговоров на встрече был замечен и российский бизнесмен.
Глава финского МИД призвал вернуть задержанные музейные экспонаты в Россию
Вопрос с возвращением российских культурных ценностей должен благополучно разрешиться, заявил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто телекомпании «Юле».
«Санкции были приняты так быстро, что, видимо, не все ситуации были приняты во внимание. <…> Надеюсь, вопрос [с возвращением экспонатов в РФ] благополучно решится. У Финляндии нет никаких причин удерживать какие-либо музейные экспонаты или держать их в хранилище. К ним нужно относиться с большим пиететом. Их нужно хранить при определенной влажности и температуре. Конечно, их следует вернуть в те музеи, которым они принадлежат», – цитирует ТАСС Хаависто.
Ранее посол Финляндии в Москве Антти Хелантеря был вызван в российское дипведомство, где ему был заявлен протест в связи с задержанием финскими таможенными органами принадлежащих российским музеям культурных ценностей.
До этого финские таможенники задержали грузы с предметами искусства, которые направлялись в Россию.
Напомним, с 5 апреля экспорт предметов роскоши в Россию запретила также Япония. Кроме того, 15 марта экспорт предметов роскоши в Россию запретил Евросоюз.
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СМИ: США предприняли попытку использовать армию НАТО как свою
После заявлений генсека НАТО Йенса Столтенберга о новой стратегической концепции, учитывающей кризис на Украине и влияние Китая, становится очевидным желание США использовать альянс в собственных целях.
Китайские СМИ утверждают, что Вашингтон пытается сделать любого своего соперника общим противником всего блока.
«НАТО глубоко разделено. Создание врагов извне создаст лишь мимолетную иллюзию единства и вряд ли устранит разногласия между ее членами. Например, соглашение AUKUS между США, Великобританией и Австралией заставило некоторые европейские страны не доверять американским Вооруженным силам и стратегическим предложениям», – заявил военный эксперт из Пекина Вэй Дунсюй в интервью Global Times, передает РИА «Новости».
Одним из примеров указан украинский кризис, когда НАТО, возглавляемая США, расширилась на восток пять раз с 1999 года, что стало причиной конфликтов между Россией и Украиной.
Ранее постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал США, НАТО и ЕС вступить во всеобъемлющий диалог с Россией по проблемам безопасности.
Lufthansa решила отменить все рейсы в Россию до 30 июня
Крупнейшая германская авиакомпания Lufthansa из-за обострения ситуации вокруг Украины не будет использовать российское воздушное пространство до 30 июня, заявили в компании.
«Lufthansa не будет использовать воздушное пространство России до 30 июня 2022 года из-за текущей нормативно-правовой ситуации. По этой причине все рейсы Lufthansa в Россию и из России должны быть отменены в течение данного периода», – говорится в заявлении перевозчика, передает ТАСС.
Компания заверила, что все пострадавшие пассажиры будут проинформированы, и предупредила, что на рейсах Lufthansa на Дальний Восток возможны краткосрочные изменения времени вылета и прибытия в связи с корректировкой расписания.
Ранее Air India прекратила продажу билетов на рейсы в Россию.
Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что перечень стран, с которыми возобновляется авиасообщение, включает Аргентину, ЮАР, Китай и другие дружественные страны.
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