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Аграриям Подмосковья пообещали возместить часть затрат на мелиорацию земель
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Аграрии Подмосковья получат поддержку в мелиорации земель под овощи и ягоды с целью перехода на полное импортозамещение.
В частности, поддержку окажут в Минсельхозпроде региона. Аграриям возместят до 50% затрат на строительство и реконструкцию мелиоративных систем, передает канал «360».
По словам зампредседателя правительства региона Георгия Филимонова, в Талдоме, например, это позволит в разы нарастить производство семян картофеля.
«Мелиорация земель – один из важнейших показателей в увеличении урожайности», – заявил Филимонов.
Такой мерой поддержки смогут воспользоваться аграрии, которые выращивают ягоды, а также картофель и овощи для борщевого набора.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по поддержке агропромышленного комплекса поручил правительству уделить особое внимание ситуации с удобрениями, назвав это направление приоритетным.
Также Путин обозначил задачу создавать новые отечественные предприятия агропромышленного комплекса (АПК) для импортозамещения. Ключевыми задачами для правительства, руководителей регионов и предприятий он назвал сохранение и поддержание деловой активности в российском АПК.
Кремль спросили о праздновании 9 Мая
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День Победы для России является самым святым праздником, и в этом году он будет отмечаться так же, как и всегда, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы будем праздновать его так, как мы это делаем всегда. Это самый святой праздник у нас, в нашей стране. Он был и останется самым святым праздником для всех россиян», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о планах празднования 9 Мая в 2022 году.
Песков затруднился ответить на вопрос, пройдут ли в парадном строю 9 мая военные из ДНР и ЛНР, а также участники специальной военной операции на Украине. «Я пока не располагаю информацией о составе участников парада. Этот состав определяет Министерство обороны. Я думаю, что они своевременно дадут всю информацию», – сказал он, отвечая на вопрос, будут ли подразделения ЛНР и ДНР среди участников парада. Аналогичным образом он ответил и на вопрос о военнослужащих России, задействованных в осуществлении спецоперации на Украине. «Я не знаю, кто будет идти по Красной площади. Это определяет Министерство обороны», – сказал представитель Кремля.
Ранее в Госдуме раскритиковали запрет Латвии отмечать День Победы.
Макаревич оскорбил критиков уехавших из России звезд
Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич назвал «мудачьем» критиков уехавших из России звезд эстрады.
«Вижу тявканье по поводу уехавших – Аллы, Максима, Чулпан, Земфиры… Это Россия уехала от вас, мудачье. Потому что Россия – они, а не вы», – написал Макаревич на своей странице в соцсети Facebook* (деятельность компании на территории России запрещена).
Напомним, в феврале Макаревич заявил, что ему очень трудно жить в России. Кроме того, в 2020 году Макаревич заявлял, что «не видит необходимости» в проведении парадов в честь Победы в Великой Отечественной войне. Он также называл Крым «оккупированной территорией» и отказывается выступать в этом российском регионе.
Военкор рассказал, как сдались украинские морпехи в Мариуполе
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Украинские морские пехотинцы в Мариуполе сдавались целыми группами, доходящими до нескольких сотен человек, прием сдающихся проводился больше полусуток, сообщил военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков.
«Нам доверили выйти на линию фронта с небольшой группой спецназа МВД ДНР и под обстрелом своей и чужой артиллерии наблюдать за происходящим. Сразу скажу, что за 30 лет моей репортерской карьеры такую картину я наблюдал первый раз», – написал Сладков в своем Telegram-канале.
Он сообщил, что украинские военные сдавались на протяжении 12 часов на нейтральной территории. По словам корреспондента, в один момент к принимающей стороне вышли 160 человек, что заставило его заволноваться, но все смогли «справиться отлично».
«В группе принимающих, вооруженный и экипированный, а отчасти действующий, как обычный спецназовец, находился министр МВД ДНР Алексей Дикий», – добавил Сладков.
Он пообещал изложить подробности позже, в том числе с комментариями от «людей, имеющих реальное отношение к теме».
Военкор пояснил, что речь идет о сдающемся 501-м батальоне ВСУ, а не о 503-м, как сообщали остальные источники. С ними же работали «рыцари плаща и кинжала, а также военная разведка».
«Все свои наблюдения, если будет принято решение моим руководством ВГТРК, я изложу в выпуске «Вестей недели» на телеканале «Россия 1» в воскресенье, 10 апреля. Снимали, не суетясь, тремя камерами, будет и что показать», – заключил Сладков.
В понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России.
В Минобороны РФ неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение.
Командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что из Мариуполя нельзя выпускать националистов.
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Британия пообещала не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам других стран
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Британия намерена впредь не препятствовать заседаниям СБ ООН по запросам стран-членов, заявила постпред страны Барбара Вудворд, отвечая на заявленный российским постпредом Василием Небензей протест в связи с отказом провести запрошенную Москвой в понедельник встречу по ситуации в Буче.
«Председатель не будет отказываться проводить заседания в будущем», – цитирует Вудворд ТАСС.
При этом Вудворд заявила, что решение не проводить запрошенную Россией встречу соответствовало процедуре ООН.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.
В Минобороны России это назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Небензя заявлял, что представляемая Украиной картина событий в Буче является постановкой, очередной провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснял, что Запад «закрыл глаза и уши шорами» и не хочет слушать позицию России, которую ранее «достаточно системно излагал» постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, а также Минобороны.
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ВКС сбили два направленных для эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя вертолета
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Два вертолета Ми-8, направленных для эвакуации главарей «Азова», сбили под Мариуполем ВКС России. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 5 апреля в районе Мариуполя сорвана очередная попытка киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов». Два украинских вертолета Ми-8, пытавшихся прорваться к городу со стороны моря, были сбиты из переносных зенитных ракетных комплексов», – передает его слова ТАСС.
Ранее сообщалось, что выжившие из сбитого российскими военными вертолета под Мариуполем рассказали, что Ми-8 перевозил боеприпасы и бойцов «Азова».
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов».
Еще два украинских вертолета, направленных на эвакуацию командиров националистов из Мариуполя, направленных через два дня, тоже сбили ВС России. Один народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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США захотели заставить Россию выбрать между дефолтом и истощением
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Соединенные Штаты при помощи санкций пытаются добиться такой ситуации, при которой России пришлось бы сделать выбор между дефолтом и использованием оставшихся валютных резервов, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«У России нет неограниченных ресурсов, особенно сейчас, учитывая те калечащие санкции, которые мы ввели в действие. И им придется выбирать между тем, чтобы истощить оставшиеся ценные долларовые резервы <…> или объявить дефолт», – приводит мнение пресс-секретаря Белого дома ТАСС.
«Цель заключается в том, чтобы заставить их сделать выбор», – сказала Псаки, отвечая на вопрос о том, является ли целью США на данном этапе добиться дефолта в России.
Пресс-секретарю Белого дома был также задан вопрос о том, имеется ли у американских властей какая-либо оценка того, в какие сроки можно было бы ожидать такой дефолт. «У меня нет оценки этого», – ответила Псаки. «Это зависит отчасти от того, какие решения они [российские власти] примут», – добавила она.
Накануне помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил о намерении властей США ужесточить санкции против России на фоне провокации в Буче. Во вторник Минфин Соединенных Штатов запретил России выплачивать госдолг в долларах со счетов российских государственных учреждений в американских банках.
Напомним, как сообщал министр финансов России Антон Силуанов, страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России. Глава МИД Сергей Лавров назвал заморозку активов ЦБ РФ на Западе воровством. Однако даже в этих условиях в Минфине России обещали продолжить обслуживание госдолга РФ в валюте при условии «разморозки» счетов ЦБ и российского правительства.
В середине марта США разморозили российские резервы для оплаты внешнего долга – Минфин России заявил, что платежное поручение о выплате купонного дохода по облигациям, направленное иностранному банку-корреспонденту еще 14 марта, исполнено.
Напомним также, 6 марта президент Владимир Путин разрешил российским организациям временно выплачивать долги перед кредиторами из недружественных стран в рублях. Позже глава Минфина Антон Силуанов заявил, что Россия будет погашать внешние долги в рублях, а конвертировать их в валюту можно будет при разморозке золотовалютных резервов России.
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Ходаковский: «Азов» нельзя выпускать за пределы Мариуполя
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«Если националистов выпустить за пределы города – мы с ними потом вновь столкнемся на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский. Ранее Минобороны России предложило украинским военным сложить оружие и покинуть Мариуполь.
«Выводить «Азов» из Мариуполя имеет смысл только для сохранения остатков жилого фонда и жизней мирных жителей», – утверждает Ходаковский. Он отметил, что в таком случае российская армия рискует столкнуться с этими же формированиями вновь – но уже на других территориях.
«Если их отпустить, то, как только они окажутся в безопасной для себя зоне, они сразу же вернутся к своей прежней деятельности. За время работы здесь мы нашли огромное количество всякой литературы и методичек, которые показывают, в каком духе их «воспитывали», – рассказал Ходаковский, отметив, что особенно серьезно «промыли мозги» молодым участникам «Азова».
«На мой взгляд, наша задача сегодня – всех локализовать и не просто отпустить на подконтрольные ВСУ территории, где они потом вновь будут бороться с нами, а судить в России. Их надо приговаривать к серьезным срокам за те преступления, которые они творили», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также уточнил, что на сегодняшний день наибольшее сопротивление в Мариуполе оказывают именно представители националистических формирований. По его словам, это связано с тем, что они опасаются последствий и того, что их будут судить за военные преступления.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в понедельник в Мариуполе 267 морпехов ВМС Украины сдались в плен Вооруженным силам России. «Это очень правильный и осознанный выбор. Я всегда обращался к военным Украины с предложением сдаться и вместе с военными России навести порядок в стране ради мирной жизни многострадального украинского народа. 267 человек услышали этот призыв. Их родным больше не нужно переживать за них. Они в полной безопасности», – написал Кадыров в своем Telegram-канале.
«Обращаюсь к тем, кто еще в раздумьях. Мы не воюем с мирным населением. Мы боремся с бандитами, нациками, азовцами и шайтанами, которые не принесут ничего хорошего ни россиянам, ни украинцам. Переходите на правильную сторону!» – заявил глава Чечни.
С другой стороны, в понедельник ВС России предложили подразделениям ВСУ, территориальной обороны и иностранным наемникам сложить оружие и покинуть Мариуполь в запорожском направлении на подконтрольные Киеву территории. Днем ранее Минобороны России обвинило Украину в срыве эвакуации местных жителей и иностранцев из Мариуполя.
При этом оставшиеся в Мариуполе националисты стараются покинуть город по гуманитарным коридорам и между ними развернулась борьба за очередность выхода, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев. «Боевики угрожают друг другу, что расстреляют колонну, если их нет в списках на эвакуацию в ближайшем гуманитарном конвое», – приводит слова генерала ТАСС.
По словам Мизинцева, киевские власти не способны контролировать действия националистов, а также обеспечивать безопасность мирных жителей и иностранных граждан при проведении гуманитарных операций. При этом в минувшую субботу Кадыров заявил, что украинские националисты в Мариуполе загнаны в угол и у них есть «только два выбора»: либо они сложат оружие и будут отвечать по всей строгости закона за свою деятельность, либо их тела предадут земле без всяких почестей.
В Минобороны РФ также неоднократно призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергали предложение. По данным Минобороны РФ, неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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Лавров: Настораживают требования Украины провести референдум после договора с Россией
Москва обеспокоена заявлением Киева о проведении референдума после заключения договора с Россией, существует вероятность того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Нас настораживает также, что украинская сторона решила требовать, чтобы в случае заключения договора, о котором я сейчас говорю, в течение нескольких дней были прекращены все военные действия, российские Вооруженные силы покинули Украину, а после этого предстоит референдум, предстоит ратификация в парламенте. И очень большая вероятность существует того, что, когда этот референдум даст отрицательный результат, переговорный процесс придется начинать заново. В такие кошки-мышки мы играть не хотим», – приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства ТАСС.
«Мы еще раз хотим настоятельно призвать тех, кто руководит действиями Киева, а мы знаем, кто это, все-таки осознать свою ответственность за безопасность в Европе, за будущее мироустройство, за обеспечение на практике следования всем принципам Устава ООН. Россия готова к этому разговору, но для того, чтобы у нас был настоящий прогресс, а не его видимость, мы настаиваем на том, чтобы Киеву был послан недвусмысленный сигнал не заниматься саботажем, иначе мы рискуем повторить судьбу минских договоренностей. Мы на это никогда не пойдем», – сказал Лавров.
«Еще раз подчеркну, мы не хотим повторения судьбы минских договоренностей, и не можем допустить такого повторения», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что «вопрос» Крыма и Донбасса надо решать после получения Киевом гарантий безопасности.
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Боррель признал устойчивость рубля на фоне санкций
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Российский рубль хорошо противостоит санкциям, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью радиостанции COPE.
«Рубль продемонстрировал сильную устойчивость. (Президент России Владимир) Путин сейчас настаивает на том, чтобы за газ платили в рублях, чтобы поддержать валюту. Посмотрим, что произойдет», – передает его слова РИА «Новости».
При этом Боррель добавил, что во вторник ЕС намерен утвердить новый пакет санкций, но пока лидеры обсуждают, что делать с энергетикой.
Однако он признал, что единогласного решения на европейском уровне о запрете на импорт российского газа быть не может, поскольку Венгрия заявила, что наложит вето.
«Мы хотим помочь Украине, но не хотим вмешиваться в войну. ЕС не военный союз, но я считаю, что мы должны им помочь. Мы делаем все, что можем, но не пересекая красных линий, чтобы конфликт не распространялся», – заключил Боррель.
Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
Диверсантам ВСУ приказали устроить в Херсонской области кровавую провокацию
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Украинская диверсионная группа находится в районе поселка Александровка Херсонской области и готовит провокации с гибелью мирных жителей, чтобы обвинить в этом России, сообщил источник в российских силовых структурах в Херсоне со ссылкой на своих информаторов в украинских войсках в Николаевской области.
«Диверсионная группа, в которой находятся боевики «Пионер» и «Дед», настоящие имена: Клименко Евгений и Баранник Ярослав, ранее работавшие на Донбассе, переброшены на николаевское направление», – приводит слова источника РИА «Новости».
Задачами группы, по имеющимся у информатора данным, является диверсионно-подрывная деятельность, связанная с организацией артобстрелов, минированием жилых домов и школ, что может привести к большому количеству жертв среди мирного населения.
По данным источника, диверсанты рассматривали в качестве своих целей школы. Боевики, очевидно, занимаются наведением артиллерии на жилые кварталы прифронтовых населенных пунктов, чтобы в дальнейшем обвинить российских военных, сказал он.
«Им уже удавалось провести несколько подобных мероприятий на территории ДНР», – заявил источник.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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В ЛНР заявили о возможных многочисленных жертвах подрыва ВСУ цистерны с кислотой в Рубежном
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Уничтожение украинскими военными цистерны с кислотой в городе Рубежное может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения, заявили в народной милиции ЛНР.
«Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения», – цитирует заявление народной милиции РИА «Новости».
Там добавили, что данные о жертвах среди мирного населения уточняются.
В резервуарах химического предприятия в Рубежном есть еще значительное количество кислоты, их подрыв способен уничтожить все живое в радиусе 30 километров, указали в Народной милиции.
«В резервуарах, на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тыс. тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров. Пострадают районы все еще подконтрольных ВСУ населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск, где проживают более 300 тысяч мирных граждан», – подчеркнули в ведомстве.
Момент подрыва цистерны был выбран так, чтобы химикаты потекли в направлении освобожденной Кудряшовки в ЛНР, указали в ведомстве.
«В настоящее время с целью оправдания своих преступных террористических действий украинскими СМИ активно распространяется лживая информация о якобы причастности к данному взрыву подразделений НМ ЛНР», – подчеркнули там.
Ранее во вторник подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал, что военнослужащие Украины устроили подрыв цистерны, в которой находилась соляная кислота, инцидент произошел в городе Рубежное.
Подрыв произошел на предприятии «Заря» – лидере химической промышленности Украины, оно находится на южной окраине Рубежного. На базе завода есть хранилища в том числе серной и азотной кислоты.
ЕС заявил о запрете захода российским судам в европейские порты
Европейский союз намерен ввести запрет на заход российских судов в порты Евросоюза, заявила руководитель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает ТАСС.
Ранее дипломатический источник сообщал, что послы стран ЕС в среду обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
ЕС собрался запретить импорт угля и ограничить ввоз удобрений из России
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Еврокомиссия предложит ввести запрет на импорт угля из России, а также закрыть морские и сухопутные границы для российских грузоперевозчиков, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Также ЕК предложит запретить ввоз в Россию оборудования, включая электрическое и транспортное, на сумму 10 млрд евро. Кроме того, в качестве санкций будет выдвинуто предложение ограничить импорт калийной соли из России, передает РИА «Новости».
При этом, по данным источников Bloomberg, в ближайшее время не планируется вводить ограничения в отношении российских газа и нефти.
Также предполагается, что в ЕС предложат расширить экспортный контроль над оборонным сектором и другими отраслями промышленности, передает ТАСС.
Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщает, что Евросоюз собирается ввести санкции на импорт икры и водки из России, а также цемента, древесины, каучука, химикатов и ряда других товаров.
Ограничения могут быть введены в отношении экспорта в Россию полупроводников и оборудования, в том числе предназначенного для добычи сжиженного природного газа.
Помимо этого, может быть введен запрет на все транзакции с банком ВТБ и еще тремя российскими банками, отключенными от SWIFT. Ранее телеканал СNBC сообщил, что пятый пакет санкций Евросоюза против России, вероятно, затронет лизинг самолетов, импорт и экспорт авиационного топлива, продукции из стали и предметов роскоши.
В Госдуме предложили продлить майские каникулы до десяти дней
Вице-спикер Госдумы, депутат фракции «Новые люди» Владислав Даванков предложил продлить майские праздники в 2022 году до 10 дней: с 1 по 10 мая. По его словам, это поможет людям заготовить продукты на осень и больше пообщаться друг с другом.
«Уже весна, и скоро предстоит сезон посадок. Но не тех самых посадок, а посадок овощей. Мы уже видим, что на Украине этот сезон явно будет сорван. Но и в России есть проблемы с семенами, проблемы с материалом, который используется для того, чтобы наша продовольственная безопасность была в порядке уже этой осенью. Предложение партии «Новые люди» – в этом году сделать длинные майские праздники. Потому что людям нужно выживать. Мы видим, как сейчас дорожают все продукты. Тот самый пресловутый «борщевой набор» вырос на 10–40%. Поэтому будет хорошо, если мы это время майских праздников посвятим тому, чтобы осенью у нас была еда», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Он добавил, что в дополнительные выходные люди смогут не только запастись продуктами на осень, но и больше времени провести с близкими.
«Мы такое уже видели в ковидный период. Это можно достаточно быстро реализовать. Но говорим только про этот год, потому что понимаем проблемы предпринимателей, возникающие в этой связи. А сейчас их и так много. Поэтому мы будем говорить с правительством о программе поддержки бизнеса, в том числе и о государственном субсидировании предприятий для сохранения уровня оплаты труда. Людей важно сохранить на рабочих местах, но одновременно хотим и поддержать всех, устроив такие вот длинные праздники», – подчеркнул Даванков.
Согласно производственному календарю на 2022 год, выходными объявлены дни с 1 по 3 мая и с 7 по 10 мая. «Новые люди» предлагают сделать выходными также 4, 5 и 6 дни месяца.
Столтенберг заявил о необходимости успеть перевооружить войска Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.
Отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. Сами страны альянса выразили готовность оказывать дальнейшую помощь Украине и поставлять ей вооружения, передает ТАСС.
«Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оружия», – отметил Столтенберг.
Ранее в НАТО заявили о прогрессе в укреплении восточного фланга – четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности