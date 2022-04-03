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Блинкен допустил снятие антироссийских санкций, если это поможет урегулированию на Украине
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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против России могут быть сняты, если Украина сочтет, что это поможет урегулированию конфликта.
«Все международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим», – сказал Блинкен американскому телеканалу NBC, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что цель санкций заключается «не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России».
«Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты, но это в высшей степени зависит от России и того, что она делает, продвигаясь вперед», – отметил госсекретарь США.
США решили ввести санкции в отношении 120 юридических лиц из России и Белоруссии.
19 марта Блинкен заявил, что у США нет цели сохранять санкции против России навечно. Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России.
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В США предсказали падение роли доллара в мировой экономике и взлет рубля
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Введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака, выразил мнение преподаватель Питтсбургского университета Дэн Ковалик.
Как отметил эксперт, американская политика санкций вынудила многие страны переходить на другие валюты в международных расчетах. «Нынешнее введение против России санкций этот процесс лишь ускорит. Как я повторяю на протяжении многих лет, санкциями США выдавят себя из мировой экономики, именно это и происходит на наших глазах», – заявил Ковалик в беседе с RT.
Эксперт отметил, что рубль, в отличие от доллара, обеспечен золотом, что должно усилить значение российского денежного знака, а роль американской валюты будет снижаться. «В отличие от американского доллара, подкрепленного лишь статьей американской Конституции о «полном доверии», рубль будет иметь реальную ценность. Люди, конечно же, все меньше верят в американский доллар, поскольку у США серьезные долги», – заключил Ковалик.
Накануне курс доллара на валютных торгах Мосбиржи впервые с 23 февраля опустился ниже 81 рубля. Ранее в Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США. «Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации Global Times.
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В США назвали настоящую цель Байдена на Украине
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Истинная причина помощи Соединенных Штатов Украине кроется в желании президента США Джо Байдена «сдерживать» Россию, заявила член палаты представителей от Республиканской партии США Марджори Тейлор Грин.
«Поставки вооружения на Украину легли тяжелым бременем на плечи американских налогоплательщиков. В это время Байден не спешит вести переговоры о прекращении конфликта <…> Вместо этого он по-прежнему продолжает обострять отношения с Россией», – приводит мнение конгрессвумен РИА «Новости».
Грин отметила, что США стоило бы претендовать на добычу огромных запасов украинского лития, чем Байден, по ее словам, также не занимается. Эта публикация вошла в серию постов, в которых она обвинила администрацию Белого дома в неразумной политике по отношению к полезным ископаемым. Как подчеркнула Грин, увеличение добычи американских природных богатств приведет к экологической катастрофе и истощит запасы страны.
Накануне Байден потребовал от американских нефтедобытчиков активнее наращивать объемы добычи нефти. Лидер США упрекнул их за то, что более девяти тысяч лицензий на бурение, выданных компаниям, не задействованы, и пригрозил ввести штрафы за простой этих разрешений.
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Немецкие СМИ: Запад может не выдержать жестких санкций против России
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Усиление ограничительных мер против России станет «тестом на прочность» для западных стран и может нарушить единство среди них, пишет Торстен Рике для немецкой газеты Handelsblatt.
Среди последствий ужесточения санкционного давления на Москву для Запада Рике отмечает более высокие траты на энергию и продукты питания, потерю рабочих мест и прибытие миллионов беженцев. «В прошлом экономические санкции по большей части не работали, потому что они были слишком слабыми. Теперь санкции против России могут стать жестче, как и негативные последствия для нас», – передает РИА «Новости» его слова.
Как заявляет автор статьи, Россия, в отличие от Ирана, Венесуэлы и КНДР, плотно встроена в мировую экономику, и связи с ней особенно важны для Европы и, в частности, Германии. «Раскол мировой экономики на враждебные блоки ударит по этим странам еще сильнее», – считает он.
При этом обозреватель добавил, что Китай может помочь России свести на нет действия Запада, чье намерение изолировать Москву также не поддержали многие страны Африки, Латинской Америки и Азии, поскольку им придется потерпеть наибольшие потери от роста цен на энергоносители и продукты питания.
Ранее китайская Global Times заявила, что военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
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Власти США обвинили Россию в «искусственном» укреплении рубля
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Директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд выразила мнение, что российские власти якобы ведут «искусственное накачивание рубля».
«Мы видим искусственное накачивание рубля Центробанком и правительством России», – приводит РИА «Новости» мнение сотрудницы Белого дома.
Как сообщила Бедингфилд, в администрации США убеждены, что санкции против России работают. Она заявила, что в России «драматическая инфляция», а инвесторы отказываются от вложений в экономику. По ее словам, курс рубля больше не является адекватным индикатором положения дел в экономике России.
Четверг стал девятым днем роста рубля к доллару и евро, и в итоге за март они подешевели более чем на 12% – до 83,2 рубля и 92,5 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. При этом 10 марта доллар и евро обновили исторические максимумы – поднимались на Московской бирже до 121,53 рубля и 132,42 рубля соответственно.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты попытаются решить свои проблемы за чужой счет и свалить ошибки на Россию, а также заработать на нестабильности в мире.
Напомним, 23 марта Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро, до 31 марта он ждет доклад об изменении валюты платежа на рубли. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
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Кадыров потребовал от Байдена увеличить поставки «Джавелинов» на Украину
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Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал от президента США Джо Байдена увеличить поставки ПТРК «Джавелин» на Украину, потому что комплекс особенно понравился чеченским бойцам.
«Требуем от Байдена увеличить поставки «Джавелинов»! Я готов лично наградить старика за активное содействие российской спецоперации», – заявил Кадыров в Telegram-канале.
Он отметил, что чеченские бойцы в режиме 24/7 заняты поиском и устранением «бандеровской и националистической нечисти» в Мариуполе.
«Эту задачу им существенно облегчает господин Байден, который обеспечивает наших бойцов современным американским вооружением. Особенно ребятам полюбился ПТРК Javelin, который имеет двойную эффективность. Чтобы не отдавать этот ценный трофей, националисты обычно жертвуют двумя-тремя жизнями. А потом уже наши бойцы уничтожают из него целый экипаж бандеровцев», – добавил глава Чечни.
Ранее Кадыров дал оставшимся в Мариуполе боевикам один день, чтобы сложить оружие. Накануне начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Россия по просьбам президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту России Владимиру Путину 1 апреля откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье.
В четверг Кадыров заявил, что Мариуполь освобожден на 90–95%, последнее место, где укрываются бандиты – это крупный металлургический комбинат «Азовсталь». В понедельник глава ДНР Денис Пушилин и глава Чечни Рамзан Кадыров встретились в Мариуполе и обсудили дальнейшее освобождение города. По словам министра по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмеда Дудаева, глава Чечни приехал на передовую, чтобы «поднять боевой дух ребят, (…), скорректировать и доработать стратегию дальнейших действий (…), чтобы освободить Мариуполь».
Кроме того, в понедельник спикер парламента Чечни Магомед Даудов сообщил, что президент России Владимир Путин присвоил
Кадырову звание генерал-лейтенанта. В минувшую субботу Кадыров заявил, что число добровольцев из Чечни, готовых отправиться в зону спецоперации на Украине, увеличивается
с каждым днем.
Ранее в Минобороны обвинили украинских националистов в массовом терроре в Мариуполе. По словам жительницы города, националисты собирают готовых эвакуироваться из Мариуполя и расстреливают их, а город с жителями превратили в полигон. Военный корреспондент Семен Пегов сравнил окраины Мариуполя с сирийским Алеппо.
Как сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев, в боях за Мариуполь в ходе проведения спецоперации на Украине погиб замкомандующего Черноморским флотом (ЧФ) капитан 1-го ранга Андрей Палий. По данным СМИ, Палий обеспечивал функционирование гуманитарного коридора для выхода мирных жителей.
В Минобороны РФ призывали украинских националистов и иностранных наемников сложить оружие и выйти из Мариуполя в подконтрольные Киеву районы. Однако в Киеве отвергли предложение. В Минобороны РФ сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран.
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В Китае назвали спецоперацию России на Украине «похоронами» гегемонии США
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Военная операция России на Украине может стать катализатором для «похорон» гегемонии США и концом доминирования доллара в мире, говорится в статье китайской Global Times.
Как считает автор статьи, Вашингтон планировал использовать конфликт для ослабления Москвы и получения экономической и политической выгоды, а также с целью создания преград для Европы в достижении стратегической автономии. Однако политику санкций в отношении России не поддержали многие государства-члены ООН, передает РИА «Новости».
«Нейтралитет большинства стран и регионов, несомненно, нанес удар по США и странам Запада, которые привыкли решать, какую геополитическую позицию должны занимать другие государства. <…> Эпоха, когда США могли диктовать, как вести глобальные дела, подошла к концу. Различные институциональные механизмы, в которых доминируют Штаты, включая гегемонию доллара, неизбежно приходят в упадок», – говорится в публикации.
В беседе с изданием профессор Фуданьского университета в Шанхае Шэн И заявил, что сейчас США контролируют Европу при помощи НАТО, однако альянс ждут трудности.
«Блок с «умершим мозгом» в будущем продолжит сталкиваться с глубокими структурными дефектами, то есть с НАТО, которое не может воевать. В чем тогда смысл его существования?» – задался вопросом Шэн И. Обозреватель также предположил, что в будущем придется иметь дело одновременно с Китаем и Россией.
В среду глава МИД КНР Ван И в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым назвал ситуацию на Украине итогом накопленных за годы противоречий в безопасности Европы и результатом менталитета холодной войны. Лавров в свою очередь заявил о намерении России, Китая и их единомышленников двигаться вместе к многополярному и справедливому миропорядку по итогам «серьезного этапа в истории международных отношений».
В прошлый четверг зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о конце однополярного мира во главе с США. 16 марта глава МИД Сергей Лавров заявил об эпохальной битве за будущий миропорядок. «Это судьбоносный момент, это эпохальный момент современной истории, потому что он отражает «битву» в самом широком смысле этого слова за то, как будет выглядеть миропорядок», – сказал глава МИД России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, каким станет мировой порядок по итогам спецоперации на Украине.
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Создатель «Ласкового мая» Разин уехал в США
Продюсер Андрей Разин решил покинуть Россию и переехать в Соединенные Штаты, продав перед отъездом недвижимость в Москве и Петербурге.
«В настоящий момент я уже значительное время живу в Соединенных Штатах Америки, где работаю над картиной «Ласковый май – 2». Надеюсь, в ближайшем будущем вы ее увидите», – передает ФАН его слова.
Отмечается, что создатель группы «Ласковый май» был владельцем загородного дома в «Московском», трех квартир на Тверской и одной в Красногорском районе. За ним числились апартаменты в Северной столице.
Ранее зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил разницу между отъездом из России и предательством. По его словам, каждый человек может принять решение уехать из страны, однако нужно отличать просто отъезд от предательства, когда желаешь поражения своему государству.
СМИ подловили власти США на попытке скрыть ложь о России
Американские власти годами действовали недальновидно в отношениях с Украиной, и сейчас тщательно стараются скрыть собственные ошибки, заявил телеведущий Такер Карлсон в эфире Fox News.
«Наши лидеры <…> продолжают лгать самим себе, цензурируют народ и заставляют скандировать детсадовские кричалки, что такое хорошо, а что такое плохо. Это не просто оскорбительно, но и бесполезно», – цитирует РИА «Новости» Карлсона.
Он также вспомнил «предсказание», сделанное в 2014 году бывшим лидером британской Партии независимости Найджелом Фаражем: политик призывал «прекратить играть в военные игры на Украине» и заявлял, что на Западе «прямо поощряли восстание» в этой стране. Также в его выступлении упоминалась возможная реакция «русского медведя» на какие бы то ни было провокации.
Фараж не славился симпатиями в отношении России, однако предостерегал от «безрассудств», которые сейчас, как уточнил Карлсон, происходят из-за политики главы Белого дома Джо Байдена.
По его словам, антироссийские санкции, введенные из-за специальной военной операции на Украине, значительно ударили по интересам и Великобритании, и Соединенных Штатов, за это еще придется долго расплачиваться.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова показала, как западные страны пытаются преодолеть созданные ими самим проблемы с помощью слов.
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Байден заявил об увеличении добычи нефти на 1 млн баррелей в сутки
Энергетические компании готовы начать добычу дополнительно 1 млн баррелей нефти в сутки, возможно, с осени текущего года, из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, заявил президент США Джо Байден.
«Я хочу отметить те компании, которые уже объявили о намерении наращивать добычу. Они вкладывают средства, чтобы добывать больше нефти, а также в чистые технологии, чтобы уменьшить нашу зависимость от нефти в будущем. И они дали понять, что будут добывать дополнительно 1 млн баррелей нефти в день, возможно, начиная уже этой осенью», – цитирует ТАСС Байдена.
Президент США Джо Байден также заявил, что из стратегических резервов будет выделено более 180 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Как отметил Байден, объема высвобождаемой из стратегических резервов США нефти будет достаточно для того, чтобы восполнить ее дефицит, пока страна нарастит внутреннюю нефтедобычу до конца текущего года.
«Мы уже получили обещания со стороны различных стран о том, что они высвободят десятки миллионов баррелей нефти на рынок. Таким образом, общий объем выделяемой нефти значительно превысит 1 млн баррелей в день», – подчеркнул американский лидер.
Ранее мировые цены на нефть упали примерно на 5% на новостях о том, что США могут высвободить миллион баррелей в сутки из стратегических резервов.
Напомним, президент США по итогам переговоров с ЕС пообещал избавить Евросоюз от российского газа «задолго до 2030 года».
Газета ВЗГЛЯД писала, к чему может привести отказ Европы от российских газа и нефти.
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Госдеп США призвал американцев покинуть Россию и Украину
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Американские граждане должны немедленно покинуть Россию и Украину, заявил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
«Мы серьезно относимся к нашей обязанности информировать граждан США о развитии событий, которые могут повлиять на их безопасность и защищенность во время путешествий или пребывания вне Соединенных Штатов <…>. Мы вновь призываем, чтобы все американские граждане покинули Россию и Украину», – приводит слова Прайса ТАСС.
Глава пресс-службы Госдепартамента добавил, что соответствующие положения были добавлены в рекомендации Госдепартамента для граждан США за рубежом. В начале марта Госдепартамент уже рекомендовал американцам немедленно покинуть Россию, ссылаясь на то, что «посольство США имеет серьезные ограничения по оказанию помощи гражданам США, и условия, включая транспортные возможности, могут внезапно измениться».
Ранее посол США в России Джон Салливан призвал американских граждан немедленно покинуть Россию. В конце февраля США разрешили покинуть Россию незадействованным в оперативной работе сотрудникам американского посольства.
Во вторник Госдума инициировала расследование работы биолабораторий на Украине. 17 марта Минобороны России опубликовало документ, подтверждающий финансирование Пентагоном военно-биологических проектов на Украине. Позже в российском оборонном ведомстве обнародовали список лиц, участвовавших в создании компонентов биологического оружия на территории Украины. Глава МИД России Сергей Лавров допустил намерение США сделать Украину крупнейшим проектом по созданию биолабораторий. Секретарь СБ России Николай Патрушев сравнил биолаборатории США на Украине с экспериментами Третьего рейха. Россия потребовала от США срочно раскрыть данные о биолабораториях на Украине.
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Акция в поддержку Донбасса прошла в Нью-Йорке
В центре Нью-Йорка прошла акция в поддержку независимости ДНР и ЛНР, а также действий России на Украине, сообщают информационные агентства.
Обычно в городе проходят акции в поддержку Украины, их активно поощряют местные власти, многие здания города подсвечены в цвета украинского флага, передает РИА «Новости».
Неправительственные организации, включая «Солидарность с Донбассом и антифашистами на Украине», «Остановите кампанию лжи о войне», провели митинг в поддержку Донбасса напротив известного туристам универмага «Мэйсис». Участники акции держали транспаранты с надписями «Остановите террор неонацистов на Украине», «Нет войне против России и Донбасса», «Верните прежние цены на продукты и бензин», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО». Звучали призывы «прекратить войну против Донбасса» и «закрыть НАТО».
Представитель «Солидарности с Донбассом и антифашистами на Украине» Грэг Баттерфилд заявил, что в США не рассказывают о «восьмилетней войне против народа Донбасса, которую Украина ведет при помощи оружия США и НАТО». Американцам не говорят, что «Россия вмешалась по просьбе Донбасса, чтобы помочь остановить войну, а не развязать новую», пояснил он, отметив, что Россию пытаются изобразить агрессором, надавить на нее с помощью санкций и наращивания сил НАТО. Баттерфилд заявил: «Мы здесь, чтобы сказать этому «нет».
По его словам, «большинство граждан США всего этого не знают» и «страдают от коллапса системы здравоохранения, недостатка рабочих мест, нехватки денег на школы из-за инфляции». Участники митинга призвали направить деньги на решение внутренних проблем, а не на вооружение Украины.
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Песков указал на «зашатавшийся» престиж доллара
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На фоне «бандитско-санкционных игр» значительно «зашатался престиж доллара и евро», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Ну в основном доллара как основной резервной валюты», – сказал Песков, отметив, что «все больше-больше стран в своих взаиморасчетах переходят на национальные валюты». По его словам, данный «процесс сейчас находится на начальной стадии, но остановить этот процесс уже нельзя».
Как подчеркнул Песков, Россия находится под «беспрецедентными» санкциями, в истории «еще не было такого санкционного давления ни на одну страну в мире». Однако, по его словам, «нет худа без добра» – санкции «заставляют нас крутиться, работать, это заставляет нас производить то, что мы не производили раньше», передает РИА «Новости» со ссылкой на «Беларусь 1».
Песков заявил: «Двойные стандарты были, есть и наверняка будут у наших оппонентов. И Минску, и Москве придется всегда работать с этими двойными стандартами. Мы от них никуда не денемся». По его словам, «это стиль работы, это стиль идеологии наших визави». Москва должна быть «терпеливой и настойчивой», доводя свою позицию «до оппонентов», сказал он.
Напомним, в США заявили, что введение американских санкций против России ускорит процесс выдавливания США из мировой экономики, роль доллара в которой будет снижаться, при этом обеспеченность рубля золотом должно усилить значение российского денежного знака. Санкции против России напугали даже союзников США – Саудовская Аравия ведет активные переговоры с Китаем о продаже части своей нефти в юанях.
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Роскомнадзор пригрозил «Википедии» штрафом за неудаление фейков
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Роскомнадзор намерен привлечь «Википедию» к административной ответственности за неудаление недостоверных общественно значимых материалов и иной запрещенной информации, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Роскомнадзор составит протокол об административном правонарушении по ст. 13.41 КоАП РФ в отношении интернет-портала «Википедия» за неудаление недостоверных общественно значимых материалов, а также иной запрещенной информации», – говорится в сообщении на сайте надзорного ведомства.
«В соответствии с требованием Генеральной прокуратуры России Роскомнадзор направил уведомление администрации интернет-ресурса незамедлительно удалить недостоверную информацию по тематике специальной военной операции ВС РФ на Украине, направленную на дезинформацию российских пользователей», – сообщили в ведомстве.
В Роскомнадзоре уточнили, что, согласно российскому законодательству, за неудаление в установленный срок подобного рода противоправных материалов владельцу сайта грозит административная ответственность в виде штрафа в размере до 4 млн рублей.
Напомним, 2 марта Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить ложную информацию о спецоперации России на Украине. Позже волонтеры Общественной палаты России выявили 13 человек, которые системно распространяли фейки в Википедии.
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США объявили новые санкции против 120 юрлиц из России и Белоруссии
Соединенные Штаты вводят санкции в отношении 120 юридических лиц из России и Белоруссии, заявило министерство торговли США.
Эти организации якобы «действовали вопреки интересам национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов», передает ТАСС со ссылкой на заявление американского министерства.
Как сообщили ранее в Белом доме, включение в этот перечень означает, что «данные организации больше не смогут получать американские высокие технологии без лицензии», в которой в большинстве случаев им будет отказано.
В четверг американский Минфин добавил в санкционные списки по России 13 физических лиц и 21 компанию, среди которых «Сертал», «Серния инжиниринг», НИИ «Вектор», АО «Микрон».
Белый дом: США позволят Украине самостоятельно определить свое политическое будущее
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США позволят Украине самой определить свое политическое будущее, параллельно продолжая оказывать ей военную поддержку в условиях проводимой Россией военной операции, заявил в воскресенье глава аппарата Белого дома Рон Клейн.
«Что касается политического будущего Украины, то его должна определить сама Украина. Однако, что касается будущего данной военной операции, то ей необходимо дать отпор. Вот почему мы делаем столь многое для того, чтобы поддержать президента Зеленского оружием и иной помощью», – сказал Клейн в эфире телеканала ABC, сообщает РИА «Новости».
Клейн также заявил, что США полагают, что конфликт на Украине еще далек от завершения.
«На мой взгляд, на данный момент у Украины есть победы в этой войне, однако она, к сожалению, еще далека от завершения», – сказал Клейн.
Он утверждает, что объявленное Россией решение сократить военную активность по ряду направлений на Украине на деле представляет собой «попытку Москвы перегруппировать силы».
«На мой взгляд, необходимо смотреть на вещи трезво – существуют свидетельства того, что (президент России) Владимир Путин отводит войска с северной части Украины, чтобы развернуть их в восточной части», – отметил чиновник США.
Ранее стало известно, что Соединенные Штаты предоставят Украине очередной пакет военной помощи в размере 300 млн долларов.