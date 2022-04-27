Путин поручил продлить ограничения на экспорт удобрений

Политолог: Трибунал по Украине должен осудить организаторов госпереворота в 2014 году

В ходе трибунала по Украине должны быть преданы суду не только люди, совершившие военные преступления, но и организаторы госпереворота в Киеве в 2014 году, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Виктор Потуремский. Во вторник президент Путин на коллегии Генпрокуратуры обозначил элементы денацификации Украины. В частности, глава государства упомянул необходимость провести трибунал над неонацистами.

«Могу сказать как социолог – в обществе сложился запрос на проведение суда над киевскими военными преступниками, в том числе над организаторами государственного переворота на Украине 2014 года», – заявил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. Поэтому, подчеркнул он, крайне важно, что глава государства, выступая в понедельник на коллегии Генпрокуратуры, назвал критерии денацификации Украины и в том числе упомянул необходимость трибунала над виновными в военных преступлениях.

«Кроме того, президент отметил, что российское общество не поддалось на идущую с Запада пропаганду и оказалось устойчивым к потоку лживой информации о спецоперации наших Вооруженных сил, – указал Потуремский. – Важную часть этого внешнего давления составляют агрессивная риторика, искаженная картина спецоперации на Украине и фейки о якобы преступлениях российских военных, например, «резня в Буче», атака на роддом в Мариуполе или удар «Точкой-У» по Краматорску».

Кроме того, добавил Потуремский, Путин развеял звучащие из уст западных политиков, СМИ и экспертов мифы о том, что санкции якобы разрушили экономический базис России. «Глава государства отметил, что экономика работает адекватно тем условиям, которые создал нам Запад. Ажиотажный спрос на товары спал, идет коррекция цен – и это показатели здорового состояния экономики», – отметил собеседник. Президент поставил задачу усилить работу по поддержке граждан в непростых условиях, вызванных внешним давлением, напомнил Потуремский.

На прошедшей в понедельник коллегии Генпрокуратуры Владимир Путин заявил, что все следственные органы должны детально фиксировать преступления украинских силовиков, устанавливать их организаторов и исполнителей, возбуждать уголовные дела и доводить до логического завершения – до суда. Он также указал, что Москве известны имена кураторов украинских нацистов из числа западных служб, прежде всего ЦРУ, которые дают такие советы, как убийства журналистов.

Глава государства также предупредил: у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри. По его словам, российское общество проявляет зрелость, сплоченность, поддерживает вооруженные силы страны и усилия, направленные на обеспечение безопасности самой России и на поддержку граждан, проживающих в Донбассе.