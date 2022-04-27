Путин поручил поддерживать стабильные цены на оптовом рынке продовольствия

Путин назвал отстранение паралимпийцев России и Белоруссии нарушением прав человека

Президент России Владимир Путин назвал отстранение российских и белорусских паралимпийцев от Олимпийских игр в Пекине нарушением принципов спорта и Всеобщей декларации прав человека.

На встрече с российскими спортсменами – победителями и призерами пекинской Олимпиады глава государства отдельно обратился к паралимпийской сборной.

«Вы готовились предъявить свои достижения на Играх в Пекине, в открытой и честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось, не поддается никакой критике. Отстранение атлетов России и Белоруссии не только прямо нарушило основополагающие принципы спорта, но открыто и цинично были попраны сами базовые права человека», – передает ТАСС его слова.

«Как все обернулось – это не поддается никакой критике. Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, за их гражданство и национальность. Это трудно себе даже представить! Это не совместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма. По сути, под видом рекомендаций были введены реальный санкции. И все это показывает, к сожалению, дальнейшую коммерциализацию спорта. Потому что очень большая зависимость от спонсоров, от денежных мешков и олимпийского, и паралимпийского движения. Эта зависимость – это путь к деградации», – передают его словам в Telegram-канале Пул N3.

Путин сослался на Всеобщую декларацию прав человека 1948 года, отметив, что «там прямо все записано». «И дело не в статусе, не в политическом, правовом или международном статусе страны, которую представляет спортсмен, дело в самом человеке, попраны именно эти права», – подчеркнул российский лидер.

Он также заявил, что Россия готова принимать у себя всех, кто выступает за состязания без дискриминации и искусственных ограничений, в спорте для нее нет недружественных государств, заявил Путин. «Мы рады принимать всех, кто выступает за спорт без дискриминации и искусственных ограничений, за его идеалы – идеалы справедливости, равенства и честной борьбы», – сказал президент.

Ранее Путин назвал победы российских спортсменов на Олимпийских играх блестящими и волевыми, а также отметил их упорный труд, мастерство, талант спортсменов, преданность спорту, его ценностям и идеалам.