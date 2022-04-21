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СМИ: ExxonMobil рассматривает полный уход с российского рынка к лету
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Американская нефтегазовая корпорация ExxonMobil рассматривает возможность закрытия всех своих предприятий в России к 24 июня текущего года, сообщило Reuters.
По данным источников агентства, причиной решения названа специальная военная операция на Украине, передает ТАСС.
Exxon Mobil 1 марта объявила об отзыве своих американских сотрудников, занятых в российских нефтегазовых проектах. Отмечалось, что компания не будет инвестировать в новые проекты в России.
ExxonMobil со штаб-квартирой в штате Техас – одна из крупнейших частных нефтяных компаний в мире. В Китае компания занимается продажей сжиженного природного газа и нефтехимической продукции, а также управляет двумя производствами смазочных материалов.
Ранее концерн ExxonMobil объявил, что начал разработку шагов для выхода из проекта «Сахалин-1» из-за ситуации на Украине.
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Глава Минфина Японии объяснил свою позицию во время бойкота России на встрече G20
Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки пояснил, что не покидал зал во время выступления министра финансов России Антона Силуанова на встрече G20 в Вашингтоне, чтобы иметь возможность выступить с осуждением Москвы.
Судзуки заявил, что он «не покидал заседание и выступил с резкой критикой в адрес России», он «указал, что действия России являются категорически неприемлемыми», передает РИА «Новости».
Напомним, российский министр принял участие во встрече в среду в удаленном формате.
Силуанов предупредил финансовую двадцатку о глобальных рисках из-за санкций против России, подчеркнув, что она никогда не отказывалась от выполнения своих обязательств и продолжает исполнять все контракты.
По данным газеты The Washington Post, ряд чиновников, присутствовавших на мероприятии очно, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен и представители Великобритании, покинули зал на время его выступления.
Кроме этого, министр финансов Канады Христя Фриланд и председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард опубликовали в соцсетях фотографии, где они и еще ряд чиновников стоят в холле здания, где проходит мероприятие. Среди них, в частности, Йеллен, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл, а также представители Украины. В подписи к фото говорилось, что «Канада и ряд наших демократических партнеров покинули пленарное заседание G20, когда российская сторона должна была начать».
Министр финансов Индонезии, которая является председателем «Большой двадцатки» в этом году, Сри Мульяни заявила, что страны G20 выступают за продолжение многостороннего сотрудничества в рамках форума, несмотря на широко распространенную критику России по Украине.
Напомним, Судзуки на заседании парламентского комитета заявлял, что одна из целей его участия в министерской встрече G20 заключается в «проведении работы» среди стран, не принявших санкций против России.
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Россия объявила персонами нон грата всех сотрудников закрываемых консульств Латвии, Литвы и Эстонии
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Россия решила объявить persona nоn grata всех сотрудников закрываемых в стране консульств Латвии, Литвы и Эстонии, сообщает МИД.
Посол Латвии, Эстонии и временная поверенная в делах Литвы вызваны в МИД в четверг, им вручены ноты протеста, передает РИА «Новости».
Руководителям дипмиссий заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями по закрытию российских генеральных консульств в Клайпеде, Лиепае, Даугавпилсе, Нарве и канцелярии консульского отдела посольства России в Эстонии (Тарту).
«На основе принципа взаимности, а также с учетом оказания властями этих стран военной помощи киевскому режиму и покрывательства с их стороны преступлений украинских националистов против мирного населения Донбасса и Украины объявили о принятом решении отозвать согласие на деятельность генерального консульства Латвии в Санкт-Петербурге, консульства Латвии в Пскове, генерального консульства Эстонии в Санкт-Петербурге и его канцелярии в Пскове, генерального консульства Литвы в Санкт-Петербурге», – сообщили в министерстве.
Кроме того, «главы и другие консульские должностные лица указанных эстонской и латвийских консульских миссий объявляются persona nоn grata, а не являющиеся гражданами России консульские служащие и работники административно-технического персонала указанных учреждений – неприемлемыми».
В МИД потребовали, чтобы «все упомянутые лица покинули территорию России в те же сроки, какие были отведены для отъезда сотрудников российских консульских миссий из этих стран».
Ранее Эстония решила выслать 14 дипломатов, Литва и Латвия заявили о понижении уровня дипотношений с Россией.
Напомним, Европа выслала десятки российских дипломатов: Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов, Словения объявила о сокращении сотрудников посольства России на 33 человека, Испания решила выслать 25 российских дипломатов, Швеция решила выслать трех российских дипломатов, МИД Дании решил выслать 15 дипломатов, Италия выслала 30 дипломатов, Норвегия выслала трех дипломатов.
МИД Франции вызвало российского посла в Париже и уведомило о высылке дипломатов, власти Германии заявили о намерении выслать 40 российских дипломатов.
Кроме того, Евросоюз объявил 19 сотрудников постпредства России персонами нон грата.
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МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России
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Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по темпам роста экономики еврозоны до 2,8% в 2022 году и 2,3% в 2023 году, снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций, говорится в докладе Международного валютного фонда (МВФ).
По оценкам МВФ, в нынешнем году ВВП еврозоны увеличится на 2,8%, тогда как в январском прогнозе этот показатель составлял 3,9% (снижение на 1,1 процентного пункта). В 2023 году темпы роста ВВП еврозоны, как ожидается, составят 2,3%, что на 0,2 % ниже оценок, представленных в январском докладе (2,5%). Рост ВВП еврозоны в 2021 году, по подсчетам фонда, составил 5,3%, передает ТАСС.
Специалисты фонда отмечают, что снижение прогноза стало следствием в том числе конфликта на Украине и введенных Западом в отношении России санкций. По их мнению, «основным каналом влияния» специальной операции РФ и санкций против России на экономику еврозоны являются «растущие цены на энергоносители и ситуация в сфере энергобезопасности».
«Поскольку они (страны еврозоны – прим. ТАСС) являются нетто-импортерами энергоносителей, более высокие мировые цены являются негативным шоком с точки зрения внешней торговли для большинства европейских стран, что приведет к более низким объемам производства и более высокой инфляции. Нарушения в цепочках поставок также нанесли урон некоторым отраслям промышленности, в том числе автомобилестроению», – отметили эксперты.
Сообщается, что наибольшее снижение темпов роста ВВП будет наблюдаться в «таких странах, как Германия и Италия, где имеется достаточно крупный промышленный сектор и большая зависимость от импорта энергоресурсов из России».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе.
Газета ВЗГЛЯД писала, что отказ ЕС от российского угля будет иметь мировые последствия.
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В МВФ отметили успех России в смягчении последствий санкций
Российским властям удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны, заявил главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша.
«Действительно, российские власти приняли меры по смягчению последствий санкций. Одной из таких мер является бюджетная поддержка. Довольно успешно они сдерживают любого рода финансовый коллапс внутри страны и обеспечивают, чтобы банковская система оставалась на ногах и внутри России не было никаких крупных банкротств банков. Власти [России] пытаются стабилизировать экономику в крайне неблагоприятных условиях», – цитирует ТАСС Гуриншу.
Ранее МВФ ухудшил прогноз по росту экономики еврозоны из-за санкций против России.
До этого Владимир Путин указал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркнул, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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Банк России решил оспаривать заморозку золотовалютных резервов
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Банк России будет оспаривать заморозку золотовалютных резервов и уже готовит судебные иски, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в Госдуме.
Набиуллина заявила, что «это беспрецедентная заморозка золотовалютных резервов, мы будем готовить и иски судебные, готовимся для того, чтобы их предъявить, потому что это беспрецедентно в мировом масштабе, чтобы золотовалютные резервы такой большой страны были заморожены», передает ТАСС.
Она отметила, что в связи с заморозкой части резервов пришлось ввести дополнительные нормы валютного контроля: «Я знаю, что многие предприятия тоже очень жаловались по внешнеэкономической деятельности, когда тяжело рассчитываться. Но это вынужденная мера. Будь у нас золотовалютные резервы, вот эта часть (была бы) не заморожена, не было бы необходимости в таких драконовских мерах по движению капитала».
Напомним, министр финансов России Антон Силуанов сообщил, что страны Запада заморозили примерно половину, или около 300 млрд долларов, золотовалютных резервов России.
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому российские организации временно смогут выплачивать в рублях в особом порядке долги перед кредиторами из стран, совершающих недружественные действия против Москвы.
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Valio решила найти инвестора для российского подразделения
Финский концерн Valio рассматривает варианты поиска инвестора для российского подразделения, продолжает работу в России без изменений, сообщили в компании.
Поясняется, что реализация такого решения – это сложный и длительный процесс, детали этого процесса не раскрываются, передает ТАСС.
При этом в Valio подтвердили, что в настоящее время операционная деятельность ООО «Валио» в России продолжается, компания поддерживает функционирование производства и логистических операций, обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются без изменений.
Ранее сообщалось, что финские Valio и Paulig объявили о своем выходе из бизнеса в России и закрытии своих предприятий.
Саудовскую Аравию заподозрили в решении примкнуть к альянсу России и КНР
Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается, считает обозреватель Халид аль-Джауси.
Обозреватель пишет в статье для британской газеты Rai Al Youm, что «(наследный принц Саудовской Аравии) Ибн Салман, возможно, решил отвернуться от Америки, которая была стратегическим союзником Саудовской Аравии на протяжении 80 лет, и присоединиться к новому российско-китайскому альянсу, что сигнализирует о радикальных переменах не только в регионе Персидского залива, но и на всем Ближнем Востоке», передает РИА «Новости».
Он напомнил, что отношения Эр-Рияда с Вашингтоном ухудшились при президенте Джо Байдене, который говорил о нежелании сотрудничать с наследным принцем Мухаммедом ибн Сальманом Аль Саудом.
В частности, он отверг просьбу американского лидера увеличить добычу нефти для снижения цен на фоне введенных западных санкций в отношении Москвы.
«Саудовская Аравия сделала политический разворот в сторону Китая, когда США отказались от нее, стали обвинять в нарушениях прав человека и убийстве журналиста Джамаля Хашогги», – считает Халид аль-Джауси.
Ранее в США заметили «мрачные симптомы» смерти американского миропорядка.
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Индия возобновила поставки чая и продуктов в Россию
Поставки индийского чая и продовольствия в Россию возобновились на прошлой неделе, сообщают источники The Economic Times. По их данным, поставки осуществляются в основном через порты в Грузии.
По информации газеты, в Россию уже отправлены грузы чая, риса, фруктов, кофе, морепродуктов, кондитерских изделий, передает РИА «Новости».
Платежи по сделкам обслуживают ряд крупных банков: Сбербанк и Альфа-Банк с российской стороны и Bank of Maharashtra с индийской стороны.
По данным газеты, платежи «в максимально возможном объеме» осуществляются в рублях и рупиях, при этом некоторые банки также проводят платежи в евро.
Россия импортирует 43–45 млн килограммов индийского чая в год, что делает ее одним из его главных потребителей на мировом рынке, указывает The Economic Times.
Ранее СМИ сообщали, что Индия и Россия рассматривают создание механизма торговых расчетов в национальных валютах (рупия и рубль).
Во Франции не исключили введения ЕС эмбарго на российский газ
Официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь не исключил возможности введения эмбарго на поставки в Евросоюз (ЕС) российских газа и нефти.
Атталь заявил в эфире телеканала France Info в ответ на вопрос, может ли ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа и нефти, что такая возможность есть, и в Париже «всегда говорили, что готовы идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно», передает РИА «Новости».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна якобы не нуждается в российском газе.
Напомним, Еврокомиссия допустила целую серию ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису. В результате страны Европы, которые срочно ищут замену российскому газу, стали соперничать друг с другом за право получить столь нужный для каждой из них ресурс.
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Эксперт: Повышение соцвыплат и пенсий поможет гражданам справиться с инфляционной волной
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«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Кирьян, комментируя итоги совещания президента с руководством правительства и Центробанка.
«У экспертов были опасения, что различные антироссийские решения иностранных государств, разные пакеты санкций приведут к параличу нашей экономической системы, в частности, к тому, что различные финансово-кредитные организации не смогут выполнять свои обязательства внутри страны. Как мы видим, этого не случилось», – напомнил руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян. По словам эксперта, в этом заслуга не только самих банков и финансовых организаций, но и Центробанка, который в стрессовой ситуации применил различные инструменты, например, упростил ведение отчетности для банкиров.
«Что касается уровня благополучия рядовых граждан, то президент подчеркнул: в этом направлении где-то еще необходима усиленная работа, но где-то есть и достижения – скажем, в той же розничной торговле. Спал ажиотажный спрос на некоторые позиции, когда люди массово покупали сахар. Сейчас отмечается рост товарных запасов, предложение стабилизировалось, товар на полках есть. Но это направление по-прежнему остается в мониторинге», – подчеркнул аналитик.
«Путин поручил поддержать рядовых граждан, помочь им справиться с инфляционной волной, ведь по прогнозам она может оказаться высокой и повлиять на покупательскую способность россиян. Не исключаю, что по этому направлению будут какие-то решения вроде повышения МРОТ, размеров социальных выплат, пенсионных индексаций, контроля за уровнем минимальной оплаты труда», – считает Кирьян.
В понедельник президент Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание по экономическим вопросам. В нем участвовали премьер-министр Михаил Мишустин, глава Минэкономразвития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По словам главы государства, Россия выдержала «беспрецедентное» санкционное давление западных стран. «Но можно уже уверенно сказать, что такая политика в отношении России провалилась, стратегия экономического блицкрига не удалась», – цитирует Путина пресс-служба Кремля.
Президент отметил, что ситуация в экономике стабилизируется, курс рубля возвращается к уровням начала года. При этом Путин указал, что за последние полтора месяца потребительские цены заметно выросли – на 9,4%, а в годовом выражении к 8 апреля инфляция составила 17,5%. В этой связи он поручил поддержать рядовых россиян. Правительство готовит конкретные параметры повышения всех социальных выплат, пенсий, зарплат бюджетников, напомнил президент.
Акции Netflix обрушились на четверть из-за ухода из России
Акции американского стримингового сервиса Netflix подешевели на 25,7% на предторгах после того, как компания сообщила о рекордном снижении количества платных подписчиков в прошлом квартале после ухода из России, следует из пресс-релиза компании и данных торгов.
Суммарное число платящих подписчиков Netflix в мире, с учетом новичков, в первом квартале составило 221,64 млн, однако это на 200 тыс. меньше, чем в четвертом квартале 2021 года. Такое снижение стало первым с 2011 года, передает РИА «Новости».
Netflix, в частности, заявил, что только закрытие сервиса в России привело к потере 700 тыс. подписчиков. Компания прогнозирует совокупное снижение числа платных подписчиков уже на 2 млн по итогам текущего квартала.
Чистая квартальная прибыль Netflix снизилась в годовом выражении на 6,4%, до 1,597 млрд долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 3,53 доллара после 3,75 доллара годом ранее.
Выручка компании за отчетный период составила 7,868 млрд долларов, увеличившись в годовом выражении на 9,8%.
На фоне массового оттока платных подписчиков в Netflix захотели создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками. Указывается, что это «станет большим изменением для компании».
Netflix – компания, которая предлагает для просмотра главным образом сериалы, демонстрируемые на мультимедийной платформе по платной подписке. Она была основана в 1997 году, с 2013 года производит собственные сериалы с привлечением ведущих режиссеров, а также фильмы и телепрограммы.
Сервис действует почти в 200 странах, однако он приостановил работу в России на фоне спецоперации на Украине.
Россияне потребовали от Netflix 60 млн рублей за уход с рынка.
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Си Цзиньпин заявил о недопустимости односторонних санкций
Односторонние санкции и политика двойных стандартов недопустимы, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в видеообращении для Азиатского экономического форума, который проходит в Боао (Хайнань).
Си Цзиньпин заявил, что «все страны мира плывут на одном большом корабле с общей судьбой, если они хотят пересечь яростные волны и продолжать путь к светлому будущему, они должны действовать в одном направлении», передает РИА «Новости».
«Недопустимо пытаться бросить кого-либо в море», – подчеркнул он.
Си Цзиньпин призвал отказаться от политики двойных стандартов и злоупотребления односторонними санкциями. Он отметил необходимость придерживаться мирного разрешения разногласий и споров между странами посредством диалога и консультаций, а также поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризисов.
Азиатский экономический форум, который неформально называют «восточным Давосом», открылся в среду. В 2022 году форум, который продлится по 22 апреля, пройдет под девизом «Мир в условиях COVID-19 и после: совместная работа для глобального развития и общего будущего».
Ранее Китай счел заморозку резервов стран нарушением их суверенитета. Также там оценили число неестественных смертей из-за санкций США.
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Кипр захотел лишить гражданства российских бизнесменов
Никосия захотела лишить гражданства Кипра российских предпринимателей Григория Березкина, Олега Дерипаску, Игоря Касаева, а также Гульбахор Исмаилову, сестру бизнесмена Алишера Усманова, сообщают местные СМИ.
Это уже второй этап лишения россиян кипрского гражданства после введения ЕС антироссийских санкций в связи с событиями на Украине. Газета Phileleftheros сообщает, что согласно постановлению кипрского кабмина от 7 апреля, у четырех российских предпринимателей, подпавших под санкции, а также у членов их семей (в общей сложности у 21 человека, имена которых официально не были названы) аннулированы паспорта, полученные в рамках отмененной в 2020 году программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции, передает ТАСС.
По данным газеты, тогда решение кипрских властей распространилось на бизнесменов Михаила Гуцериева, Алексея Кузьмичева, Вадима Мошковича и Александра Пономаренко, а также на их жен и детей.
Таким образом, подытоживает издание, в нынешнем месяце кипрские власти заявили о намерении лишить гражданства восьмерых россиян, попавших в санкционные списки ЕС, вместе с членами их семей, и в общей сложности аннулировать паспорта граждан Республики Кипр у 36 человек.
Программа предоставления гражданства в обмен на инвестиции перестала действовать на Кипре 1 ноября 2020 года на фоне скандала, в ходе которого выяснилось, что гражданство страны могут получить даже осужденные преступники.
Сообщалось, что Кипр потеряет 1,5–2 млрд евро в год из-за отмены программы предоставления гражданства в обмен на инвестиции. На фоне скандала председатель кипрского парламента Димитрис Силлорис подал в отставку.
Агентство AP со ссылкой на результаты работы независимой комиссии, расследовавшей злоупотребления при получении «золотых паспортов», сообщало, что во время действия программы «золотых паспортов» с 2007 по 2020 год гражданство Кипра незаконно получили 3,5 тыс. родственников инвесторов в экономику страны.
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Госдума запретила банкам направлять сведения о клиентах в недружественные страны
Госдума приняла закон, который запрещает российским банкам направлять сведения о своих клиентах и их операциях компетентным органам стран, вводящих санкции против России, ее граждан или организаций.
Документ направили на минимизацию рисков, возникающих в связи с принятием иностранными государствами законов, направленных на получение у российских кредитных организаций под угрозой штрафных санкций сведений, составляющих банковскую тайну, передает РИА «Новости».
Закон запрещает банкам предоставлять компетентным органам иностранных государств (включая судебные органы) запрошенные ими сведения о клиентах и совершаемых ими операциях, а также о представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах.
Исключение сделано для случаев, предусмотренных законами о мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств (127-ФЗ) и об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юрлицами (173-ФЗ).
Кредитная организация может проинформировать компетентный орган иностранного государства о запрете на предоставление запрашиваемых сведений согласно российскому законодательству.
При этом банк не позднее трех рабочих дней со дня получения запроса должен проинформировать о нем Банк России через личный кабинет на его сайте. ЦБ направит полученную информацию в уполномоченный федеральный орган, определенный президентом России, причем предварительно он должен заключить с этим органом соглашение.
Уполномоченный орган после получения информации от ЦБ может разрешить предоставить иностранному ведомству запрашиваемую информацию, в этом случае регулятор должен в течение трех рабочих дней уведомить об этом банк.
Только тогда кредитная организация будет вправе направить иностранному органу запрашиваемую информацию, причем это не будет считаться нарушением банковской тайны и законодательства о персональных данных.
К банкам и их должностным лицам, нарушившим эти требования, будут применяться меры ответственности, предусмотренные законодательством. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Ране ЦБ ввел новые меры поддержки банков.
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Суд Фиджи запретил яхте сенатора Керимова покидать порт
Верховный суд Республики Фиджи запретил яхте Amadea, принадлежащей, по утверждению местной полиции, российскому сенатору Сулейману Керимову, покидать территориальные воды страны, сообщает таблоид Fiji Sun со ссылкой на решение суда.
По его данным, суд удовлетворил ходатайство фиджийской прокуратуры о вынесении запрета на выход яхты за пределы порта города Лаутока (расположен в западной части острова Вити-Леву, в 200 км к востоку от Сувы) до завершения рассмотрения и регистрации ордера США на арест и конфискацию этого имущества, передает ТАСС.
Напомним, власти республики задержали яхту Amadea 14 апреля после того, как она «вошла в исключительную экономическую зону Фиджи без надлежащего разрешения властей». Местные стражи порядка начали выяснять имя владельца судна и порт приписки, заявив, что, «по предварительным данным, яхта принадлежит россиянину Сулейману Керимову», в отношении которого рядом стран были введены санкции.
19 апреля генеральный прокурор Фиджи Кристофер Прайд обратился в Верховный суд страны с просьбой запретить яхте покидать порт Лаутоки до того, как будет рассмотрен и принят к исполнению ордер, позволяющий экстрадировать яхту в США.
Как ожидается, ходатайство Соединенных Штатов об аресте и экстрадиции яхты будет рассмотрено в четверг.
Между тем калининградский губернатор Антон Алиханов призвал попавших под санкции российских миллиардеров парковать свои яхты на родине. «Можно на Балтике, на Черном море – да где угодно, и вкладываться в инфраструктуру, обслуживание этих яхт, ремонт. Калининградская область всегда была, кстати, столицей судоремонта северо-западного. Здесь есть все предпосылки для этого. Поэтому, надеемся, что они услышат», – заявил Алиханов в интервью РИА «Новости».
По его словам, все попавшие под санкции российские миллиардеры могли бы регистрировать яхты и самолеты на Балтике: «Причем непосредственно парковать их на набережных острова Октябрьский не надо было», – добавил глава региона.
«Честно скажу, я когда смотрю эти новости, что у какого-то богатого человека отобрали яхту стоимостью 700 млн долларов, у меня сердце кровью обливается, потому что на эти деньги можно было построить все проекты марин, причалов и всего, что мы проектируем в Калининградской области, сломать, построить еще раз, сломать и построить в третий раз. Поэтому для меня это просто расстройство. В принципе, на те ресурсы, которые в одну яхту вложены, можно было бы давным-давно уже в Российской Федерации создать хотя бы одну классную верфь высокого уровня, мирового, на которой строились бы такие яхты. Создали бы себе инфраструктуру, спрос есть», – резюмировал калининградский губернатор.
Власти стран Евросоюза после начала военной спецоперации РФ на Украине в рамках санкций начали замораживать счета и арестовывать имущество, в том числе яхты, российских бизнесменов. Фигурировали имена Алишера Усманова, Виктора Вексельберга, Алексея Мордашова, Геннадия Тимченко и других. Стоимость арестованных в Европе яхт российских бизнесменов оценивается в 1,8 млрд евро.