Правительство увеличило квоты на экпорт российских минеральных удобрений

Правительство России временно увеличило до 31 мая действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений почти на 700 тыс. тонн.

«Действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений временно увеличены почти на 700 тыс. тонн. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение будет действовать до 31 мая 2022 года включительно», – сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что квота на вывоз азотных удобрений увеличена на 231 тыс. тонн и теперь составляет около 5,7 млн тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения увеличен на 466 тысяч тонн и составляет около 5,6 млн тонн.

«До 31 мая квоты не распространяются на поставку удобрений в Донецкую и Луганскую народные республики, а также Абхазию и Южную Осетию», – добавляется в сообщении.

Такие меры необходимы для поддержки производителей удобрений, у которых возникает риск простоя из-за невысокого спроса на внутреннем рынке и санкций недружественных государств. При этом компании-производители рассчитывают на интерес к удобрениям со стороны государств, не присоединившихся к санкционным ограничениям.

Ранее Соединенные Штаты решили обезопасить себя от дефицита химической продукции и приравняли российские удобрения к продуктам первой необходимости.

В пресс-службе Минпромторга сообщили, что ряд крупных международных перевозчиков, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции.