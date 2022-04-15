Хабаровск присоединился к автопробегу «Za мир!»

Хабаровск присоединился к всероссийскому автопробегу «Za мир! Труд! Май! / Zа мир без нацизма». Колонна из 1,2 тыс. автомобилей проследовала по главной магистрали города к автодороге «Амур». Участники акции проедут через всю страну, автопробег завершится в Москве.

«Автопробег организован Федерацией независимых профсоюзов России в рамках мероприятий, посвященных 1 Мая и Дню Победы, но вместе с тем в этом году эта акция сопряжена с спецоперацией, которая сейчас проходит на Украине, и, конечно же, мы не могли остаться в стороне», – приводит ФедералПресс слова председателя Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов (ХКООП) Галина Кононенко.

Автопробег стартовал 12 апреля во Владивостоке. В Хабаровске, который стал дополнительной стартовой площадкой, к пробегу присоединились автомобили из Приморского края, Еврейского автономного округа и Амурской области. Помимо активистов профсоюзного движения, участие в акции также приняли представители органов исполнительной власти региона, общественных организаций, политических партий. Колонна автомобилей пройдет через все федеральные округа, в городах будут сделаны остановки, где пройдут встречи с трудовыми коллективами.

«Хабаровск особенно остро чувствует единство с нашими Вороженными силами, потому что у нас в крае находится штаб ВВО, и мы не понаслышке знаем, что такое сплоченность и единство перед, когда нависает угроза. Мы следуем курсу, которым ведем нас президент», – дал старт автопробегу губернатор края Михаил Дегтярев.

«Наши волонтеры подсчитали, у нас сегодня здесь около 5 тыс. человек и 1200 машин, это рекорд. Хочу поблагодарить всех вас за то, что мы вместе. Мы гордимся тем, что Хабаровск – город воинской славы и здесь у нас располагаются штабы Восточного военного округа Минобороны и Восточного округа войск национальной гвардии. Сегодня наши бойцы выполняют приказ верховного главнокомандующего и наводят порядок на Донбассе и на Украине в целом. Мы гордимся нашими солдатами и офицерами. Да, конечно, есть и будут потери, но только у победителей не болят раны! Победа будет за нами!» – приводит слова Дегтярева todaykhv.ru.

Первая часть акции завершится 1 мая в Москве, вторая часть – в Волгограде.

Между тем на центральной площади Владивостока с концертом «Zа мир – без нацизма» выступил Ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота (ТОФ). Как сообщила ТАСС пресс-служба флота, концерт прошел в поддержку российских военных, участвующих в спецоперации в Донбассе.

«Кроме музыкальных композиций артисты показали танцевальные и акробатические номера. Между музыкальными блоками на специальном большом экране транслировались патриотические ролики в поддержку операции», – сообщила пресс-служба.

Коллектив исполнил как известные отечественные песни, так и современные композиции, в том числе написанные по мотивам событий на Донбассе.

Концерты в пятницу состоялись и в других городах Дальневосточного федерального округа. На главной площади Читы перед жителями выступил ансамбль песни и пляски Восточного военного округа, ансамбль Дома офицеров, военный оркестр имени Олега Лундстрема 29-й общевойсковой армии, а также артисты Забайкальской краевой филармонии и юнармейцы, сообщила пресс-служба Минкульта Забайкальского края.

На Камчатке и Сахалине в пятницу организован музыкальный телемарафон «Zа мир – без нацизма» в поддержку военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Восточного военного округа (ВВО). В Южно-Сахалинске мероприятие проходит на территории городского парка культуры и отдыха имени Юрия Гагарина, в нем принимают участие военный духовой оркестр Южно-Сахалинского гарнизона под руководством дирижера Олега Шигалова, ансамбль современной народной песни «Русский терем», артисты Сахалинского русского народного хора. По уже сложившейся традиции каждый из гостей мероприятия может отведать солдатской каши, которую готовят военнослужащие армейского корпуса ВВО.