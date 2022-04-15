Латвия предостерегла своих граждан от использования безвизового въезда в Белоруссию

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15 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 03:47  |  vz.ru
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Запад пытается лишить Россию стратегического ресурса

Так добывают литий REUTERS/Agustin Marcarian
Ключевой для всей современной электроники и металлургии элемент – литий – ограничен для поставок в Россию. Объявлено, что это сделали Аргентина и Чили, однако в реальности эти страны не присоединялись к санкциям против нашей страны. Кто на самом деле стоит за этим решением, насколько велика эта проблема – и как ее можно в итоге решить? Подробности...
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У России есть давние счеты с грузинскими карателями в рядах ВСУ

«Легион» действует в качестве диверсионно-разведывательной группы, в основном в Луганской области Sergii Kharchenko/Zuma/ТАСС
В рядах воюющего на стороне украинских войск «Грузинского национального легиона», чьих боевиков обвиняют в убийстве российских десантников, засветились два высших чиновника времен Саакашвили – экс-глава Минобороны Грузии Окруашвили и бывший вице-премьер Барамидзе. Как бывшие грузинские госчиновники оказались в бандформировании, и каких тяжких преступлений успели наплодить грузинские «легионеры»? Подробности...
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Как помешать Киеву собрать новую армию на западе

Запад готов поставить на Украину не только танки mil.gov.ua
Европа и США готовы передать Киеву танки и бронетехнику. Это помимо переносных противотанковых и зенитных комплексов и стрелкового оружия. С помощью этих вооружений и резервов ВСУ Киев может попытаться создать на западе страны мощную группировку. Как России не допустить этого? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Россия снова воюет за весь мир

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы воюем с бесчеловечным мировым глобализмом. Подробности...
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Как людей Донбасса окончательно вернуть домой

Сергей Миркин
Сергей Миркин, журналист, Донецк
Даже маленькие успехи на уже свободных территориях являются важным сигналом людям на еще подконтрольных Украине землях Донбасса: освобождение принесет не только право пользоваться родным языком, власти ЛДНР будут налаживать нормальную жизнь в их городах. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Украина начала эту войну ровно восемь лет назад

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Ровно восемь лет назад, 14 апреля 2014 года, «кровавый пастор» Турчинов, усевшийся на опустевшем «троне» сбежавшего Януковича и исполнявший обязанности президента Украины, подписал указ о начале «антитеррористической операции на Юго-Востоке Украины». И началась война. Подробности...
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Финны и шведы собрались в НАТО

Итог спецоперации: Украина обеднела вдвое

Обсуждение: 5 комментариев

Главный заложник Зеленского

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Кто победит на президентских выборах во Франции?
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  • Выше 100 рублей

  • Не слежу за курсом доллара
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
  • В целом улучшилось

  • В целом ухудшилось

  • Осталось изначально хорошим

  • Осталось изначально плохим
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    Латвия предостерегла своих граждан от использования безвизового въезда в Белоруссию

    15 апреля 2022, 02:31

    Текст: Алексей Дегтярев

    Латвийские власти посоветовали своим гражданам не ездить на территорию Белоруссии после решения Минска о введении безвизового въезда в страну для граждан Латвии и Литвы.

    «МИД Латвии напоминает о значительных рисках для граждан Латвии, которые совершают поездки в страну, и вновь рекомендует воздержаться от них. Вновь призываем граждан Латвии покинуть Белоруссию и Россию», – цитирует сообщение латвийского ведомства РИА «Новости».

    Министерство указало, что у него нет «оснований полагать», что безвизовый въезд был разрешен из «гуманитарных соображений или добрых намерений».

    Белоруссия разрешила с 15 апреля безвизовый въезд на свою территорию гражданам Литвы и Латвии, разрешение продлится до 15 мая. Госпогранкомитет республики уточнил, что у граждан сопредельных стран не было возможности на фоне ограничений по коронавирусу посетить родственников в Белоруссии.

    В начале апреля парламент Латвии поддержал поправки к закону, предусматривающие приостановку выдачи новых разрешений на временное проживание гражданам России и Белоруссии.


    Лукашенко: Запад мог нанести удар по России, если бы она опоздала со спецоперацией
    		    12 апреля 2022, 17:35
    Фото: кадр из видео
    Текст: Валентина Григоренко

    Если бы Россия начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области.

    «Если бы только с военной операцией Россия хоть чуть-чуть запоздала, то по территории России готовились нанести, как они считали, «сокрушительный удар» по соседним областям», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что цель военной специальной операции – помощь людям в Донбассе, Россия вынуждена была пойти на такой шаг.

    Лукашенко отметил, что настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени.

    В феврале в Госдуме заявили, что президент Владимир Путин начал спецоперацию на Украине за сутки до того дня, когда должно было начаться вторжение украинской армии в республики Донбасса.

    Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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    Лукашенко о санкциях Запада: Мы говорим им «досвидос»
    		    12 апреля 2022, 16:15
    Фото: president.gov.by
    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.

    «Здравый смысл должен возобладать, я на это рассчитываю», – передает слова российского президента РИА «Новости».

    Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР. ЕС заморозил активы нескольких банков России и 14 промышленных компаний.

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    Лукашенко прибыл в Амурскую область

    12 апреля 2022, 05:31

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел с рабочим визитом в Благовещенск, откуда он вместе с российским лидером Владимиром Путиным отправится на космодром Восточный.

    Президенты ознакомятся с ходом строительства космодрома, после чего вместе пообщаются с работниками Восточного, передает ТАСС.

    Затем они проведут переговоры, на которых планируется обсудить развитие двустороннего сотрудничества, ситуацию на Украине и противодействие санкциям коллективного Запада.

    По итогам запланирована совместная пресс-конференция.

    Кроме того, во Владивостоке на 13 апреля у Лукашенко запланирована встреча с губернатором региона Олегом Кожемяко. Также планируется, что президент Белоруссии посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

    Ранее был анонсирован визит Путина и Лукашенко на «Восточный» на День космонавтики. Сообщалось, что в этот же день Путин проведет рабочие встречи с главой Роскосмоса Дмитрием Рогозиным и губернатором Амурской области Василием Орловым.

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    В Белоруссии ввели ограничения на вывоз ряда продуктов

    12 апреля 2022, 18:38

    Текст: Вера Басилая

    Правительство Белоруссии вводит ограничения на вывоз отдельных видов продовольствия из-за повышенного спроса в приграничных районах на бакалейные товары, сообщает пресс-служба Совета министров республики.

    Теперь вывозить за пределы ЕАЭС можно муку (гречневую, пшеничную) – до 1 кг, отдельные виды круп (гречневую, рисовую, манную, овсяную, овсяные хлопья, пшено) – до 1 кг, сахар – до 1 кг, соль – до 1 кг, макаронные изделия – до 1 кг, масло растительное – до 1 л, консервы мясные, молочные и рыбные (за исключением консервов для детского питания) – до 3 банок, передает ТАСС.

    При этом ограничение не касается товаров, приобретенных в магазинах беспошлинной торговли в пунктах пропуска через госграницу Белоруссии.

    «Постановление принято в целях защиты внутреннего рынка в связи с повышенным спросом в приграничных районах на бакалейные товары, которые физлица приобретают коммерческими партиями для вывоза за пределы Республики Беларусь», – отмечается в сообщении.

    Ранее Евросоюз прекратил пропуск российского и белорусского автотранспорта.

    До этого США расширили ограничения на экспорт продукции в Россию и Белоруссию.

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    Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России

    13 апреля 2022, 09:11

    Текст: Александра Юдина

    Главы России и Белоруссии «не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», заявил белорусский лидер Александр Лукашенко, комментируя разговоры о возможном включении Белоруссии в состав России.

    «Вот якобы Беларусь включат в состав России. Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее президент республики заявил, что Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации.

    Напомним, США ввели санкции против 120 юридических лиц из России и Белоруссии. В конце марта главы МИД РФ и Белоруссии условились наращивать плотную координацию во внешней политике, включая противодействие санкционному давлению западных стран.

    Кроме того, 12 марта президенты России и Белоруссии на переговорах в Москве концептуально согласовали взаимную поддержку в условиях санкций.

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    Лукашенко: Минск не напрягают расчеты в российских рублях
    		    13 апреля 2022, 09:45
    Фото: TATYANA ZENKOVICH/EPA/ТАСС
    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика рассчитывается за энергоносители в российских рублях и ее это устраивает.

    Лукашенко заявил в рамках встречи с главой Приморья Олегом Кожемяко, что «нас не напрягают российские рубли», передает РИА «Новости».

    «Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это. Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает», – пояснил он.

    Лукашенко также заявил, что они с президентом России Владимиром Путиным отстроят «единство двух независимых государств» и научат, как преодолевать санкции.

    Отмечается, что главной темой переговоров Лукашенко с губернатором Приморского края является сотрудничество Белоруссии с этим регионом. Делегации обсудят реализацию текущих проектов и новые направления взаимодействия, в частности, акцент будет сделан на вопросах торговли по широкому спектру позиций и поставках рыбной продукции на белорусский рынок.

    Планируется, что белорусский президент также посетит остров Русский, где ознакомится с реализацией в Приморском крае ряда инфраструктурных и общественно-культурных проектов.

    Ранее Лукашенко прокомментировал возможность включения Белоруссии в состав России.

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    Коментарии (6)
    Лукашенко заявил, что Путин «прекратил все коронавирусы» в мире

    13 апреля 2022, 13:55

    Текст: Наталья Ануфриева

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту России Владимиру Путину, что тот прекратил «все коронавирусы» в мире.

    По словам Лукашенко, накануне он заявил Путину, что тот «молодец», так как «мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», передает РИА «Новости».

    «Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация (с коронавирусом). А ведь она кому-то выгодна», – отметил президент Белоруссии.

    По его словам, многие специалисты, связанные с выявлением новых штаммов, быстро разбогатели. Лукашенко добавил, что в данный момент идет передел мира: «Какую роль пандемия сыграла в этом? Я пока (не знаю), но склоняюсь к этому (что сыграла большую роль). Наверное, и этот факт будет. Когда мы все сопоставим, мы сделаем выводы. Но белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован».

    «У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тыс. было всего», – сказал президент.

    По его словам, «перебора быть не должно». Он отметил, что нужно на свежем воздухе ходить без маски.

    Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса ХЕ заразнее предыдущих, но вряд ли он вызовет новую волну пандемии, так как в России создан мощный коллективный иммунитет.

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    Лукашенко: Столкновение с Западом было вопросом времени

    12 апреля 2022, 16:59

    Текст: Вера Басилая

    Настолько опасных моментов во взаимоотношениях Белоруссии и России с Западом еще не было, но столкновения было не избежать, это был вопрос времени, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на совместной пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный.

    «В нашей современной истории столь опасных моментов во взаимоотношениях с Западом еще не было. Это острейшая, опаснейшая ситуация, в которой мы оказались, не возникла ниоткуда. И Вашингтон, и Брюссель годами планомерно шли именно к такой развязке. Сегодня совершенно очевидно, что столкновения, увы, было не избежать, более того, это просто было вопрос времени и места», – цитирует ТАСС Лукашенко.

    По его словам, когда-то казалось, что холодная война закончена, и все будут жить в новом, цивилизованном мире. «Мы так думали, Запад так не думал. Не уничтожили они тогда нас, решили попробовать теперь», – отметил президент Белоруссии.

    Белорусский лидер отметил, что правительства обеих стран подготовили меры по противодействию санкций: импортозамещение, перенастройка логистических цепочек и переход на новый механизм сотрудничества на внешнеэкономическом поле.

    «Говорят, что мир уже никогда не будет прежним. Это правда. Тем, кто очень бы хотел вернуться назад, в комфортную для себя среду, можем сказать прямо: надо об этом забыть. Современный мир – жестокая борьба, столкновения цивилизационного масштаба», – заключил он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск говорят странам Запада, которые ввели санкции, «досвидос». При этом президент Владимир Путин призвал тех, кто вводит санкции, одуматься и принять сбалансированные решения.

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    Лукашенко присказкой прокомментировал сроки появления белорусских строителей на Восточном

    12 апреля 2022, 14:12

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.

    «За нами не заржавеет», – передает РИА «Новости» слова Лукашенко.

    «Владимир Владимирович рассказывает тут, вот вы говорите: санкции. А я смотрю, говорю: вот тут ощущение, санкций нет. Все свое. Все делаете вы тут своими руками. Чего мы тут паримся из-за этих санкций», – добавил Лукашенко.

    Ранее во вторник президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.

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    Совбез Белоруссии заявил об угрозе провокации Киева у границы

    14 апреля 2022, 11:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что есть риск провокации со стороны Украины в приграничье с целью втягивания Минска в конфликт.

    «В рамках анализа хода проведения специальной военной операции отдельного внимания с точки зрения оценки рисков и вызовов безопасности нашей страны в военной сфере заслуживает принятие Украиной дополнительных мер по укреплению украинско-белорусского участка границы. Нельзя исключать, что обстановка на Ровенском направлении может быть использована с подачи так называемых западных партнеров для реализации различных, в том числе вооруженных, провокаций уже в нашем приграничье с целью втягивания Беларуси в конфликт», – передает РИА «Новости» слова Вольфовича в интервью госизданию «СБ.Беларусь сегодня».

    По словам госсекретаря, «развитие ситуации по такому сценарию не только послужит поводом для существенного усиления информационного, экономического и политического давления на Беларусь, но и может рассматриваться Западом как основание для принятия соответствующего политического решения, не исключая возможное применение военной силы против белорусского государства». «Но система обеспечения национальной безопасности готова к подобному развитию событий», – подчеркнул он.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным на космодроме Восточный в Амурской области заявил, что если бы Россия начала военную операцию позднее, по ней нанесли бы «сокрушительный удар».

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    Путин: Попытки изоляции Москвы и Минска от глобальной экономики абсолютно бесполезны

    12 апреля 2022, 16:28

    Текст: Кристина Цыцура

    Россия и Белоруссия должны углублять интеграцию в рамках Союзного Государства в условиях санкционной войны, Москва и Минск будут вместе противостоять попыткам изолировать их от глобальной экономики, заявил российский лидер Владимир Путин по итогам пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на космодроме Восточный.

    «Убежден, в нынешней ситуации, когда западные страны развязали против России и Белоруссии тотальную санкционную войну, важно углублять нашу интеграцию в рамках Союзного государства, и мы в этом с Александром Григорьевичем солидарны. Будем и далее сообща противостоять любым попыткам затормозить развитие наших стран или искусственно изолировать их от глобальной экономики», – сказал Путин, передает его слова РИА «Новости».

    Он отметил, что попытки изоляции России и Белоруссии абсолютно бесполезны. Отмечалось, что Москва и Минск выполнили уже более трети намеченных до конца 2023 года интеграционных планов.

    Напомним, в конце 2021 года Россия и Белоруссия утвердили 28 отраслевых программ по интеграции. Реализовать их планируют до конца 2023 года. 

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    Лукашенко счел «высочайшей степенью доверия» приглашение на Восточный

    12 апреля 2022, 14:36

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с российским лидером Владимиром Путиным в Амурской области заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.

    «Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите практически. Появление здесь президента другой страны, пусть родной, дружественной – это все равно проявление высочайшей степени доверия с вашей стороны, со стороны России», – передает его слова ТАСС.

    Между тем Путин заявил, что государства успешно развивают двустороннее экономическое сотрудничество.

    «Мы, безусловно, воспользуемся этим случаем, нашей встречей, для того, чтобы поговорить о дальнейшей совместной работе на всех направлениях, которые мы с вами определили, и для дальнейшего строительства Союзного государства», – указал он. Путин добавил, что в этой области еще «очень много чего предстоит сделать».

    «Несмотря на так называемое внешнее давление, у нас отношения в сфере экономики развиваются успешно. Почти 40 млрд долларов оборот – 38 с лишним млрд [долларов]. Это очень хороший показатель», – заключил Путин.

    Ранее Лукашенко на вопрос, когда можно ожидать появления белорусских строителей на Восточном, сказал: «За нами не заржавеет». Он также поделился впечатлениями от космодрома, отметив, что есть ощущение, что никаких санкций нет.

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    Рогозин: Белоруссия представит 20 кандидатов на полет в космос

    12 апреля 2022, 20:39

    Текст: Валентина Григоренко

    Белорусская сторона до 15 июня должна отобрать как минимум 20 кандидатов для отбора в отряд космонавтов, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

    «Мы договорились, что 15 июня белорусская сторона представит не менее двух десятков кандидатов для отбора в отряд космонавтов. Это будут молодые мужчины, молодые женщины, кто-то из них будет военным летчиком, кто-то гражданским пилотом, кто-то будет просто ученым», – пояснил Рогозин, передает ТАСС.

    По его словам, из них будут отобраны двое (основной и дублер). «Мы постараемся их быстро подготовить, чтобы осенью 2023 года белорусский космонавт или космонавтка осуществили свой первый полет», – добавил он.

    Во вторник президент Владимир Путин дал поручение Роскосмосу организовать полет в космос на российском корабле представителей Белоруссии.

    Также он заявил, что первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году.

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    Лукашенко: Белоруссия всегда будет рядом с Россией

    12 апреля 2022, 15:28

    Текст: Елизавета Булкина

    Белоруссия останется рядом с Россией в любой ситуации, заявил президент республики Александр Лукашенко на переговорах с главой российского государства Владимиром Путиным на площадке космодрома Восточный в Амурской области.

    «Вы на белорусов можете рассчитывать. Знайте, что при любой ситуации, которая бы ни складывалась, Вы в этом убеждены, и россияне должны быть убеждены, мы всегда будем рядом, как бы ни складывалась обстановка», – передает его слова ТАСС.

    «Дальний Восток – далекий, но нашенский. Мы, в отличие от нынешних республик, сохранили это единство и полны решимости упрочить это», – добавил Лукашенко.

    Ранее президент Белоруссии заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.

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    Путин: Первый полет белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году

    12 апреля 2022, 15:50

    Текст: Вера Басилая

    Первый полет на орбиту белорусского космонавта может быть организован уже в следующем году, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Александром Лукашенко на космодроме Восточный в Амурской области.

    «В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории ЗАТО «Циолковский» в Амурской области –  здесь, где мы с вами находимся. Обсуждалась и тема вывода на орбиту белорусского космонавта. Такой полет может состояться уже в следующем году», – цитирует ТАСС Путина.

    Ранее президент Владимир Путин во время посещения космодрома Восточный в Амурской области поручил обеспечить полет в космос представителей Белоруссии.

    Президент Белоруссии заявил, что посетить российский космодром Восточный является проявлением «высочайшей степени доверия» со стороны России.

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