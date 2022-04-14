Путин поручил до 15 сентября утвердить Энергетическую стратегию России

Кремль спросили о ядерном оружии на Балтике

После того, как Минобороны предоставит президенту Владимиру Путину предложения по усилению западного фланга на фоне расширения НАТО, план укрепления рубежей будет обсужден на отдельном совещании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Я не могу сказать на этот счет ничего... Именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления и усиления западных рубежей, там будет уже собственно содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании с президентом, как об этом говорил сам Путин», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Балтике.

Он отметил, что об усилении западных рубежей России уже говорилось неоднократно.

«Главное, давайте вспомним все-таки, что есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложения по усилению нашего западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ, для НАТО это восточный фронт», – подчеркнул Песков.

По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу пока не предоставил президенту Владимиру Путину проработанный план об укреплении западных рубежей, на это требуется время.

«Собственно, публично это поручение было дано президентом с тем, чтобы была проведена подготовка, и потом было рассмотрено на отдельном совещании», – сказал Песков.

Даты совещания у Путина по укреплению западных рубежей России пока также нет, добавил он.

Напомним, 2 апреля Путин дал поручение разработать план по ответному укреплению военного потенциала России на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию.