«Единая Россия» запустила проект по импортозамещению «Выбирай свое»

Проект «Выбирай свое», который запустила партия «Единая Россия», поможет обеспечить продовольственную и технологическую безопасность страны и сохранить рабочие места, сообщила пресс-служба ЕР.

Координатором проекта стал замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендаректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщил руководитель Центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партпроект на ВКС.

«Предстоит решить несколько задач: первое – сохранение рабочих мест, второе – удовлетворение спроса. Третья задача обозначена в нашей народной программе – это обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость», – приводятся его слова на сайте партии.

В свою очередь, Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по двадцати направлениям – спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Этот список может быть расширен.

«Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, наши товары и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан», – подчеркнул он.

Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета, подчеркнул заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«У нас не должно быть разрыва по качеству между государственными услугами и коммерческими сервисами. Надо, как минимум, дотянуть до лучших аналогов международного стандарта. Как максимум – сделать лучше», – сказал он.

Также участники ВКС остановились на теме лекарственного обеспечения. «У российских производителей есть технологическая возможность осуществлять производство по 405 международным непатентованным наименованиям, которые входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Российская фарма сегодня это хороший пример импортозамещения. В аптеках реализуется порядка 60% отечественных лекарственных препаратов в упаковках. Они по качеству, эффективности и безопасности абсолютно идентичны лекарственным препаратам, которые производятся в Европе или на территории США. Оборудование на наших заводах зачастую более современное в связи с тем, что они построены в последние 10 лет», – сообщил член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев.

Была также затронута тема работы партпроекта в сфере производства детских товаров. Как сообщила координатор партпроекта «Крепкая семья», первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая, она будет выстроена по принципу «одного окна», куда могли бы обратиться родители с любым вопросом. Основная задача сейчас – обеспечить доступность заменителей грудного молока, так как на это есть очень высокий запрос.

«У нас есть производства в дружественных странах: Иране, Турции, Китае. И нам нужно запустить сертификацию. Потому что, если что-то случится с логистикой из недружественных стран, эта сертификация занимает от 6 до 9 месяцев», – пояснила Татьяна Буцкая.

Инициативу «Единой России» по созданию проекта по импортозамещению поддержал Минпромторг. Ведомство готово предоставить наработки по созданию информационных систем для производителей и заказчиков. Они позволят быстрее заключать новые контракты и выстраивать производственные и логистические цепочки взамен утраченных вследствие введения санкций.

В заключение Морозов сообщил, что общественными партнерами нового проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.