В ЦПК задумались над сокращением времени подготовки космических туристов

Программа подготовки непрофессиональных участников космического полета на «Союзе» может быть еще сокращена по времени, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (ЦПК) Максим Харламов.

«Теоретически – да. Просто нужен определенный опыт, он будет накапливаться. Этого сокращения можно достигать путем дополнительной нагрузки на профессионалов в зависимости от конкретных условий, в которых они работают, и в зависимости от количества профессионалов на борту», – передает ТАСС ответ Харламова на вопрос, возможно ли дальнейшее сокращение времени подготовки космических туристов к полету.

По словам начальника ЦПК, работа по ускоренной подготовке непрофессиональных участников космического полета в 2021 году прошла на очень высоком уровне. «Эта история очень полезна в будущем, когда на орбиту должны будут отправиться ученые, исследователи, геологи, врачи. Можно целую вариацию таких задач придумать. Первичный опыт реализации такой программы подготовки мы отработали в прошлом году», – отметил он.

Харламов пояснил, что программа подготовки космических туристов к полету похожа на живой организм, поскольку постоянно совершенствуется. «Утвердительно можно сказать, что программы будут совершенствоваться, методики каких-то занятий будут оптимизироваться», – рассказал начальник ЦПК.

Первыми непрофессиональными участниками космического полета, прошедшими ускоренную программу подготовки, стали актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Вместо полугода они готовились четыре месяца. Пересильд и Шипенко отправились на МКС 5 октября 2021 года в составе экипажа «Союз МС-19» с космонавтом Антоном Шкаплеровым. Они провели в космосе 12 суток, после чего вернулись с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»), который находился на орбите с весны прошлого года.

Ранее стало известно, что ученые провели эксперимент во время полета киноэкипажа в космос: вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на МКС были направлены мухи-дрозофилы.

Напомним, Шипенко и Пересильд снимали художественный фильм о девушке-враче «Вызов» прямо на МКС. В съемках фильма приняли участие и профессиональные российские космонавты – Антон Шкаплеров, Олег Новицкий и Петр Дубров.