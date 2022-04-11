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Путин поручил рассмотреть возможность отсрочки платежей за задержанную за рубежом технику
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Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центробанку изучить возможность отсрочки платежей по кредитам и лизинговым договорам на задержанную за рубежом технику.
«Правительству РФ совместно с Банком России рассмотреть вопросы, касающиеся поддержки организаций транспортно-логистического комплекса: о введении отсрочки по уплате платежей за транспортные средства, задержанные на территориях иностранных государств, по договорам лизинга или кредитным договорам до момента фактического возвращения этих транспортных средств на территорию РФ», – говорится в опубликованном на сайте Кремля перечне поручений.
Также Путин поручил ЦБ и кабмину изучить возможность увеличения объемов наличной валюты, получаемой транспортными компаниями России на обязательные расходы за рубежом.
Ранее Путин поручил подготовить доклад о мерах по стабилизации экономической ситуации в регионах.
Силуанов рассказал о действиях в случае объявления России дефолта Западом
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Российское правительство начнет обращаться в суды, если Запад объявит России дефолт по неисполнению обязательств по евробондам, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», – сказал Силуанов в интервью «Известиям».
Ранее Силуанов заявлял, что нужно расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
До этого США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
Во Франции после объявления результатов первого тура выборов вспыхнули беспорядки
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Около 600 человек вышли на манифестацию в городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов, во время акции начались беспорядки, сообщает радиостанция France Bleu.
Недовольные итогами выборов пришли в исторический центр Ренна примерно в 20.30 (21.30 мск). Призывы выйти на акцию распространялись в соцсетях, передает РИА «Новости».
Через некоторое время участники акции начали шествие по городу. Часть из них призывали «не блокировать Марин Ле Пен», другие выступали сразу против обоих кандидатов, которые примут участие во втором туре выборов, в том числе против действующего президента Эммануэля Макрона.
В районе 22.00 (23.00 мск) участники акции возвели баррикаду из металлических ограждений, деревянных балок и других элементов городского оборудования. Протестующие разбили витрины магазина и кафе, а также банка и полицейского участка.
Некоторые митингующие подожгли мусорные баки и металлические ограждения, на место прибыли пожарные, которые принялись тушить огонь.
Между тем Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней, передает ТАСС.
На втором месте находится кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.
Идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и набирает 21,57% голосов.
Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.
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В Харьковской области сдались в плен украинские войска на новых танках
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Украинские войска в районе Топольского в Харьковской области сдали ВС России абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.
МО России опубликовало кадры работы экипажей танков Западного военного округа при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
«Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», – рассказал командир танковой роты Тимур в видео, опубликованном Минобороны.
По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг. «Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они (противник – ред.) убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать», – добавил командир.
Как уточнили в Минобороны, во время боя танковые экипажи использовали естественные укрытия и складки местности после стрельбы по танкам и бронетехнике противника.
Работу танковых экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.
В ведомстве добавили, что подразделения ВС России в ходе развития наступления в Харьковской области продолжают осуществлять переброску сил и совершать марши.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ударом с беспилотника танка украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Ле Пен вырвалась вперед на выборах президента Франции
На выборах президента во Франции в первом туре пока лидирует кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, соответствующие данные приводит МВД страны.
После подсчета 50% голосов Ле Пен вырвалась вперед с 27,53% голосов, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 26,67% голосов, передает ТАСС.
Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Канцлер Австрии сообщил о темах предстоящих переговоров с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне визита в Москву озвучил темы, которые намерен поднять на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
«Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», – написал Нехаммер в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что заранее проинформировал о предстоящей поездке в Москву своих европейских коллег – глав Еврокомиссии и Евросовета, канцлера Германии, президентов Турции и Украины. Накануне Нехаммер посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Ранее газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Австрии Карл Нехаммер после субботнего визита в Киев планирует в понедельник посетить Москву.
Российский спецназ ликвидировал одного из главарей «Правого сектора»
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Вооруженные силы России ликвидировали одного из руководителей добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» (запрещен в РФ) Тараса Бобанича, сообщили в Минобороны.
«Российской группой специального назначения в ходе разведывательно-поисковых действий в пяти километрах южнее города Изюм ликвидирован один из одиозных руководителей так называемого добровольческого украинского корпуса «Правый сектор*» Тарас Бобанич», – сообщает Минобороны в своем Telegram-канале.
«Будучи лидером Львовской неонацистской группировки, Бобанич в ноябре 2013 года вступил в ряды «Правого сектора». С 2014 года участвовал в карательной операции киевского режима в Донбассе. Лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы жилых кварталов Донецка и Луганска из тяжелого вооружения», – говорится в сообщении.
«Виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей. С 2019 года занимал должность заместителя командира «Правого сектора» по вопросам деятельности резервных подразделений. Являлся одним из идеологов так называемой теории «превосходства украинской расы», принимал личное участие в нападениях и убийствах русскоязычного населения на территории Украины», – добавили в Минобороны.
«Российские Вооруженные силы продолжат поиск и уничтожение главарей украинских неонацистских организаций», – заверили в российском военном ведомстве.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
«Калибры» уничтожили поставленный Украине из Европы дивизион С-300
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Вооруженные силы России высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» уничтожили укрытую в ангаре технику зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного из Европы, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
«В воскресенье, 10 апреля, высокоточными ракетами морского базирования «Калибр» на южной окраине города Днепр уничтожена укрытая в ангаре техника зенитного ракетного дивизиона С-300, поставленного киевскому режиму одной из европейских стран», – цитирует его ТАСС.
По словам официального представителя Минобороны России, в результате были поражены четыре пусковые установки С-300 и до 25 человек личного состава украинских вооруженных сил.
8 апреля сообщалось, что Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300. По данным СМИ, комплекс ПВО был передислоцирован туда в строжайшей секретности в течение двух дней.
Конашенков также сообщил, что ПВО ВС России в ходе спецоперации сбили в районе Изюма два украинских штурмовика Су-25.
Кроме того, ВС России ударом высокоточного оружия уничтожили в Донбассе девять танков, пять самоходных артустановок «Акация», пять реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» и более 60 националистов. Также, по словам Конашенкова, в районах населенных пунктов Николаев и Жовтневое уничтожены два склада боеприпасов, а в районе Успеновки – радиолокатор подсвета и наведения зенитного ракетного комплекса С-300.
«Всего с начала проведения специальной военной операции [Вооруженными силами России] уничтожены: 129 самолетов [вооруженных сил Украины], 99 вертолетов, 243 зенитных ракетных комплекса С-300, «Бук-М1», «Оса АКМ», 441 беспилотный летательный аппарат, 2079 танков и других боевых бронированных машин, 239 установок реактивных систем залпового огня, 909 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2003 единицы специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
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Минченко назвал единственный шанс Ле Пен победить Макрона
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«Только крупный политический скандал с участием Макрона может помочь Ле Пен выйти вперед во втором туре», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов, по итогам которого в лидерах оказались Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен.
«Ле Пен смогла так серьезно сократить отрыв от Макрона благодаря тому, что изменила тематику своей риторики с миграционной на социальную тему», – рассказал президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Но социологи предрекают победу именно Эммануэлю Макрону. По словам Минченко, это связано сразу с несколькими факторами.
«Дело в том, что на нынешнего президента работает вся медийная машина. Кроме того, у него очевидно больше средств на продвижение своих идей. Ну и немаловажную роль играет тот факт, что он заручился мощной поддержкой элит», – поясняет собеседник.
Еще один важный аспект касается того, за кого будут голосовать те, кто в первом туре предпочел отдать свой голос другим кандидатам. «Мы уже видим, что Жан-Люк Меланшон, занявший третье место, призвал своих сторонников не поддерживать Марин Ле Пен. Но в то же время он не высказался в поддержку Макрона. Совсем иначе обстоят дела с Эриком Земмуром. Весь его электорат почти наверняка пойдет голосовать за Марин Ле Пен», – уверен Минченко.
По словам эксперта, есть только один фактор, который мог бы сыграть на руку Ле Пен и подарить ей первенство по итогам второго тура. «Ей нужен крупный политический скандал с участием Макрона. В последнее время он активно позиционировал себя главным переговорщиком и чуть ли не лицом современной европейской дипломатии. Но один неверный шаг, например, по ситуации в Донбассе – и Марин Ле Пен выйдет вперед», – подчеркнул собеседник.
В воскресенье во Франции стартовали выборы президента. Первый тур завершился в пользу Эммануэля Макрона (27,6%), но лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен сумела привлечь сотни тысяч новых голосов – ее отрыв от действующего президента минимален (23,41%). Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 24 апреля.
Вместе с тем во Франции вспыхнули беспорядки после объявления результатов первого тура выборов. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему нового лидера Франции определит битва телевизора с холодильником.
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Ходаковский заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться из окружения в Мариуполе
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«Сам факт того, что украинскими морпехами предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения.
«Все произошло около двух часов ночи. В районе завода им. Ильича сформировалась колонна из почти 30 единиц различной техники и попыталась выйти из города», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, принимающий участие в мариупольской операции.
Он также отметил, что противник пытался замаскироваться. «Они пошли на тактическую хитрость: нанесли наши опознавательные знаки на технику и, вероятно, полагали, что мы их примем за своих. Вот только не был учтен тот факт, что за ними велось практически круглосуточное наблюдение с воздуха», – уточнил собеседник.
Ходаковский также рассказал, что при попытке выйти из города колонна была остановлена. «В результате весь личный состав разбежался, сейчас мы их отлавливаем. Сложно сказать, сколько там было человек, но под нашим контролем оказалась вся техника. Это и танки, и самоходные установки, и легкобронированная техника», – говорит командир батальона «Восток».
При этом, по мнению Ходаковского, пока рано говорить о скором завершении операции на этом направлении. «Работа идет, она местами довольно сложная, потому что не на всех участках противник готов сдаваться. Но сам факт того, что предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным. Так что наша задача – методично доработать на месте. И мы потратим на это столько времени, сколько реально потребуется», – заключил Ходаковский.
Напомним, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
В свою очередь бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе пожаловались, что у них нет возможности сопротивляться, ресурсы исчерпаны, большая часть личного состава убита или ранена.
«Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, воды и погибали пачками. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Мы постепенно заканчиваемся. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить – возвращаются в строй», – говорится в заявлении бригады, размещенном в соцсетях.
«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен», – говорится в заявлении бригады. Также в сложившейся ситуации руководители бригады обвинили президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
Коротченко разъяснил ответ России на возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО
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«Вступление Швеции и Финляндии в НАТО для России такая же угроза, как и вступление Украины в альянс», – заявил газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Ранее издание The Times сообщило, что Хельсинки и Стокгольм подадут заявки на вступление в НАТО уже летом.
«На территории этих стран будут размещаться системы вооружения, нацеленные на Россию. Вся инфраструктура, а также военная промышленность Финляндии и Швеции, будут интегрированы в единый контур возможностей НАТО», – пояснил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
«В случае, если это действительно произойдет, России необходимо делать ставку на сдерживание и предупреждение возможных угроз. Для этого следует размещать тактическое ядерное оружие в войсках Западного военного округа, на Балтийском и Северном флотах. Это позволит ограничить наступательные возможности альянса», – добавил собеседник.
«В данном случае мы никому не угрожаем, а защищаем себя. Учитывая, что страны НАТО обладают преимуществом и в обычных системах вооружения, и в суммарной численности армии, парировать эти угрозы мы можем только исходя из такой тактики», – подчеркнул он.
«Единственный выход в данной ситуации – поступление в войска тактического ядерного оружия, его развертывания и нацеливания на те страны НАТО, от которых будет реальная военная угроза», – рассказал Коротченко.
«Вести переговоры с ними бесполезно. В нынешней международной военно-политической ситуации никакие возражения, позиции России значения не имеют. Нам надо отвечать контрсиловыми акциями», – резюмировал собеседник.
Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года. Об этом заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция.
Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция.
Ранее СМИ сообщали, что решение относительно подачи заявки на вступление в НАТО власти Финляндии могут принять в мае.
Напомним, премьер-министр страны Санна Марин заявила, что Финляндии в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО. Генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО будет радо видеть Финляндию в своих рядах и обеспечит ей возможность быстрого вступления.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как в НАТО планируют переделать архитектуру безопасности в Европе и вовлекут Россию в новую гонку вооружений. Кроме того, газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Финляндия рискует повторить ошибку Украины.
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Турция пригрозила США покупкой российских Су-57
Турция может рассмотреть возможность приобретения российских самолетов Су-57, если Конгресс США откажет Анкаре в продаже истребителей F-16, пишет турецкая газета Milliyet.
Анкара запросила у Вашингтона 40 истребителей F-16 Block70 и 80 комплектов модернизации Block70 для уже имеющихся на вооружении Турции F-16. Если данный запрос не будет одобрен, Анкара начнет искать альтернативы, среди которых будут и российские Су-57, передает ТАСС сообщение турецких СМИ.
Ранее Россия заявила о готовности к переговорам с Турцией о поставках Су-57 и Су-35.
В октябре президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что США предложили его стране купить истребители F-16 после исключения Анкары из программы по производству новейших истребителей F-35. Тогда же в Турции заявили, что могут купить российские истребители Cу-35 и Су-57, если США заморозят продажу F-16 вслед за F-35.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, кто станет первым покупателем нового российского истребителя.
Власти ДНР рассказали о плане штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Штурмовать в лоб подземные укрепления завода «Азовсталь» в Мариуполе смысла нет из-за риска больших потерь своих солдат, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин в эфире Первого канала.
«Там подземные этажи, поэтому брать данный объект штурмом смысла не имеет. Потому что можно положить большое количество своих солдат, а противник потерь как таковых не понесет. Поэтому на данный момент надо разобраться с блокировкой этого завода, найти все выходы и входы – в принципе, это возможно сделать. А после этого уже обратиться, я думаю, к химическим войскам, которые найдут способ, как выкурить кротов из своих нор. Это вкратце по «Азовстали», – приводит РИА «Новости» слова Басурина.
По словам Басурина, оценить численность боевиков на заводе сейчас сложно.
«Это данные только предварительные – три, может, четыре тысячи, может, три с половиной. Поверьте, для хорошо укрепленного района это большая цифра», – отметил представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, боевики регулярно предпринимают попытки вырваться из окружения, но все они неудачные.
Ранее понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
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США отказались от передачи МиГ-29 Украине через территорию Германии
Вашингтон не поддерживает идею передачи Украине советские истребители МиГ-29 через немецкую территорию, заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Единственное, по поводу чего США выражали сомнение, – это отправка истребителей через американскую базу в Германии. <...> Если страна в Восточной Европе захочет поставить [Украине] МиГ-29 или другие самолеты советского производства, то мы говорили, что это их собственное решение. Мы говорили, что не будем отправлять их [самолеты] из Германии», – цитирует Салливана ТАСС.
Ранее сообщалось, что Словакия ведет с Украиной переговоры о возможной продаже самоходных гаубиц словацкого производства «Зузана».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических словий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения
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Вооруженные силы Украины совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе, сообщил руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов.
«Украинские войска пытаются вырваться из окружения», – написал он в Telegram.
Между тем военный корреспондент проекта WarGonzo Семен Пегов сообщил в Telegram, что в Мариуполе под контроль Народной милиции Донецкой народной республики перешел асфальтный завод.
«Асфальтобетонный завод входит в большую конгломерацию промзон на севере Мариуполя и прилегает непосредственно к территории завода Ильича», – говорится в сообщении.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».
В свою очередь замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявлял, что порт в Мариуполе освобожден на 80%.
В РАФ назвали «страшной глупостью» нацистский жест российского гонщика
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Российский гонщик Артем Северюхин использовал жест, напоминающий нацистское приветствие, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу. Президент Российской автомобильной федерации (РАФ) Виктор Кирьянов назвал его поступок «страшной глупостью».
По его словам, для того, чтобы дать объективную оценку произошедшему, нужно дождаться слов самого Северюхина.
«Это глупость! Это страшная глупость! Он выступает под итальянским флагом, в Италии находится, лицензия у него тоже итальянская. Отец говорит, что это глупость! Но факт в том, что мы видим кое-что похожее (на нацистское приветствие – прим. ВЗГЛЯД ). Но это еще не говорит о том, что он именно его хотел продемонстрировать. Что-то здесь не так. Надо выслушать Артема и затем дать объективную оценку его поступку. Ну не мог он это сделать», – цитирует Кирьянова «Газета.ру».
Соревнования прошли в португальском Портимау, Северюхин одержал победу в гонке чемпионата Европы. На подиуме россиянин, выступающий из-за санкций Международной автомобильной федерации (FIA) под итальянским флагом, использовал жест «римский салют» (ударил себя в грудь и вытянул правую руку вперед), передает РИА «Новости».
Северюхину 15 лет, он является победителем первенства России по картингу 2019 и 2020 годов. На данный момент FIA официально не комментировала инцидент.
FIA запретила проводить соревнования на территории России и Белоруссии из-за обострения ситуации на Украине. Спортсмены этих стран будут допускаться до международных соревнований только под нейтральным флагом.