В ДНР рассказали о 1,5 тыс. боевиков в районе мариупольского завода «Азовсталь»

Ходаковский заявил о неудачной попытке ВСУ прорваться из окружения в Мариуполе

«Сам факт того, что украинскими морпехами предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее донецкие волонтеры в Мариуполе сообщили о попытке ВСУ вырваться из окружения.

«Все произошло около двух часов ночи. В районе завода им. Ильича сформировалась колонна из почти 30 единиц различной техники и попыталась выйти из города», – рассказал командир батальона «Восток» Александр Ходаковский, принимающий участие в мариупольской операции.

Он также отметил, что противник пытался замаскироваться. «Они пошли на тактическую хитрость: нанесли наши опознавательные знаки на технику и, вероятно, полагали, что мы их примем за своих. Вот только не был учтен тот факт, что за ними велось практически круглосуточное наблюдение с воздуха», – уточнил собеседник.

Ходаковский также рассказал, что при попытке выйти из города колонна была остановлена. «В результате весь личный состав разбежался, сейчас мы их отлавливаем. Сложно сказать, сколько там было человек, но под нашим контролем оказалась вся техника. Это и танки, и самоходные установки, и легкобронированная техника», – говорит командир батальона «Восток».

При этом, по мнению Ходаковского, пока рано говорить о скором завершении операции на этом направлении. «Работа идет, она местами довольно сложная, потому что не на всех участках противник готов сдаваться. Но сам факт того, что предпринимаются попытки прорваться из окружения, говорит о том, что они свое положение находят безнадежным. Так что наша задача – методично доработать на месте. И мы потратим на это столько времени, сколько реально потребуется», – заключил Ходаковский.

Напомним, в понедельник руководитель базирующейся в Донецке гуманитарной группы «Ангел» Алексей Смирнов сообщил, что ВСУ совершили попытку прорыва из окружения в Мариуполе. Кроме того, в районе мариупольского завода «Азовсталь» могут находиться не менее полутора тысяч украинских боевиков, заявил глава ДНР Денис Пушилин.

В свою очередь бойцы 36-й бригады морской пехоты ВСУ в Мариуполе пожаловались, что у них нет возможности сопротивляться, ресурсы исчерпаны, большая часть личного состава убита или ранена.

«Больше месяца морпехи воевали без пополнения боеприпасов, без еды, воды и погибали пачками. Мудрые генералы советуют отбирать боеприпасы у противника. Мы постепенно заканчиваемся. Гора раненых составляет почти половину бригады. У кого не оторваны конечности и могут ходить – возвращаются в строй», – говорится в заявлении бригады, размещенном в соцсетях.

«С нами уже никто не хочет общаться, потому что мы списаны. Сегодня будет, наверное, крайний бой. Дальше в рукопашную. Дальше для некоторых смерть, а для некоторых плен», – говорится в заявлении бригады. Также в сложившейся ситуации руководители бригады обвинили президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщал, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%». Он говорил, что скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев».