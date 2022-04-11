Грузия заявила о ключевом моменте интеграции в ЕС

Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в понедельник находится в Люксембурге, чтобы получить от еврокомиссара Оливера Вархели опросник на присвоение стране статуса кандидата в Евросоюз, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

«Мы переходим на новый важный этап сотрудничества с ЕС, сегодня важный день. Процесс начат», – сказал глава кабмина на заседании правительства.

Он сообщил, что лично будет контролировать процесс заполнения опросника министерствами и ведомствами.

Как сказал Ираклий Гарибашвили, «заполненный опросник мы должны передать в Брюссель в максимально короткое время».

Заявку на предоставление статуса страны-кандидата Грузия намеревалась подать в Евросоюз в 2024 году, но сделала это раньше из-за событий на Украине.