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Грузия заявила о ключевом моменте интеграции в ЕС
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Глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили в понедельник находится в Люксембурге, чтобы получить от еврокомиссара Оливера Вархели опросник на присвоение стране статуса кандидата в Евросоюз, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы переходим на новый важный этап сотрудничества с ЕС, сегодня важный день. Процесс начат», – сказал глава кабмина на заседании правительства.
Он сообщил, что лично будет контролировать процесс заполнения опросника министерствами и ведомствами.
Как сказал Ираклий Гарибашвили, «заполненный опросник мы должны передать в Брюссель в максимально короткое время».
Заявку на предоставление статуса страны-кандидата Грузия намеревалась подать в Евросоюз в 2024 году, но сделала это раньше из-за событий на Украине.
Во Франции после объявления результатов первого тура выборов вспыхнули беспорядки
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Около 600 человек вышли на манифестацию в городе Ренн после объявления результатов первого тура президентских выборов, во время акции начались беспорядки, сообщает радиостанция France Bleu.
Недовольные итогами выборов пришли в исторический центр Ренна примерно в 20.30 (21.30 мск). Призывы выйти на акцию распространялись в соцсетях, передает РИА «Новости».
Через некоторое время участники акции начали шествие по городу. Часть из них призывали «не блокировать Марин Ле Пен», другие выступали сразу против обоих кандидатов, которые примут участие во втором туре выборов, в том числе против действующего президента Эммануэля Макрона.
В районе 22.00 (23.00 мск) участники акции возвели баррикаду из металлических ограждений, деревянных балок и других элементов городского оборудования. Протестующие разбили витрины магазина и кафе, а также банка и полицейского участка.
Некоторые митингующие подожгли мусорные баки и металлические ограждения, на место прибыли пожарные, которые принялись тушить огонь.
Между тем Макрон, по предварительным данным, лидирует в первом туре президентских выборов, набирая 27,41% голосов после обработки 95% бюллетеней, передает ТАСС.
На втором месте находится кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен, которая получает 24,03% голосов.
Идущий на третьем месте лидер левого движения «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон сокращает отрыв от Ле Пен и набирает 21,57% голосов.
Напомним, после подсчета 50% голосов лидировала Ле Пен, но на 75% подсчитанных голосов в лидеры вышел Макрон.
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Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.
О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в Сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале.
Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам Украинской железной дороги.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
После встречи с Зеленским в Киеве Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
Силуанов рассказал о действиях в случае объявления России дефолта Западом
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Российское правительство начнет обращаться в суды, если Запад объявит России дефолт по неисполнению обязательств по евробондам, заявил глава Минфина Антон Силуанов.
«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», – сказал Силуанов в интервью «Известиям».
Ранее Силуанов заявлял, что нужно расценивать заморозку золотовалютных резервов России за рубежом как кражу.
До этого США запретили России выплачивать госдолг долларами со счетов в американских банках. Уточняется, что запрет осуществления долларовых выплат по госдолгу РФ со счетов российских государственных учреждений в американских фининститутах начал действовать в понедельник.
Политолог объяснил, почему Джонсон счел украинский поезд «фантастическим»
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«Премьера Британии во время поездки в Киев, вероятно, охранял британский спецназ SAS, который счел бронированный поезд самым безопасным видом транспорта», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Джонсон рассказал о поездке в Киев на «фантастическом» украинском поезде.
«Думаю, секретность визита Джонсона в Киев была условно секретной, и Лондон сообщил Москве обо всем заранее, указав, в каком поезде поедет премьер. Но все равно служба безопасности политика сочла самолет слишком опасным в данном случае средством передвижения, поскольку у Украины еще остаются средства ПВО, и ВСУ могли, что называется, «сдуру» зарядить ракетой по борту Джонсона», – пояснил политолог Марат Баширов.
По его словам, бронированный поезд, в котором везли британского лидера, есть почти у каждой страны, где есть железнодорожное сообщение. В аналогичном поезде путешествовал по России лидер КНДР Ким Чен Ын, напомнил Баширов.
«Это такие резиденции, где, по сути, можно жить некоторое время. Мы видим на фото Джонсона около стола, где он, видимо, проводил совещание. Думаю, британский премьер назвал этот поезд фантастическим из-за его роскоши. Судя по всему, он сравнивал с лондонским метро, а в британском аналоге такого поезда ему ездить не доводилось», – сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон добирался в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским тайным поездом из Польши.
О визите Джонсона в Киев также не были осведомлены журналисты. Уже после переговоров британского премьера с Зеленским в Сети появилось видео, где Джонсон рассказал, что едет на «фантастическом» украинском поезде из Польши в Киев, передает RT в своем Telegram-канале. Джонсон также обратился со словами благодарности к работникам Украинской железной дороги.
Накануне премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Украины Владимир Зеленский встретились в Киеве и обсудили военную и финансовую поддержку Украины Британией.
После встречи с Зеленским в Киеве Джонсон заявил, что Великобритания намерена усиливать экономическое давление на Россию, принимая каждую неделю новые антироссийские санкции.
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В Госдуме предложили восстановить Таврическую губернию
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Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил воссоздать Таврическую губернию в ее исторических границах.
«Считаю, что сегодня пришло время исторической справедливости. Пора восстановить в исторических границах некогда существовавшую в составе Российской империи Таврическую губернию, ключевую роль в которой будет отыгрывать Крым, как оплот развития, безопасности и стабильности», – пояснил Шеремет, передает РИА «Новости».
По его словам, некогда в Таврическую губернию, административно-территориальную единицу Российской империи с центром в Симферополе, входили территории нынешней Херсонской и приазовской части Запорожской областей Украины.
Шеремет добавил, что будущее Крыма культурно и экономически тесно связано с освобожденными территориями Херсонской и Запорожской областей. Крым станет ориентиром для южных регионов, куда нужно двигаться и стремиться.
Ранее глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров заявил, что территории современной Одессы, Херсона и до Запорожья и Мариуполя никогда в истории не входили в состав Украины, относились к Крыму и связаны были исключительно с Россией.
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Кадыров: В Мариуполе остались лишь недобитые горстки бандеровцев
Скоро Мариуполь будет освобожден на все 100%: главные задачи выполнены, остались лишь «недобитые горстки бандеровцев», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.
«Скоро и сам Мариуполь будет свободен на все 100 процентов. В принципе, главные задачи здесь выполнены. Остались лишь недобитые горстки бандеровцев. По ним тоже идет работа, и она будет закончена», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Он добавил, что спецоперацию в Мариуполе курирует депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, это означает, что «нужный результат можно считать обеспеченным целиком и полностью».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
Позже заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
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Роскосмос впервые показал схему работы ядерного буксира «Зевс»
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Роскосмос впервые представил схему работы аппарата «Зевс» на базе Транспортно-энергетического модуля (ТЭМ) с ядерной энергоустановкой, принцип работы описан в журнале «Русский космос».
Согласно представленной схеме, теплоноситель, в роли которого выступает газ, прокачивается через реактор, где выделяется тепло под действием распада атомных ядер. Нагретый газ вращает турбину, которая соединена с генератором для выработки электричества, и компрессором, благодаря которому теплоноситель циркулирует по замкнутому контуру, передает РИА «Новости».
При прокачке теплоносителя через теплообменные аппараты происходит сброс тепла. Для того чтобы реализовать этот процесс, теплоноситель второго контура одновременно подается в радиаторы-излучатели. Энергию получают полезная нагрузка и электроракетные двигатели. Как отмечается в журнале, их удельный расход рабочего тела в двадцать с лишним раз ниже, чем у химических аналогов.
Также в журнале демонстрируются один из вариантов реактора мегаваттного класса и блок ТЭМ, собранный на базе такого реактора.
Первая российским миссия «Зевса» к Юпитеру займет 50 месяцев и продлится с 2030 по 2034 годы. «Зевс» и модуль полезной нагрузки будут выведены на орбиту с космодрома Восточный на отдельных ракетах-носителях. Они состыкуются, отправятся к Луне проведут ее облет и вернутся к Земле. Затем к «Зевсу» пристыкуется другой модуль полезной нагрузки, после чего станция полетит в сторону Венеры, совершит гравитационный маневр и направится к спутникам Юпитера. Миссия будет полностью автоматической.
Ранее сообщалось, что макет орбитального комплекса «Зевс» с ядерной энергодвигательной установкой, который «Роскосмос» планирует использовать для полетов в дальний космос, впервые была представлена за рубежом – на Международном астронавтическом конгрессе в ОАЭ.
Канцлер Австрии сообщил о темах предстоящих переговоров с Путиным
Канцлер Австрии Карл Нехаммер накануне визита в Москву озвучил темы, которые намерен поднять на переговорах с президентом России Владимиром Путиным.
«Завтра я встречусь с Владимиром Путиным в Москве. Мы нейтральны в военном плане... Нужны гуманитарные коридоры, прекращение огня и полное расследование военных преступлений», – написал Нехаммер в Twitter, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что заранее проинформировал о предстоящей поездке в Москву своих европейских коллег – глав Еврокомиссии и Евросовета, канцлера Германии, президентов Турции и Украины. Накануне Нехаммер посетил Украину, где встретился с Владимиром Зеленским, премьером Денисом Шмыгалем и мэром Киева Виталием Кличко.
Ранее газета Kronen Zeitung сообщила, что канцлер Австрии Карл Нехаммер после субботнего визита в Киев планирует в понедельник посетить Москву.
Ле Пен вырвалась вперед на выборах президента Франции
На выборах президента во Франции в первом туре пока лидирует кандидат от партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, соответствующие данные приводит МВД страны.
После подсчета 50% голосов Ле Пен вырвалась вперед с 27,53% голосов, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 26,67% голосов, передает ТАСС.
Напомним, во Франции стартовал первый тур президентских выборов, по всей стране будут работать около 70 тыс. избирательных участков. По данным на 13:00 мск, явка на выборы составляла 25,48%. Этот показатель на 3% меньше, чем в 2017 году к такому же часу первого тура.
Кандидат в президенты Франции от левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан Люк Меланшон, идущий на третьем месте, призывал не отдавать голоса Марин Ле Пен.
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Греческие портовики отказались перевозить военные грузы НАТО на Украину
Работники порта в греческих Салониках отказались принимать участие в отправке военных грузов НАТО на Украину, из-за чего возникли столкновения с полицией, сообщили СМИ.
«В греческих Салониках портовые рабочие и активисты не словом, а делом пытаются остановить отправку военных грузов НАТО на Украину. Доходит до драк с полицией, применения слезоточивого газа и арестов. Но и полицейским там прилетает», – сообщает Telegram-канал «Хайлайт | Новости».
Ранее рабочие греческой железнодорожной компании TrainOSE отказались участвовать в перевозке бронетехники НАТО из порта Александруполис к украинской границе.
Напомним, в Греции на фоне роста цен в мире в нескольких супермаркетах ввели временные количественные ограничения на продажу муки, подсолнечного и кукурузного масла.
В Харьковской области сдались в плен украинские войска на новых танках
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Украинские войска в районе Топольского в Харьковской области сдали ВС России абсолютно новые танки с полным боекомплектом, сообщили в Минобороны.
МО России опубликовало кадры работы экипажей танков Западного военного округа при освобождении населенного пункта Топольское Изюмского района Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции, передает РИА «Новости».
«Увидев нас, они подняли на своих танках пушки вверх, и стрельбы никакой не было. У них были новые танки, минимум пробега, видимо, сняты с хранения. С полным боекомплектом. Все были рады, что не пришлось вести огонь. Просто сдаются, потому что видят нас, наши танки, нашу технику. И воевать с нами уже не хотят», – рассказал командир танковой роты Тимур в видео, опубликованном Минобороны.
По его словам, задача была взять населенные пункты и обеспечить коридор для прохода российских сил дальше на юг. «Наступали на населенный пункт, шли в составе батальонно-тактической группы на своих танках, заходили вперед. Когда брали населенный пункт, они (противник – ред.) убегали и кричали, что нужна артпомощь, нужен фосфор, чтобы нас выжечь, потому что они уже ничего не могут сделать», – добавил командир.
Как уточнили в Минобороны, во время боя танковые экипажи использовали естественные укрытия и складки местности после стрельбы по танкам и бронетехнике противника.
Работу танковых экипажей поддерживали маневренные группы мотострелковых подразделений на боевых машинах пехоты БМП-2 и бронетранспортерах БТР-82А с использованием ручных противотанковых гранатометов и огнеметов.
В ведомстве добавили, что подразделения ВС России в ходе развития наступления в Харьковской области продолжают осуществлять переброску сил и совершать марши.
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения ударом с беспилотника танка украинских войск.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Ходаковский призвал спасать Россию от печальных глобальных перспектив
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Командир батальона «Восток» Народной милиции ДНР Александр Ходаковский заявил, что необходимо не спасать Донбасс и Украину от неофашистов, а спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неонацистов.
«Вчера прочитал одну статью, в которой отображена техническая часть правды о положении дел на подконтрольных нам бывших (надеюсь) украинских территориях», – написал Ходаковский в Telegram, отметив, что в статье есть ключевой момент, которым автор «демонстрирует ущербность собственной позиции». В частности, автор статьи говорит о том, что Россия не может предложить украинцам больше, чем Европа.
«Там был, дескать, европейский выбор, стремление к лучшему, будущее для их детей в цивилизованном мире... А мы что можем предложить – беспрепятственно отмечать Девятое мая?» – указано в сообщении.
Ходаковский считает, что пора прекратить рассуждать в рамках линейной логики: «Были фашисты, а мы спасители-антифашисты; мы вас освободили – будьте счастливы».
«Они привыкли жить так, как они жили, мало кто из них хотел, чтобы кто-то приходил и от чего-то их спасал. Это в большинстве своем обыватели провинциального типа, которые рассуждают простыми житейскими категориями, и сложные конструкты в их головах и душах не приживаются», – заявил он.
По его словам, «нам нужно понимать, что мы делаем свое дело для нас самих, для нашего, не их будущего».
«Они либо могут стать частью этого будущего, либо остаться сбоку, либо покинуть зону нашего влияния. Мы пришли решать свои задачи», – написл Ходаковский. – «Спасать Россию от печальных глобальных перспектив, попутно спасая Донбасс и зачищая пространство от неофашистов. Мы должны быть добрыми к населению, мы должны сделать все, чтобы восстановить их уровень жизни, предоставить им условия для развития – но мы не должны их учить во что им верить и как им думать. Мы должны сами научиться правильно верить и правильно думать».
Ранее Ходаковский заявил, что если националистов выпустить за пределы Мариуполя, с ними потом вновь придется столкнуться на других территориях, где они продолжат заниматься своей преступной деятельностью.
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Российские военные уничтожили пусковые установки украинских ЗРК С-300
Вооруженные силы России ракетами воздушного базирования уничтожили около Старобогдановки и на военном аэродроме Чугуев пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населенного пункта Старобогдановка Николаевской области и на военном аэродроме Чугуев уничтожены выявленные разведкой пусковые установки украинских зенитных ракетных комплексов С-300», – цитирует Конашенкова ТАСС.
По его слова, оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 86 военных объектов Украины. «Среди них два пункта управления, два склада боеприпасов, три склада горючего, три установки реактивных систем залпового огня, а также 49 опорных пунктов и районов сосредоточения украинской боевой техники», – уточнил Конашенков.
Он подчеркнул, что российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Ольховатовка, Новая Астрахань, Авдеевка, Шахтерское, Курахово, Новоселовка Вторая, Веселое сбиты в воздухе восемь украинских беспилотных летательных аппаратов.
Ранее Конашенков заявил, что ВС России высокоточными ракетами морского базирования уничтожили в Днепропетровской области штаб и место базирования нацбатальона «Днепр», куда на днях прибыло пополнение из иностранных наемников.
Днем ранее в течение дня авиацией и ракетными войсками России было уничтожено 65 военных объектов Украины, среди них четыре командных пункта и узла связи, а также три беспилотника, в том числе «Байрактар ТБ-2».
Также в Минобороны заявили, что на военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения.
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В порту Мариуполя освободили экипажи двух задержанных «Азовом» судов
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Сорок семь членов экипажей с кораблей, блокированных в порту Мариуполя украинскими националистами, эвакуированы военнослужащими России и ДНР, сообщает народная милиция республики.
Как сообщает «Интерфакс», в порту Мариуполя освободили экипажи двух иностранных судов, захваченных батальоном «Азов» (признан экстремистским и запрещен на территории РФ).
«С блокированных кораблей националистами «Азова» в морском порту города Мариуполя военнослужащими России и ДНР эвакуированы 47 членов экипажей», – говорится в сообщении милиции, передает РИА «Новости».
Отмечается, что военнослужащие деблокировали членов экипажей из России, Азербайджана, Египта и Украины. Согласно данным милиции, они не могли вовремя покинуть зону боевых действий из-за установленных националистами мин. «Ими (членами экипажей) прикрывались как живым щитом», – отмечается в сообщении.
Напомним, заместитель начальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин заявил, что военные украинского националистического батальона «Азов» при отходе из Мариуполя захватили два судна иностранных государств и удерживают в заложниках их экипажи.
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В Италии российский газ решили заменить газом из Алжира
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Премьер-министр Италии Марио Драги в сопровождении министра иностранных дел Луиджи Ди Майо в понедельник посетит Алжир для подписания соглашения относительно новых поставок природного газа из этой страны на Апеннины, сообщил в воскресенье сам глава итальянского МИД.
«Завтра утром вместе с президентом Драги я буду в Алжире для подписания важного соглашения относительно газа, которое позволит нам ответить на возможный российский шантаж по газу», – заявил Ди Майо журналистам в ходе публичного мероприятия в южном городе Маддалони, сообщает РИА «Новости».
По словам министра, «к сожалению, мы опаздываем, поскольку нам, как стране, нужно было диверсифицировать (поставки газа) намного раньше, но у нас много партнеров и друзей по всему миру».
Ди Майо также напомнил, что за последние полтора месяца он посетил Алжир, Катар, Конго, Мозамбик, Анголу и Азербайджан, отметив, что «все эти страны выразили готовность увеличить поставки энергоносителей в Италию». По словам главы МИД, это сделает страну «более независимой от энергетического шантажа».
Напомним, санкции в отношении поставок газа из России пока не обсуждаются, и неизвестно, будут ли обсуждаться, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, представляя одобренный правительством экономический и финансовой документ.
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