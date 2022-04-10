Эксперт предупредил о риске остановки ключевых производств Германии на 2,5 года

Резкий отказ от российского газа спровоцировал бы 2,5 года простоя ключевых сфер производства в Германии, заявил директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер в интервью Welt am Sonntag.

«Это означало бы два с половиной года простоя производства в центральных сферах», – приводит ТАСС мнение директора Института немецкой экономики в Кельне.

«Если производство останавливается на год или дольше, то эту ситуацию уже нельзя решить с помощью пособий и субсидий», – подчеркнул эксперт. При этом, как отметил Хютер, при таком сценарии число безработных увеличится на 2-3 млн человек, ситуация с промышленностью и проблемы на рынке труда будут серьезнее, чем в пандемию.

Ранее премьер Баварии Маркус Зедер предупредил, что в случае резкого отказа от газа из России Германия столкнется с массовой безработицей и социальными потрясениями.

Напомним, 7 апреля Европарламент потребовал ввести эмбарго на импорт энергоносителей из России. В тот же день представители промышленности Германии предупредили, что если сейчас отказаться от сырья из России, то экономика ФРГ пойдет ко дну.

Днем ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Германия намерена как можно скорее отказаться от российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет. В тот же день глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер предупредил об ужасных последствиях нехватки газа для компаний и целых регионов Германии.

Ранее президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.

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