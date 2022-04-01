Болгария обвинила в шпионаже высокопоставленного российского дипломата

Российский дипломат в Болгарии якобы занимался нерегламентированной разведывательной деятельностью, об этом прокуратура страны сообщила главе болгарского МИД Теодоре Генчовска.

«Главный прокурор уведомил министра иностранных дел о собранных в ходе расследования данных о преступлении, вероятно совершенном представителем дипломатической миссии Российской Федерации в Софии, для принятия мер в пределах своей компетенции», – цитирует заявление ведомства ТАСС.

По данным болгарской генпрокуратуры, подозреваемым является первый секретарь посольства России.

До этого государственное агентство национальной безопасности (ГАНБ) Болгарии сообщило, что готово предъявить обвинения в адрес российских дипломатов в шпионской деятельности.

Глава спецслужбы Пламен Тончев заявил, что два сотрудника возглавляемого им ведомства подозреваются в шпионаже в пользу России. По его словам, персонами нон грата будут объявлены российские дипломаты, якобы получившие секретные сведения от сотрудников агентства.

В посольстве России заявили, что официального уведомления им не поступало.

Ранее Нидерланды, Бельгия, Чехия и Ирландия заявили о высылке более 40 российских дипломатов. До этого Россия объявила об ответных мерах на высылку дипломатов из стран Прибалтики. Была прекращена аккредитация четырех сотрудников посольства Литвы в Москве, трех – посольства Латвии и трех представителей посольства Эстонии и Псковской канцелярии генерального консульства Эстонии в Петербурге.