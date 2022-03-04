Политолог: Верю, что простые россияне и украинцы никогда не будут врагами

«Одна из главных задач президента как национального лидера – укреплять дух общества, всех, кто его слушает. Думаю, с этим он справился», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Накануне, выступая на Совете безопасности, Путин заявил о том, что горд быть частью сильного многонационального народа России.

«Когда Путин выступал на заседании Совбеза, он обращался к каждому, кто ассоциирует себя с Россией, какого бы этнического происхождения ни был человек. Путин обратился к нам, подчеркивая, что все мы – единый народ», – заявила политолог Анна Федорова. Россия в некоторой степени может восприниматься как отдельный мир, но ее никак нельзя назвать изолированной страной, полагает эксперт.

«Мы абсолютно не одиноки, несмотря на враждебное окружение, несмотря на беспрецедентные события вокруг. Об этом еще Лавров хорошо сказал, напомнив, что у нас «много друзей» в мире, и нам незнакомо чувство политического одиночества», – отметила собеседница.

«Президент вновь повторил свой тезис – «русские и украинцы – один народ», то есть Путин не отступает от своей позиции по этому вопросу. Действительно: исторические связи между народами России и Украины уходят в настолько давнее прошлое, настолько глубоки и сильны, что невозможно себе представить их разорванными. Вот, что имел в виду лидер России. И лично я хотела бы верить, что простой россиянин и простой украинец никогда не будут врагами», – заключила эксперт.

Накануне президент Владимир Путин провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Глава государства сообщил, что подписал указ о присвоении звания Героя России уроженцу Дагестана, офицеру ВДВ Нурмагомеду Гаджимагомедову. «К сожалению, посмертно. В бою он уверенно командовал своими бойцами. Как настоящий командир берег подчиненных. Уже получив тяжелое ранение, сражался до последнего и подорвал гранатой окруживших его боевиков и себя. Он пошел на такой шаг, потому что понимал, с кем имеет дело. С неонацистами, которые издеваются над пленными и зверски их убивают», – сказал Путин.

«Я – русский человек, – продолжил президент, – и, как говорится, у меня в роду кругом Иваны да Марьи, но когда я вижу примеры такого героизма, как подвиг молодого парня – Нурмагомеда Гаджимагомедова, уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших воинов, мне хочется сказать: я – лакец, я – дагестанец, я – чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин».

«Вместе с тем никогда не откажусь и от своего убеждения, что русские и украинцы – это один народ. Даже несмотря на то, что часть жителей Украины запугали, многие оболванены нацистской националистической пропагандой, а кто-то сознательно пошел по пути бандеровцев, других приспешников нацистов, которые в годы Великой Отечественной войны воевали на стороне Гитлера», – добавил российский лидер.

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