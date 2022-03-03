Лавров: Россия не ощущает политического одиночества

В политическом плане Россия не ощущает себя одинокой, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Мы не ощущаем политического одиночества», – передает его слова ТАСС.

Министр также пояснил, что специальная операция на Украине является вынужденным решением.

«Мы не лезем за 10 тысяч километров наводить порядки по каким-то своим правилам. Поймите, пожалуйста. Это вынужденное решение, потому что нас просто не слышали и врали нам на протяжении последних 30 лет, получается», – пояснил Лавров.

«Поэтому когда-то мы, наверное, должны будем договариваться, но договариваться на основе того, что все обязались делать. Не укреплять свою безопасность за счет других и не претендовать на то, что кто-то может здесь доминировать. Только равноправный диалог. А к этому наши западные коллеги не готовы и сейчас вот играют в абсолютное добро, делая из себя абсолютное добро через грубое злоупотребление всеми дипломатическими методами, заставляя малые и средние страны действовать так, как им прикажут», – сказал он.

При этом Лавров говоря о том, пошла ли операция на Украине по плану, заявил, что все планы закрытый характер, поэтому СМИ не могут давать им оценки.

«Потери есть, потери всегда бывают в таких ситуациях, это я уже отмечал. Что касается того, что все пошло не по плану, не думаю, что вы знакомы с теми планами, которые, в общем-то, носят закрытый характер и лежат в основе действий нашей группировки, осуществляющей по приказу президента специальную военную операцию», – сказал глава МИД.

Он призвал не делать преждевременных оценок относительно российской военной операции. «Идет операция, которая имеет ясные цели, они обозначены: демилитаризация Украины с точки зрения недопущения нахождения там в какой-либо период угрожающего России оружия, денацификация Украины, потому что приговор Нюрнбергского трибунала никто не отменял, и, безусловно, обеспечение гарантий [безопасности] для России без вступления Украины в НАТО», – добавил он.

Лавров подчеркнул, что нельзя рассматривать эту ситуацию в отрыве от всего остального, в отрыве от тех 30 лет, которые «были заполнены самыми разными событиями между Россией и Западом, и в отношениях Запада с остальным миром».

«Думаю, что секреты не раскрою, но есть у нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой объектов химических и биологических на Украине. Потому что Пентагон на Украине активнейшим образом построил две биологические военные лаборатории и там занимался разработкой патогенов в Киеве и в Одессе. Сейчас они обеспокоены, что потеряют контроль над этими лабораториями», – сказал глава МИД России.

Он отметил, что американская сторона категорически отказываются учреждать механизм проверки в рамках конвенции по запрещению биологического оружия и строят биологические военные объекты по периметру российских границ.

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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.