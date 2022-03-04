Путин заверил в добрых намерениях России в отношении соседей

Все наши действия, если они возникают, то возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении России, заявил президент Владимир Путин на церемонии поднятия флага нового парома «Маршал Рокоссовский».

«Хочу подчеркнуть еще раз: у нас нет никаких недобрых намерений в отношении наших соседей, и им бы посоветовал тоже не нагнетать ситуацию, не вводить каких-то ограничений. Мы все свои обязательства выполняем и будем выполнять дальше. Не видим здесь никакой необходимости ситуацию нагнетать или ухудшать наши отношения. Все наши действия, если они возникают, то возникают исключительно всегда в ответ на какие-то недружественные действия в отношении России», – приводит ТАСС слова Путина.

Президент призвал партнеров из соседних стран «задуматься о том, чтобы нормализовать отношения и нормально сотрудничать, нормально развивать отношения».

«А проекты подобного рода (новый паром «Маршал Рокоссовский» – прим. ВЗГЛЯД) повышают логистическую независимость, и мы и дальше над этим будем работать», – добавил президент.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия, как бы ни было тяжело, продолжит свое развитие, будет укрепляться транспортная и логистическая инфраструктура по всей стране.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. В понедельник российская авиация установила контроль над всей украинской территорией.