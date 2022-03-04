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США ввели экспортные ограничения против 90 связанных с Россией лиц и организаций
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Министерство торговли США из-за ситуации вокруг Украины ввело режим ужесточенного экспортного контроля в отношении 91 организации и лица, связанных с Россией, уведомление об этом поступило вечером в четверг в электронную базу Федерального реестра – сборника документов американского правительства.
В документе указывается, что правительство США считает – деятельность указанных субъектов «противоречит интересам внешней политики и национальной безопасности США», они «участвовали, вносили вклад или иным образом поддерживали российские службы безопасности, военный и оборонные секторы, а также военные и оборонные исследования и разработки», передает ТАСС.
Поясняется, что всего в список тех, в отношении кого действует ужесточенный режим экспортного контроля, внесено 91 наименование. Большинство из них – 81 – зарегистрированы или базируются в России.
Некоторые из попавших под ограничения субъектов имеют представительства в других странах или зарегистрированы за пределами России: в Белизе, Великобритании, Испании, Казахстане, Латвии, на Мальте, в Сингапуре Словакии и Эстонии.
«Это постановление включает субъекты в ряде союзных стран, среди которых есть члены ЕС и НАТО, однако оно не является мерой против этих стран, в которых расположены или зарегистрированы эти субъекты», – поясняют американские власти.
Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд назвала условие отмены новых санкций против России.
Авиаэксперт: Российский ответ США на закрытие воздушного пространства будет больнее
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«Россия, скорее всего, в ответ закроет свое воздушное пространство для американских самолетов, что приведет к серьезным проблемам для Америки», – сказал газете ВЗГЛЯД авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее США закрыли воздушное пространство для всех российских самолетов.
«Конечно, это неприятно. Но если посмотреть на ситуацию в целом, то закрытие воздушного пространства США, по сути, для нас ничего не меняет. Мы же летали туда через Европу, а воздушное пространство ЕС для нас уже закрыто, не говоря уже о том, что США отзывают и самолеты», – считает руководитель отраслевого портала «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Мы видим ответный комплекс санкций со стороны Запада, однако если не будет прямых рейсов, мы сможем летать транзитом – например, через Дубай», – полагает авиаэксперт.
«Российское воздушное пространство было важно для США. Дело в том, что американцы достаточно активно летают по кросс-полярным маршрутам – через Россию в Юго-Восточную Азию. И я не исключаю, что теперь ответом России будет запрет на полеты по этим маршрутам. А для них это действительно достаточно неприятно», – отметил собеседник.
«Таким образом, им придется сильно облетать нашу территорию, что приведет к удорожанию полетов. Наше воздушное пространство для них куда более важно, чем их для нас», – заключил Гусаров.
В среду президент США Джо Байден заявил, что США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов. «Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
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США вводят новые санкции против России и Белоруссии из-за спецоперации на Украине
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США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий, говорится в заявлении Белого дома.
«США примут меры, чтобы привлечь к ответственности Белоруссию за то, что она позволила Путину вторгнуться на Украину, а также ослабить оборонный сектор России и ее военную мощь на долгие годы», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление.
В список внесены 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил.
Как утверждают в Белом доме, рестрикции также затронут «организации, поддерживающие российские и белорусские вооруженные силы». В Белом доме указали, что в санкционный список попадут организации, которые внесли вклад в поддержку российских и белорусских спецслужб.
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Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
США объявили о праве на перехват российских самолетов в небе над своей страной
Американские авиавласти заявили, что российские самолеты в воздушном пространстве США могут быть перехвачены, экипажи будут задерживать.
В таком случае экипажи самолетов будут задерживать, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей страны.
Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России из-за спецоперации на Украине.
Президент США Джо Байден заявил, что власти страны закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов.
Байден: США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов
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США закрывают воздушное пространство для всех российских самолетов, заявил президент США Джо Байден, выступая в конгрессе.
«Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику», – цитирует его РИА «Новости».
Американский минтранс сообщил, что запрет на использование воздушного пространства США касается всех самолетов, связанных с Россией, в том числе осуществляющих чартерные рейсы.
«Уведомление будет касаться всех самолетов – сертифицированных, эксплуатируемых, зарегистрированных или контролируемых любым лицом, связанным с Россией. Это включает и чартерные рейсы», – говорится в сообщении.
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24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
США назвали условие отмены новых санкций против России
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Новые санкции Запада в отношении Москвы будут отменены в случае прекращения Россией специальной операции на Украине и признания ее территориальной целостности, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд.
Нуланд заявила, что «санкции закончатся, если Россия «закончит эту войну и поможет отстроить Украину, восстановит мир и признает суверенитет и территориальную целостность данной страны», а также ее «право на существование», передает ТАСС.
В связи с этим она выразила мнение, что российское руководство сейчас фактически «отрицает само право Украины на существование».
Она ушла от прямого ответа на вопрос, собираются ли вообще США признавать красные линии России и то, что определенные требования обеспечения ее безопасности, в том числе отказа НАТО от предоставления членства Украине и дальнейшего расширения на восток, не могут подлежать обсуждению.
«Мы были готовы говорить о подавляющем большинстве вопросов, которые Россия водрузила на стол (переговоров по безопасности в Европе), обо всем (...) предотвращении конфликтов в ходе военной деятельности, сокращении (числа и масштабов) военных учений. Мы даже заявили, что у нас никогда не было никакого намерения размещать наступательные вооружения на Украине», – напомнила дипломат.
Однако Вашингтон не собирался «говорить другой стране, как и с кем вступать в альянсы, и мы не собирались позволять России принимать решения за НАТО».
Далее она в очередной раз, игнорируя принцип необходимости учета военных потенциалов, выступила с заверениями в том, что НАТО является «оборонительным альянсом», который «не атакует, если сам не подвергается атаке».
«У нас не было никакого намерения преследовать Россию», – заявила замгоссекретаря.
Кроме того, по ее словам, «Украине предстояло проделать большую работу», чтобы ее могли принять в Североатлантический альянс, это не было делом «ближайшего будущего». Тем не менее Нуланд не говорила, что присоединение Киева к НАТО теперь снято Западом с повестки дня, и не сигнализировала ни о какой готовности альянса рассмотреть возможность предоставления России гарантий безопасности.
Нуланд добавила, что «Украина представляла нулевую угрозу России, НАТО представляла нулевую угрозу России».
«Мы с вами можем спорить хоть весь день, если хотите», – сказала она.
Заместитель госсекретаря не стала комментировать напрямую и тему необходимости минимизации последствий нынешнего кризиса в отношениях между Западом и Россией, сдерживания нарастающего конфликтного потенциала в мире.
При этом дипломат обвинила Москву в стремлении «реинкорпорировать Украину в Россию и воссоздать Советский Союз». По ее мнению, Москва «с самого начала» этого хотела – «реинкорпорировать Украину, реинкорпорировать Белоруссию» и, по сути, вернуть Россию к «какой-то советской фантазии 1979 года».
Нуланд также заявила, что США не стремятся ко второй холодной войне, однако призывают Россию прислушаться к мнению остального мира в ситуации вокруг Украины: «России необходимо прислушаться к мнению мира. В ООН вчера (в среду) осудили агрессию России против Украины».
Она имела в виду принятую Генеральной Ассамблеей ООН в рамках специальной сессии резолюцию с осуждением операции России на Украине. Решения Генассамблеи не имеют обязательной юридической силы. За резолюцию проголосовали представители 141 страны, против – пять государств, 35 воздержались.
По ее словам, США сохраняют готовность к переговорам с РФ по поставленным ею вопросам безопасности в Европе, в том числе по Украине: «Мы пытались на протяжении нескольких месяцев говорить с Россией о ее обеспокоенностях в сфере безопасности – в ноябре, декабре, январе и феврале. И мы все еще готовы говорить с Россией».
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.
Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.
США ввели санкции против сетевых ресурсов за освещение событий на Украине
Министерство финансов США вводит санкции в отношении ряда сетевых ресурсов и 26 связанных с ними лиц в России и на Украине под предлогом того, что они якобы распространяют дезинформацию о «вторжении» на Украину в интересах Москвы, говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Как следует из документа, в список включены следующие ресурсы, публикующие материалы на русском, английском и других языках: «Фонд стратегической культуры», «Одна родина», «Ритм Евразии», «Камертон», «Южный фронт», «Инфорос», «Новое восточное обозрение», «Геополитика» и United World International. По версии американских властей, речь идет о «российских организациях», передает ТАСС.
Минфин США вносит в санкционные списки «26 лиц в России и на Украине, которые играют ключевую роль в этих организациях». По версии американских властей, данные ресурсы «позволяют властям РФ распространять дезинформацию и влиять на настроения при вторжении на Украину». «Эти структуры распространяют ложные сведения, что содействует стратегическим задачам России и ложно оправдывает действия Кремля», – утверждает американское ведомство.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
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«Бургер Кинг» решил не уходить из России
Американская компания Burger King Corporation, владелец «Бургер Кинг» в России, не собирается уходить из России, заявили в ее пресс-службе.
«Бургер Кинг» все еще рассматривает Россию как один из стратегических рынков, заявили в компании РИА «Новости».
Ранее о приостановке показов фильмов на территории России заявили американская компания The Walt Disney Company и студия Warner Bros, а также компания Sony.
До этого американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Накануне немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». В прошлую пятницу стало известно, что компании Audi, Land Rover, Porsche, General Motors приостановили экспорт автомобилей в Россию.
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России
Южная Корея добилась исключения из санкций США против России, взамен на собственный экспортный контроль такого же уровня, заявило министерство торговли, промышленности и энергетики страны.
Министр торговли Южной Кореи Е Хан Гу провел ряд консультаций с американскими чиновниками. В Вашингтоне оценили усилия Южной Кореи в плане санкций против России и пришли к выводу, что они хорошо согласуются соответствующими действиями международного сообщества, поэтому страна может получить исключение из FDPR.
Ранее сообщалось, что Южная Корея пытается добиться исключения своих производителей из так называемого правила прямого иностранного продукта (FDPR), согласно которому компании из третьих стран, производящие товары за рубежом с использованием американских технологий, должны получить лицензию правительства США перед отправкой этих товаров в Россию. Правило распространяется на 57 позиций в семи категориях, включая полупроводники, компьютеры, лазеры, средства связи и другие.
«Американская сторона подтвердила, что в течение нескольких дней включит Южную Корею в список стран, исключенных из правила FDPR. Южнокорейское правительство одновременно примет дополнительные меры экспортного контроля (против России) на уровне, совпадающем с США и международным сообществом», – передает РИА «Новости» заявление министерства.
Такой шаг, полагают в ведомстве, снизит «неопределенность» для южнокорейских компаний, которым нужно будет получать разрешение на экспорт для подпадающих под санкции товаров без контроля со стороны США.
Сеул пока точно заявил лишь о введении экспортного контроля в отношении стратегических материалов, в то время как касательно категорий товаров, попадающих под FDPR, решение примут после дополнительных консультаций.
Министерство торговли США также подтвердило южнокорейской стороне, что хотя произведенные в Южной Корее смартфоны, собранные автомобили, стиральные машины и другие «потребительские товары» попадают под действие FDPR, в принципе они являются «исключениями» из новых правил, если поставляются не для военных нужд России.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
В Белом доме рассказали, чем бы обернулось введение бесполетной зоны над Украиной
Введение бесполетной зоны над Украиной обернулось прямым столкновением, а это бы означало начало войны с Россией, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«Обеспечение бесполетной зоны потребовало бы, в сущности, чтобы США сбивали российские самолеты, что спровоцировало бы начало прямого вооруженного конфликта с Россией. А это именно то, чего мы хотим избежать», – сказала Псаки в ходе брифинга, передает РИА «Новости».
Ранее об этом же говорил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
Байден заявил, что Россия изначально планировала операцию на Украине
Президент США Джо Байден утверждает, что Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, поскольку изначально планировала проведение специальной операции на Украине.
«Война [президента России Владимира] Путина была преднамеренной и неспровоцированной. Он отверг усилия в сфере дипломатии. Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы», – цитирует его ТАСС.
Это мнение президента излагается в выдержках из его предстоящего обращения к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны». Американский лидер выступит с данной речью в ближайшие часы. Выдержки из выступления распространила пресс-служба Белого дома.
«Издержки и угрозы для Америки и мира нарастают. Поэтому был создан альянс НАТО – для обеспечения мира и стабильности в Европе после Второй мировой войны», – убежден Байден.
По его словам, «Соединенные Штаты являются членом [этого блока] вместе с 29 другими государствами. Это имеет значение. Американская дипломатия имеет значение».
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Пентагон объяснил невозможность введения бесполетной зоны над Украиной
Введение бесполетной зоны над Украиной могло бы спровоцировать военный конфликт США с Россией, заявил в интервью телеканалу NBC глава Пентагона Ллойд Остин.
«Президент США Джо Байден дал ясно понять, что американские военные не будут воевать с Россией на Украине. Обеспечение бесполетной зоны определенно повлекло бы за собой необходимость вступать в столкновения с российскими самолетами. Это поставило бы нас в ситуацию войны с Россией», – цитирует его РИА «Новости».
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США не намерены пытаться устанавливать бесполетную зону над территорией Украины, поскольку это могло бы привести к конфликту с Россией.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
США ввели санкции против российских бизнесменов
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Соединенные Штаты вводят санкции против 19 российских бизнесменов и 47 связанных с ними лиц, а также против пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, сообщила пресс-служба Белого дома.
Как следует из заявления пресс-службы Белого дома, помимо пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в список включены Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберги, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и Алишер Усманов. В ряде случаев рестрикции затрагивают супруг и детей вошедших в список лиц, а также их компании или иное имущество, передает ТАСС.
«Госдепартамент объявляет о новой политике визовых ограничений <…> в отношении некоторых российских олигархов, членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – отмечается в документе. «В рамках первоначального шага <…> мы предприняли действия по введению визовых ограничений против 19 олигархов и 47 членов их семей и тесно связанных с ними лиц», – указывается в тексте.
В Белом доме полагают, что «США и власти стран по всему миру будут пытаться выявить и заморозить активы российской элиты и членов их семей». «Министерство финансов США при необходимости предоставит сведения финансовой разведки и иные улики Минюсту США для содействия уголовному преследованию и конфискации активов», – отмечается в документе.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал санкции налогом на независимость. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россию невозможно изолировать полностью, в условиях санкций Запада будут открываться новые внутренние возможности, Россия найдет возможности и обходные пути для преодоления давления Запада.
В четверг сенаторы-республиканцы США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России, в США началось обсуждение санкций против энергосектора России.
В среду США ввели санкции против 22 российских оборонных предприятия, включая фирмы, производящие боевые самолеты, боевые машины пехоты, системы радиоэлектронной борьбы, ракеты и беспилотные летательные аппараты для российских вооруженных сил. В тот же день Евросоюз (ЕС) запретил продавать, поставлять, передавать или вывозить банкноты евро в Россию. Кроме того, глава МИД Австрии Александер Шалленберг объявил, что Евросоюз начал разрабатывать четвертый пакет санкций против России.
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В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика ЕС не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против РФ, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине.
ЕС ввел санкции против пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева.
В минувшую пятницу стало известно о разработке третьего пакета санкций ЕС против России. Днем ранее страны ЕС в ходе саммита ЕС в Брюсселе ввели второй пакет санкций против России, которые коснутся финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, экспортного контроля и финансирования, визовой политики.
Позже глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что Евросоюз собрался ограничить доступ России к передовым полупроводниковым технологиям и запретить экспорт «уникальных европейских технологий, которые необходимы для переработки нефти». Она также сообщила, что ЕС решил запретить продажу самолетов и оборудования российским авиакомпаниям.
В прошлую среду Совет ЕС официально ввел санкции в качестве ответа на решение России признать ДНР и ЛНР как независимые государства и на последующее решение направить туда войска. В связи с признанием Россией ЛНР и ДНР Евросоюз ввел персональные санкции против почти 400 представителей политического, военного и экономического руководства РФ, журналистов и общественных деятелей. Кроме того, ЕС ввел ограничительные меры против Банка «Россия», Промсвязьбанка (ПСБ), ВЭБ.РФ и «Агентства интернет-исследований».
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Американские СМИ сообщили об уходе яхт российских бизнесменов
Миллиардеры из России якобы начали уводить свои яхты, чтобы избежать их изъятия из-за подготовки новых санкций США и их союзников, сообщают американские телеканалы.
Минимум четыре крупных яхты, которые якобы принадлежат ведущим российским миллиардерам, сейчас выдвигаются в направлении Мальдив или Черногории, заявил телеканал CNBC со ссылкой на мониторинговый ресурс Marine Traffic, передает РИА «Новости».
Одна яхта может прибыть в Черногорию из Барселоны в скором времени. На Мальдивы же ожидается прибытие яхт сразу трех бизнесменов.
Во вторник член палаты представителей Конгресса США республиканец Лэнс Гуден предложил позволить рядовым американцам конфисковывать у попавших под санкции россиян принадлежащие им яхты, самолеты и другую собственность.
До этого Евросоюз вводил санкции против главы Роснефти Игоря Сечина, бизнесмена Алишера Усманова, предпринимателя Петра Авена, миллиардера Михаила Фридмана, председателя правления и президента Транснефти Николая Токарева и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним стран». В МИД подчеркнули, что санкционная политика Евросоюза не сможет уничтожить экономику России, Москва продолжит реализовывать национальные интересы РФ без оглядки на рестрикции и угрозы, при этом действия Евросоюза не останутся без жесткого ответа. Газета ВЗГЛЯД разбирала, как Россия противостоит экономическому удару Запада.
Суперъяхта и самолет Усманова попали под санкции США
Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицировало суперъяхту и самолет российского предпринимателя Алишера Усманова как заблокированную собственность, любые связанные с ней операции в долларах США или с участием американских лиц запрещены, говорится в сообщении ведомства.
«Усманов внесен в список <…> в связи с деятельностью в технологическом секторе российской экономики. Кроме того, Управление по контролю над иностранными активами Министерства финансов США идентифицирует суперъяхту и самолет Усманова как заблокированную собственность, доля в которой принадлежит Усманову. Это означает, что любые операции, связанные с яхтой или самолетом, включая <…> техническое обслуживание, наем персонала или оплату за заход в доки и высадку, проводимые с американскими лицами или в долларах США, запрещены», – приводит текст сообщения Минфина США ТАСС.
Вместе с тем американское ведомство распространило специальную лицензию, «разрешающую все транзакции и разблокирующую всю собственность любых организаций, на 50 или более процентов прямо или косвенно принадлежащих Усманову», если эти организации не фигурируют в американском списке санкций.
Объявляя о санкциях в отношении Усманова, Белый дом отметил, что рестрикции также вводятся в отношении «его суперъяхты, одной из самых больших в мире и только что конфискованной <…> Германией». Стоимость принадлежащего предпринимателю самолета Airbus A340-300 власти США оценивают в диапазоне от 350 млн до 500 млн долларов. Стоимость яхты Dilbar, по данным Вашингтона, составляет от 600 млн до 735 млн долларов.
Накануне США ввели санкции против российских бизнесменов, включая Усманова. В тот же день санкции против Усманова ввела Британия. Ранее санкции против Усманова ввел Евросоюз. В среду журнал Forbes сообщал, что власти Германии конфисковали яхту Усманова в городе Гамбург.
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Республиканцы в США предложили ввести санкции против всех госпредприятий России
Сенаторы-республиканцы в США внесли на обсуждение законопроект, который предусматривает введение санкций против всех государственных предприятий России, включая компании Роснефть, Газпром и телеканал RT, из-за событий на Украине.
Согласно заявлению, обнародованному на сайте одного из авторов данной инициативы – сенатора от штата Флорида Марка Рубио – законопроект получил название HEROIAM SLAVA в честь «культового украинского лозунга и символа национального сопротивления», сообщает РИА «Новости».
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«Закон о новых санкциях лишит компании, подконтрольные или принадлежащие Москве, такие как Роснефть, Газпром, Росатом, Аэрофлот и RT, доступа к важнейшему американскому капиталу, поскольку они финансируют усилия (президента России) Владимира Путина на военном направлении», – говорится в заявлении.
Как прокомментировал сам Рубио, «ни одно российское госпредприятие не должно иметь доступа к американскому капиталу».
Напомним, США совместно с союзниками вводят новые экономические санкции в отношении России и Белоруссии из-за происходящих событий на Украине, в том числе полные блокирующие санкции в отношении российских оборонных предприятий.
Ранее санкции коснулись банковскую сферу. Так, ЕС решил отключить семь российских банков от SWIFT. В минувшее воскресенье глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС утвердили новый пакет санкций против России, в числе которых закрытие воздушного пространства ЕС, отключение ряда российских банков от SWIFT и блокировка активов ЦБ. Он также объявил о намерении Евросоюза расширить санкции против бизнесменов и представителей элиты России в связи с военной операцией на Украине
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.