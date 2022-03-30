Словакия требует сократить персонал российского посольства на 35 человек

Washington Post: ВСУ подставляют под удар мирных жителей Украины

Вооруженные силы Украины организуют огневые точки в жилых домах и кварталах, используя таким образом своих граждан как «живой щит», пишет американская газета Washington Post. Эксперты, чье мнение приводит издание, отмечают – этим Киев нарушает международное право и законы войны.

«Они просто бьют по жилым домам в этих районах», – говорит депутат Рады Алексей Гончаренко, который прибыл на место происшествия вскоре после взрыва две недели назад. «Вы можете обойти все вокруг, но не найдете ни армейских целей, ни военных. Это просто террор». Однако через несколько минут свист украинских ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня, напугал жителей, пристально разглядывающих свои разрушенные дома. Затем еще один исходящий шквальный огонь. Оружие, похоже, находилось поблизости, возможно, в нескольких улицах отсюда, но точно в самой столице, пишет Washington Post.



Издание отмечает, что украинцы все чаще сталкиваются с неприятной истиной: понятное желание военных защититься от российских атак может привести к тому, что гражданское население оказывается под прицелом. Практически каждый район в большинстве городов милитаризован, что делает его потенциальной целью для российских войск, пытающихся вывести из строя украинскую оборону, заявляет Washington Post.

За последний месяц журналисты издания были свидетелями того, как украинские противотанковые ракеты, зенитные орудия и бронетранспортеры размещались возле жилых домов. В Киеве есть множество мест, где вооруженные силы размещены в гражданских кварталах, утверждают они. Офисы, дома и даже рестораны там превращены в базы для сил территориальной обороны Украины. А на одном пустыре сотрудники издания заметили грузовик с реактивной установкой залпового огня «Град». Западные медиа отмечали, что украинские средства ПВО так сосредоточены в городе, что когда они поражают российские ракеты или беспилотники, то их обломки иногда падают на жилые комплексы.

Недовольство подобным соседством выражают жители таких кварталов, пишет издание. «Это страшно», – говорит киевлянка Людмила Крамеренко. Когда ее спросили о том, беспокоится ли она, что военные и их техника находятся столь близко к тому месту, где она живет, она после долгой паузы ответила: «Я не знаю, что сказать. Мы просто надеемся, что все будет хорошо и это скоро закончится».

«Не хочу сказать, что Украина несет ответственность за жертвы среди гражданского населения, так как она ведет защиту своей страны от агрессора, – говорит профессор международного права Мидлсекского университета в Лондоне Уильям Шабас. – Но Украина переносит поле боя в жилые районы, а это увеличивает опасность для гражданского населения». По его мнению, страна не имеет права использовать жилые кварталы в качестве «живого щита». Он добавил, что не предполагал, что это действительно происходит.

Стратегия Украины размещать тяжелую военную технику, средства обороны в жилых зонах может ослабить усилия Запада и Украины по привлечению России к юридической ответственности за возможные военные преступления, считают опрошенные изданием правозащитники и эксперты по международному гуманитарному праву. «Если там есть военная техника, и русские говорят, что они стреляют по этой военной технике, то это подрывает утверждение, что они намеренно атакуют гражданские объекты и гражданских лиц», – заявляет работающий на Украине сотрудник отдела кризисов и конфликтов Human Rights Watch Ричард Вейр.

По словам Вейра, украинские военные в соответствии с международным правом обязаны вывести свои силы и технику из районов, где проживает мирное население. А если это невозможно, они обязаны эвакуировать гражданское население из этих районов.

«Если они этого не сделают, то это будет нарушением законов войны, – говорит он. – Их действия подвергают риску мирных жителей, ведь вся военная техника – законная цель».

В Минобороны России сообщали, что неонацисты на Украине удерживают в качестве живого щита более 4,5 млн человек, включая граждан 18 стран. Также глава российского МИД Сергей Лавров обсудил с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером использование украинскими военными и националистами мирных жителей на Украине в качестве живого щита.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД