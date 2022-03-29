Российская армия уничтожила крупную базу горючего для украинской военной техники под Киевом

Российская армия высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожила крупную базу горючего в Ровенской области, с которой шло топливо для украинской военной техники в пригороды Киева, сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожена крупная база горючего в районе населенного пункта Клевань Ровенской области. С данной базы осуществлялись поставки топлива для украинской военной техники в пригороды Киева», – передает РИА «Новости» его слова.

Конашенков добавил, что российские Воздушно-космические силы уничтожили за ночь три украинских беспилотника в районе Чернобаевки. «Средствами противовоздушной обороны российских Воздушно-космических сил за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка», – сказал он.

По словам генерала, авиация Россия уничтожила за ночь 68 военных объектов Украины, в том числе три ЗРК «Бук-М1» и один «Оса», пишет ТАСС.

«В течение ночи оперативно-тактической авиацией поражены 68 военных объектов Украины. Среди них три пункта управления, четыре зенитных ракетных комплекса – три «Бук-М1» и один «Оса» – одна радиолокационная станция, пять установок реактивных систем залпового огня, два склада боеприпасов, три склада горюче-смазочных материалов и 19 районов сосредоточения украинской боевой техники и опорных пунктов», – рассказал Конашенков.

Генерал отметил, что средствами противовоздушной обороны за ночь уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата в районе населенного пункта Чернобаевка

Ранее в Минобороны сообщили, что высокоточные крылатые ракеты морского базирования «Калибр» уничтожили крупные склады с боеприпасами в районах населенных пунктов Ушомир и Веселовка Житомирской области.

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