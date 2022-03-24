Плющенко подготовил обращение в ISU по ситуации с украинкой Шаботовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, тренер Евгений Плющенко подготовил обращения в Федерацию фигурного катания на коньках России (ФФККР), Международный союз конькобежцев (ISU) и Федерацию фигурного катания Украины с просьбой в ускоренном порядке решить вопрос участия фигуристки Шаботовой в соревнованиях и тренировках в России.

«В настоящий момент я готовлю письма в ФФККР, Федерацию фигурного катания Украины и ISU, чтобы спортсменке в ускоренном порядке разрешили выступать и тренироваться в России, поскольку происходит абсурдная ситуация. Девушка, у которой только начинается спортивная судьба, наказывается за «лайк» к фотографии. Со своей стороны мы готовы ее всячески поддержать. Ее карьера не может оборваться за «лайк», – передает ТАСС слова Плющенко.

Ранее сообщалось, что из сборной Украины выгнали двукратную чемпионку страны по фигурному катанию Анастасию Шаботову. Причиной спорного решения стал лайк в соцсети. Отметку «мне нравится» 16-летняя спортсменка поставила под постом российского фигуриста и тренера Евгения Плющенко.

Напомним, в январе 2019 года Шаботова заявила, что для выступлений на стабильном уровне необходимо «выпить много допинга», но допинг должен быть «правильным». Тогда же гендиректор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус заявил о проверке в связи с заявлением спортсменки. В июле того же года президиум Федерации фигурного катания на коньках Москвы разрешил 13-летней Шаботовой быть представительницей Украины.