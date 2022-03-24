«Новые люди» призвали россиян занимать рабочие места в туристической сфере

В туристической отрасли наблюдается большой кадровый дефицит, в ней появляется множество рабочих мест, потерявшим работу россиянам стоит рассмотреть возможность перейти в турбизнес, заявил председатель думского комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры, депутат от партии «Новые люди» Сангаджи Тарбаев.

«В условиях санкционного давления Запада высока вероятность увеличения безработицы в стране – все это понимают. При этом в сфере туристических услуг наблюдается нехватка квалифицированного персонала. От запланированных показателей по количеству таких специалистов туриндустрия отстает на 30%. Именно поэтому «Новые люди» и комитет по туризму выступили с инициативой по созданию центров переквалификации», – приводятся слова Тарбаева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Он отметил, что такая возможность особенно актуальна для тех, кто может оказаться без работы. Пройдя переподготовку, люди не только сохранят собственный заработок, но и существенно укрепят туристическую отрасль. «В ближайшие пять лет работы в туризме точно будет много», – выразил уверенность депутат.

По словам Тарбаева, идея создания центров переквалификации подробно обсуждалась с научным и образовательным сообществом, с представителями туристического бизнеса и поддержана Правительством. В максимально короткие сроки под контролем комитета по туризму и партии «Новые люди» она будет реализована в федеральных масштабах.

Помимо привлечения в туризм кадрового потока, Тарбаев поделился и другими планами по поддержке отечественной туриндустрии. В частности, Тарбаев предложил смягчить правила въезда в Россию иностранных граждан.

«Ограничения принимались на фоне распространения коронавирусной инфекции. Сейчас рост заболеваемости значительно снизился. Поэтому предлагаем снимать ограничения на посещение России в целях туризма. Это в разы увеличит туристический поток и даст хороший экономический эффект для поддержки туристической отрасли. Кроме того, в свете международных событий, посещение иностранцами нашей страны даст возможность опровергнуть тезис о том, что мы находимся в изоляции», – сказал депутат.

«Новые люди» и комитет по туризму занимаются подготовкой целого пакета мер по поддержке туристической отрасли, а также доступности российского туризма для граждан. Среди них стоит назвать максимальную поддержку создания туринфраструктуры в регионах России, в том числе обеспечение транспортной доступности туристических объектов, контроль ценообразования, качества сервиса и другое.

«Сейчас мы закладываем фундаментальные правила, чтоб в ближайшие 20 лет туризм в России развивался по понятным, предсказуемым направлениям», – заключил Тарбаев.