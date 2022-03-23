В МИД рассказали о двух обменах пленными с Украиной

Москва и Киев провели два обмена пленными, кроме того, Минобороны ежедневно организует гуманитарные коридоры для мирных жителей Украины, говорится комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Минобороны России ежедневно организует гуманитарные коридоры и эвакуацию мирных жителей из населенных пунктов. Кроме того, проведено два обмена пленными между Россией и Украиной. А вот ЕС никак не воздействует на Киев, чтобы украинские националисты не прикрывались гражданскими лицами как живым щитом и не блокировали их выход в Россию», – передает ТАСС слова Захаровой.

Тем временем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал в Минобороны вопрос о деталях обмена пленными с Украиной.

«По обмену пленными лучше [обратиться] в министерство обороны, это их вопрос и их прерогатива, все что касается непосредственно проведения специальной военной операции», – сказал Песков.

Напомним, в понедельник уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что обмен девяти российских пленных на мэра Мелитополя Ивана Федорова стал первым между Россией и Украиной.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.