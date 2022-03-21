Готовившего диверсию завербованного агента СБУ задержали в Бердянске

Сотрудники Росгвардии при патрулировании города Бердянска за нарушение комендантского часа задержали гражданина Украины, который оказался агентом СБУ, готовившим диверсию и нападение на депутата Верховной рады Александра Пономарева, сообщили в Росгвардии.

«В ходе опроса было установлено, что задержанный является завербованным агентом СБУ и готовил диверсию на территории города. По заданию своих кураторов он готовил покушение на народного депутата Верховной рады Украины Александра Пономарева», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее стало известно, что националисты готовят на Украине провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия.

Напомним, бойцами подразделения специального назначения России под Киевом были ликвидированы два высокопоставленных офицера Главного управления разведки Министерства обороны Украины – полковник Олег Ахмедов и капитан 1-го ранга Дмитрий Сайчук, который по документам прикрытия проходит как Дмитрий Сокол.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.