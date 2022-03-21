Ученый заявила о росте «чернобыльских» веществ в украинской зоне Черного моря

Ученые Института биологии южных морей РАН (Севастополь) после 2014 года фиксировали повышения концентраций радионуклидов, похожих на вещества из чернобыльской зоны, в районах Черного и Азовского морей, прилегающих к украинскому побережью, что могло быть связано с перекрытием Северо-Крымского канала, сообщила руководитель отдела радиационной и химической биологии ИнБЮМ Наталья Мирзоева.

«В северо-западной Азовского моря [фиксировалось повышение концентраций радионуклидов после 2014 года], в Каркинитском заливе (находится между северо-западным побережьем Крыма и юго-западным побережьем Украины). Эти вещества попали туда, предположительно, вместе с днепровской водой, проходящей самотеком через Херсонскую область из-за перекрытия канала», – передает ТАСС слова Мирзоевой.

Она пояснила, что такие вещества могут попадать в Днепр из чернобыльской зоны, ведь через нее протекает один из днепровских притоков – река Припять. До 2014 года основной массив воды впадал в Черное море у побережья Крыма, проходя через Северо-Крымский канал, но после его перекрытия Украиной вода стала проходить самотеком через Херсонскую область.

Ранее Мирзоева сообщала, что специалисты ИнБЮМ провели экспедицию на канал после того, как туда вновь стала поступать вода из Днепра, и в течение ближайших недель должны оценить содержание в ней радионуклидов, химических веществ, микроорганизмов. «Все, что собирается вдоль Днепра, приходило к нам, в Крым. Крымский канал до 2014 года был у нас поставщиком растворенных радионуклидов. Ждем, что мы увидим сейчас – больше ли, на том же ли уровне», – добавила ученый.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов до этого дал поручение подготовить перекрытый в 2014 году Северо-Крымский канал для приема воды из Днепра.

Напомним, в марте самое крупное водохранилище Крыма наполнилось водой.

Напомним, полуостров столкнулся с проблемой пресной воды после того, как Украина в мае 2014 года перекрыла подачу воды в Крым из Херсонской области по Северо-Крымскому каналу. Канал обеспечивал до 85% потребностей полуострова в воде. Сейчас острый дефицит ликвидировали.