В ЛДПР опровергли сообщения об ухудшении состояния Жириновского

Руководитель пресс-службы ЛДПР Александр Дюпин прокомментировал сведения о том, что Владимир Жириновский находится в критическом состоянии, отметив, что состояние политика не ухудшилось, он продолжает лечение.

«Состояние Владимира Жириновского в худшую сторону не изменялось. Он продолжает лечение и реабилитацию, все идет по плану», – приводит его слова «Газета.Ru».

11 марта стало известно, что состояние заболевшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского улучшилось, он уже изучает новости и работает с документами.

3 марта СМИ сообщили, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания.

Напомним, Владимир Жириновский находится в ЦКБ со 2 февраля с диагнозом COVID «омикрон». Специалисты отметили, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасная для здоровья.