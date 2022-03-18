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Россия припомнила США убийства детей во вьетнамской деревне
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Военные США 16 марта 1968 года устроили резню во вьетнамской деревне Сонгми, напомнил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский опубликовал в соцсетях ссылку с «напоминанием о том, кто сейчас кричит громче всех, пытаясь обвинить наших военных в преступлениях на Украине на основе фальшивой и непроверенной информации», передает ТАСС.
Массовое убийство в Сонгми – военное преступление, совершенное солдатами Армии США в деревенской общине Сонгми в ходе войны во Вьетнаме. Военнослужащие США совершили массовое убийство гражданского населения деревень Милай, Биньтэй и Микхе, убив 504 мирных жителей, из них 210 детей. Многие жертвы перед убийством были подвергнуты пыткам, женщины – групповым изнасилованиям. Только один военнослужащий был признан американским судом виновным, но проведя три с половиной года под домашним арестом, был помилован.
Напомним, посольство Китая в Москве опубликовало в соцсетях список государств, которые подверглись бомбардировкам США после Второй мировой войны. В списке свыше 20 стран. Китай призвал «никогда не забывать, кто представляет настоящую угрозу миру».
Захарова оценила вероятность исключения России из G20
Официальный представитель МИД Мария Захарова, говоря о возможности исключения России из G20, заявила, что бессмысленно комментировать гипотетические заявления.
Захарова заявила журналисту Владимиру Соловьеву в эфире «Соловьев Live», что не хочет «все эти гипотетические заявления комментировать», так как «это бессмысленно и нецелесообразно – их потуги, была бы их воля, на Земле остались бы только они», передает РИА «Новости».
Ранее министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что республика может заменить Россию в G20.
Она также заявила, что никакого активного переговорного процесса России с США в данный момент нет, контакты точечные. По ее словам, Россия до самого последнего момента, до самых последних часов ждала США в Европе для переговоров, но американская сторона не приехала.
Официальный представитель МИД также заявила, что сайт министерства круглосуточно подвергается DDoS-атакам, его атакуют в большом масштабе как профессиональные хакеры, так и хакеры-любители.
Ранее в ПАСЕ призвали исключить Россию из Совета Европы. При этом еще в прошлый четверг Министерство иностранных дел России распространило заявление, в котором говорится, что Россия больше не собирается участвовать в Совете Европы, поскольку недружественные России страны ЕС и НАТО продолжают линию на разрушение Совета и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.
В среду комитет министров Совета Европы принял решение о прекращении членства России.
Также организаторы Берлинского кинофестиваля («Берлинале») решили исключить из фестиваля российские институты, делегации и лиц, поддерживающих власти России.
СМИ: Санкции против российской нефти могут поставить на колени экономику ЕС
Гипотетические санкции против российской нефти, отправляемой в Евросоюз, могут нанести серьезный ущерб экономике европейских стран, заявила обозреватель чешского портала Сasopis argument Илона Швигликова.
По ее мнению, Европе вряд ли удастся безболезненно заменить поставки из России. «Я бы не хотела спекулировать насчет санкций против российской нефти, поскольку не вижу никаких способов компенсировать ее. В таком случае осталось бы только спорить о том, поставят ли астрономические цены на нефть экономику на колени или экономический кризис будет настолько глубок, что значительно снизит спрос на нефть», – передает РИА «Новости» ее слова.
По словам Швигликовой, возможен такой сценарий, если при вводе ограничений против Москвы ЕС не сможет обеспечить поставки нефти из других стран, а также из-за дефицита стратегических запасов у стран-членов Евросоюза.
«Тем не менее некоторые политики уверены, что больше всего мы навредим российскому режиму, когда уничтожим собственную экономику. Но я считаю подобные измышления безосновательными и антисоциальными», – подчеркнула она.
По словам обозревателя, возможное увеличение экспорта из Ливии, Ирана, Саудовской Аравии, ОАЭ и Венесуэлы могло бы компенсировать импорт российский нефти в страны ЕС в процентном соотношении.
«Вот только не всегда мы имеем дело с тем типом нефти или нефтепродуктов, которые соответствуют запросам заказчиков, и я уже не говорю о мощностях НПЗ, изменении трасс танкеров и так далее», – заключила Швигликова.
Днем ранее президент России Владимир Путин заявил, что антироссийские санкции, принятые в Европе и в США, бьют по американцам и европейцам и призвал «не перекладывать с больной головы на здоровую» и во всем винить Россию.
В прошлый вторник президент США Джо Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета властей США на покупку энергоресурсов у России.
Песков объяснил, почему Путин не отвечает на оскорбления Байдена
Президент России Владимир Путин не отвечает на высказывания главы США Джо Байдена, потому что является мудрым и культурным международным деятелем, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Наш президент очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель. И глава Российской Федерации, глава государства. Такие заявления господина Байдена – я уже вчера сказал – они абсолютно непозволительны, недопустимы, непростительны, а главное, наверное, не может иметь право их делать глава государства, которое по всему миру на протяжении многих лет бомбило людей», – передает его слова РИА «Новости».
Песков напомнил, что США сбросили атомные бомбы на «страну, которая уже была повержена», и в этом не было никакого смысла.
«Президент такой страны не имеет права вообще на подобные слова. Это наше глубокое убеждение», – отметил он.
Напомним, Байден заявил, что считает Путина «военным преступником».
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ответ на обвинения Байдена в адрес Путина припомнил Байдену похвальбу бомбежкой Белграда.
Володин возложил вину за милитаризацию Украины на Байдена и Конгресс США
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Мировое сообщество должно осознать, что ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины несут президент США Джо Байден, американские сенаторы и конгрессмены, их надо привлечь к суду, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», – написал Володин в своем Telegram-канале.
Как подчеркнул Володин, «силового решения на Украине можно было избежать». «Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», – отметил спикер Госдумы.
При этом, указал Володин, лидерам европейских стран «давно надо было проявить самостоятельность и силу воли» и призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, «если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа».
Как заявил спикер Госдумы, «в Вашингтоне [началась] истерика», причем у всех политиков «от сенаторов до президента», причины которой, как отметил Володин, очевидны. Так, подчеркнул он, «санкции против России не сработали», общество сплотилось вокруг президента РФ, Украина «вышла из-под контроля», а рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе. «Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью – разрушить Россию. Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», – отметил Володин, обращаясь к политикам Запада.
«Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент России Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», – отметил Володин.
Ранее администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.
Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.
Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.
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В МО объяснили заинтересованность США в финансировании биолабораторий на Украине
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Пентагон был заинтересован в финансировали биолаборатории на Украине в связи с тем, что патогены, которые изучались в лабораториях, имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Обращаю ваше внимание на то, что Соглашение о совместной биологической деятельности заключено между военным ведомством США и Министерством здравоохранения Украины. Однако реальным получателем денежных средств являются лаборатории украинского министерства обороны, расположенные в Киеве, Одессе, Львове и Харькове. Общий объем финансирования составил 32 млн долларов» – сказал Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
По его словам, «не случайно, что указанные биолаборатории были выбраны Управлением по снижению угрозы минобороны США и компанией-подрядчиком «Black & Veatch» в качестве исполнителей проекта UP-8, направленного на изучение возбудителей Конго-Крымской лихорадки, лептоспироза и хантавирусов».
«С нашей точки зрения, заинтересованность военных биологов США связана с тем, что эти патогены имеют природные очаги как на территории Украины, так и в России, а их применение может быть замаскировано под естественные вспышки заболеваний. Именно поэтому данный проект получил дополнительное финансирование, а сроки его реализации были продлен», – указал Кириллов.
Он рассказал, что «анализ документов в части проекта P-781 по изучению путей передачи человеку заболеваний через летучих мышей показал, что работы проводились на базе лаборатории в Харькове совместно со скандально известным Центром имени Р.Лугара в Тбилиси. Общие затраты Пентагона на его реализацию на Украине и в Грузии составили 1,6 млн. долларов, большую часть из которых получила Украина, как основной исполнитель».
«Полученные Минобороны России документы говорят о том, что исследования в данном направлении носят системный характер и проводились, как минимум с 2009 года под непосредственным контролем специалистов из США в рамках проектов P-382, P-444 и P-568. Одним из кураторов этой деятельности являлась глава офиса DTRA при посольстве США в Киеве Джоанна Уинтролл», – сообщил представитель МО.
Кириллов заключил, что «в ходе реализации указанных проектов были выделены шесть семейств вирусов (включая коронавирусы) и три вида патогенных бактерий (возбудители чумы, бруцеллеза и лептоспироза). Это связано с основными характеристиками указанных патогенов, которые делают их привлекательными в целях заражения: это устойчивость к лекарственным препаратам, быстрая скорость распространения от животных к человеку».
Ранее Кириллов заявил, что одной из задач США и их союзников является создание
биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян. По его словам, представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов, при этом за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. Это сделали под предлогом поиска антител.
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МО: Биопробы своих граждан Украина передавала для изучения в третьи страны
Минобороны России имеет в своем распоряжении ряд документов, подтверждающих факт передачи отобранных на Украине биопроб на территорию третьих стран, в том числе в Германию, Великобританию, Грузию, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
«Перед вами официальные документы, подтверждающие передачу пяти тысяч образцов сыворотки крови украинских граждан в аффилированный с Пентагоном Центр им. Р. Лугара в Тбилиси, а также 773 пробы переданы в референс-лабораторию в Великобритании. Подписано соглашение на вывоз неограниченного количества инфекционных материалов институтом Леффлера в Германии», – сказал Кириллов на брифинге по результатам анализа документов, касающихся военно-биологической деятельности США на территории Украины.
По словам представителя МО, «анализ полученных сведений наводит на мысль, что украинские специалисты не осведомлены о потенциальных рисках передачи биоматериалов, используются по сути «втемную» и не имеют реального представления об истинных целях проводимых исследований».
Ранее Кириллов заявил, что одной из задач США и их союзников является создание биоагентов, способных избирательно поражать различные этнические группы, в частности, славян. По его словам, представители западных государств крайне осторожно относятся к передаче своих биоматериалов, при этом за рубеж было передано большое количество сыворотки крови жителей различных областей Украины, относящихся исключительно к славянскому этносу. Это сделали под предлогом поиска антител.
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Пентагон доложил о «революционных» усилиях разведки США на Украине
США оперативно передают Киеву разведывательные данные, которые Украина использует против Вооруженных сил России, сообщил замглавы Пентагона по разведке Рональд Малтри.
Малтри выступил на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США. Он считает, что «точная» и «своевременная» информация, которую предоставляют Украине США, «существенно меняет положение дел», поскольку «на ее основе можно предпринимать действия». «Мы считаем, что поддерживаем их таким образом, что они довольны тем, что мы предоставляем», – приводит его слова ТАСС.
Ни Малтри, ни начальник разведывательного управления Пентагона Скотт Беррьер, ни глава киберкомандования Пол Накасоне не стали подробнее говорить на эту тему публично. Накасоне, который также занимает пост директора Агентства национальной безопасности, перечислил цели передачи разведывательной информации по Украине зарубежным партнерам.
Он заявил, что США «строят коалицию», вскрывают предполагаемые «операции по дезинформации», а также поддерживают операции войск Украины. Накасоне сказал, что «за свои 35 лет в военной форме не видел, чтобы дело обстояло лучше». Беррьер также заявил, что речь идет о «революционных» усилиях разведки США.
Напомним, накануне администрация Соединенных Штатов опубликовала информационный бюллетень о помощи Украине в области безопасности, в котором обнародовала полный список поставленного Киеву американского оружия. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития.
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Конгрессмены США проголосовали за приостановку «нормальной торговли» с Россией
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Палата представителей США проголосовала за проект закона о приостановке «нормальных торговых отношений» с Россией и Белоруссией, сообщают информационные агентства.
В поддержку инициативы высказались 424 законодателя, восемь проголосовали против, передает ТАСС.
Теперь законопроект о лишении России и Белоруссии статуса стран с режимом наибольшего благоприятствования рассмотрит Сенат США, передает РИА «Новости».
Если закон примут, то власти США смогут устанавливать экспортные тарифы выше, чем предусмотренные Всемирной торговой организацией. Кроме того, инициатива будет требовать от представителя США на торговых переговорах добиваться замораживания участия России в ВТО и приостановки вступления в эту организацию Белоруссии.
Напомним, беспрецедентных по масштабу санкций, которые ввели США против России, испугались союзники США. В результате Саудовская Аравия уже готова отказаться от доллара в пользу юаня при продаже нефти. Тем временем Вашингтон разморозил российские резервы для оплаты внешнего долга.
Блинкен заявил о гибели на Украине гражданина США
Американский гражданин убит на Украине, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен, комментируя сообщения СМИ о гибели 68-летнего гражданина США.
Блинкен заявил, что подтверждает гибель американца, но «деталей» случившегося у него нет. Газета New York Times сообщала со ссылкой на местные власти о гибели при обстреле в городе Чернигове 68-летнего американца, который находился там со своей подругой-украинкой, нуждавшейся в лечении, передает РИА «Новости».
Госдепартамент сообщил, что подключился к документированию и юридической оценке потенциальных военных преступлений на Украине. При этом Блинкен заявил, что не хочет «спекулировать» относительно будущего американо-российских отношений, и назвал приоритетной задачей для США прекращение боевых действий на Украине. Он заявил, что США будут настаивать на ответственности в том или ином виде за «эту войну агрессии».
Блинкен также заявил, что «не видел значимых усилий со стороны России, направленных на то, чтобы прекратить дипломатическим путем войну, которую она ведет». По его словам, США «поддерживают усилия Украины, направленные на деэскалацию дипломатическим путем, на прекращение огня и, конечно, вывод российских сил», передает ТАСС.
Госсекретарь отметил, что последствия российской военной операции «чувствуются по всему миру в росте цен на продукты, опасений по поводу продуктов питания, топлива».
Напомним, Вашингтон заявлял, что гражданам США следует покинуть Украину, так как Соединенные Штаты не отправят туда войска даже для эвакуации американцев. Указывалось, что если кто-то из американских граждан останется там, то он в случае начала конфликта должен будет надеяться только на себя.
Минобороны России подчеркивало, что российские Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При этом украинские войска используют жителей украинских городов и сел как живой щит и препятствуют эвакуации.
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Посольство России в США призвало американские СМИ прекратить вранье
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Посольство России в Соединенных Штатах обратило внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ, в связи с этим призывает прессу в США прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине, говорится в комментарии российской дипмиссии.
«Обращаем внимание на продолжающуюся дезинформационную кампанию в американских СМИ о происходящем на Украине. Очередным примером стала тиражируемая в местной прессе фальшивка о якобы причастности ВС РФ к удару по мариупольскому драматическому театру», – отметили дипломаты в Telegram-канале дипмиссии.
Сотрудники посольства подчеркнули, что российская сторона категорически отвергает эти обвинения. «Как заявило Минобороны России, днем 16 марта никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в черте Мариуполя, российская авиация не выполняла», – указали в посольстве.
«Имеются достоверные сведения беженцев, выбравшихся из города, что боевики нацбатальона «Азов» удерживали в здании театра мирных жителей в качестве заложников. Уверены, что радикалы совершили кровавую провокацию, взорвав заминированный культурный объект», – заявили российские дипломаты.
«Призываем прекратить вранье и заняться объективным освещением событий на Украине», – добавили в дипмиссии. Дипломаты посоветовали «тем, кто действительно заинтересован в правдивой информации, <…> обращаться к российским ресурсам», таким как Telegram-каналы МИД России, Минобороны и самого посольства.
Накануне в Минобороны опровергли обвинения Киева в нанесении авиационного удара по зданию драматического театра в Мариуполе. Как подчеркнули в Минобороны, днем 16 марта российская авиация не выполняла никаких задач, связанных с нанесением ударов по наземным целям в городской черте Мариуполя. В ведомстве информировали, что боевики националистического батальона «Азов» взорвали заминированное ими здание театра.
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США пригрозили Китаю «последствиями» за помощь России
В случае оказания Китаем помощи России Пекин будут ждать «последствия», заявила официальный представитель администрации США Джен Псаки. При этом она воздержалась от прямой угрозы санкциями.
Псаки заявила, что «любая помощь Китая России в то время, как та вторгается в чужую страну, вызывает значительную обеспокоенность, и ответом на это будут последствия». Ее спросили, грозят ли Пекину санкции. Псаки ответила: «Я не собираюсь обрисовывать, как будут выглядеть последствия». Она сказала, что президент США Джо Байден намерен «напрямую» переговорить об этом в пятницу с председателем КНР Си Цзинпином, передает РИА «Новости».
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США «продолжают призывать все страны, особенно те, которые имеют непосредственное влияние на Россию, использовать все имеющиеся у них рычаги, чтобы заставить Москву прекратить» спецоперацию на Украине, передает ТАСС.
По мнению США, Пекин «в особенности обязан использовать свое влияние» на главу российского государства Владимира Путина и «защищать международные правила и принципы», которые Китай «исповедует». Однако, по словам главы Госдепа, Китай «похоже, движется в противоположном направлении, отказываясь осудить эту агрессию и пытаясь представить себя нейтральным арбитром».
Вашинггтон «обеспокоен тем, что они рассматривают возможность оказания прямой помощи России военной техникой для использования на Украине». Байден в пятницу «будет разговаривать с председателем Си», США «ясно дадут понять, что Китай будет нести ответственность за любые действия, которые он предпримет для поддержки российской агрессии», Вашингтон «без раздумий будет вводить издержки», сказал Блинкен.
Напомним, Financial Times заявила, что Белый дом получил обеспокоившую его информацию, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине. Москва сообщила, что не запрашивала у Пекина помощи. Китай также опроверг сообщения о запросе Россией военной помощи.
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ФСБ рассекретила документ о фейковых фильмах США о «жестокости» советских солдат
США еще в 1945 году снимали фейковое кино о якобы жестокости советских военных: американцы в освобожденном от гитлеровцев Будапеште сняли фильм о якобы «русских зверствах» к местным жителям, свидетельствует рассекреченный документ ФСБ.
«В Центральном архиве ФСБ обнаружен документ, свидетельствующий о поразительном факте: в 1945 году, в то время, когда в освобожденном мире еще не остыл восторг от побед над фашистской Германией и милитаристской Японией, а премьер-министр Великобритании Черчилль еще не произнес в Фултоне свою речь, ставшую детонатором холодной войны, США – союзник СССР по антигитлеровской коалиции – уже занимались целенаправленным созданием антисоветских информационных фейков», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Центр общественных связей спецслужбы.
Речь идет о датированной 19 декабря 1945 года докладной записке начальника Главного управления контрразведки Смерш Наркомата обороны СССР генерал-полковника Виктора Абакумова на имя первого заместителя председателя Совета народных комиссаров, наркома иностранных дел СССР Вячеслава Молотова. В записке говорится о том, как американская военная миссия в Будапеште занялась дискредитацией советских войск при помощи одной из самых известных и влиятельных голливудских киностудий Metro-Goldwyn-Mayer.
Абакумов приводил телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина.
«По полученным нами через агентуру данным, американская военная миссия в Будапеште получила секретное указание – собирать и документировать факты, касающиеся так называемых "русских жестокостей" в Венгрии", –приводит Абакумов телеграмму начальника оперативной группы Смерш в Будапеште генерал-лейтенанта Михаила Белкина. По его сведениям, этим занимались начальник военного отдела американской военной миссии полковник Хайд и глава разведывательного отдела подполковник Ковач.
«В конце ноября сего года военная миссия через руководителя Будапештского представительства американского кинотреста «Метро» Сапари Антала произвела киносъемку в одной из деревень близ Будапешта, в которой якобы русские подожгли один дом и жестоко обращались с женщинами. Кинооператор выезжал в эту деревню на автомашине в сопровождении американских солдат», – докладывал Белкин, добавив, что американцы получили секретный приказ, который запрещает выдавать разрешения венгерским гражданам на переход демаркационной линии, охраняемой США.
По его словам, на следующий день кинопленку самолетом отправили в вышестоящую американскую инстанцию.
О всем этом был проинформирован председатель Союзной контрольной комиссии в Венгрии маршал Советского Союза Климент Ворошилов.
«Очевидно, что уже тогда по заданиям американских спецслужб профессионалы киноиндустрии придумывали и распространяли фейковые истории о сожженных солдатами-освободителями домах и пострадавшем мирном населении – привычное содержание современных телерепортажей западных средств массовой информации», – подчеркнули в ЦОС.
Красная армия завершила освобождение Венгрии от гитлеровцев 4 апреля 1945 года. Общие потери советских войск при этом составили около 484 тыс. человек, в том числе 140 тыс. погибшими. По оценке историков, деятельность советской военной администрации в лице Союзной контрольной комиссии сыграла важную роль в освободительной миссии Красной армии. Ей, в частности, удалось перезапустить работу местных органов власти, навести законность и порядок в освобожденных областях, предпринять экстренные меры по предотвращению гуманитарной катастрофы (голода и эпидемий), восстановить инфраструктуру и тому подобное, не вмешиваясь при этом во внутренний уклад жизни венгерского народа.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что против России сейчас развязана беспрецедентная информационная кампания. Он отметил, что Россия осознает, каким ресурсом обладает «империя лжи» Запада, но эта империя бессильна против правды и справедливости, Москва будет доводить свою позицию до всего мира.
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Захарова назвала хамством угрозы Салливана о последствиях для Китая
Высказывания помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана о последствиях для Китая в случае поддержки действий России на Украине являются хамскими и делают невозможным продолжение диалога с США в прежних форматах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Не родился еще тот Салливан, который может угрожать великим странам, таким как Россия и Китай. Это классическое хамство американской политической элиты, которое они себе позволяют в последние годы, я по-другому не могу это назвать. Менторский тон, теперь он уже сменился просто угрозами со стороны высокопоставленных американских чиновников. Они уже не удивляют никого, они возмущают. И самое главное, они просто делают невозможным продолжение диалога с ними в прежних форматах», – цитирует ее ТАСС.
Захарова считает, что эти высказывания стоит рассматривать как «очередное проявление империализма, гегемонских амбиций Вашингтона, попытку вмешательства во внутренние дела суверенных стран и произвольного применения незаконных рестрикций, которые противоречат основам системы международных отношений».
По ее словам, санкции бьют и по тем странам, которые их вводят, «и вы теперь это видите на примере огромного количества государств, которые сначала ввели санкции против России, а теперь столкнулись с их последствиями для собственных граждан».
Захарова подчеркнула, что российско-китайские отношения по своей природе самоценны, имеют сильную внутреннюю мотивацию и не подвержены сиюминутной международной конъюнктуре.
Напомним, на встрече в Риме глава канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи заявил помощнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану, что странам необходимо создать эффективный механизм обеспечения безопасности в Европе. «Следует активно содействовать продвижению общих, универсальных и устойчивых взглядов в сфере безопасности», – указал представитель КНР.
При этом США призвали не считать переговоры с Китаем реакцией на ситуацию вокруг Украины. США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». Власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Кроме того, неназванный высокопоставленный представитель Белого дома сообщила, что Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
В Сенат США внесен законопроект о запрете на импорт урана из России
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Сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение проект закона, который предусматривает запрет на импорт в страну урана из России, сообщил один из авторов документа сенатор Джон Баррассо.
Баррассо призвал «навсегда исключить все российские энергоресурсы с американского рынка», так как деньги от них идут на «жестокую и неспровоцированную войну на Украине». По мнению республиканцев, «запрет на импорт российских нефти, газа и угля является важным шагом, однако он не может стать последним». Запрет на импорт урана, по замыслу сенаторов, должен как лишить Россию средств, так и способствовать развитию производства урана в США.
Сенатор Синтия Ламмис отметила, что в ее штате Вайоминг есть «более чем достаточные запасы урана, чтобы восполнить его дефицит на американском рынке». По ее словам, в США могут «добывать уран гораздо более безопасным и экологически дружелюбным способом», передает РИА «Новости».
Напомним, Вашингтон не ввел запрет на уран одновременно с эмбарго на поставки нефти и газа из России. Западные СМИ отмечали, что американский бизнес очень просил Белый дом исключить из санкционных списков топливо для АЭС. Даже если в самих США окажутся необходимые мощности для производства ядерного топлива, этого все равно будет недостаточно.
Асад отметил беспрецедентный уровень ненависти Запада к России
Западная дискриминация России беспрецедентна в мировой истории, страны Запада «врут в каждом слове в погоне за мировой властью и воровством», заявил президент Сирии Башар Асад.
Как отметил Асад, «Запад доказал, что международное право ничего не стоит, и перечеркнул все принципы мировых соглашений, превратив мир в дикий лес». Он призвал к «динамичному мышлению», а также сильной воле для поиска экономических решений в ответ на санкции, подчеркнув, что Западу можно противостоять, передает РИА «Новости».
Асад считает, что после распада СССР мир стал похож на «дикий лес, где хозяйничают западные воры в отсутствие международного права». При этом «с началом конфликта на Украине Запад переживает исторический перелом своей мировой роли». Как заявил президент Сирии, власти стран Запада руководствуются «политикой силы», превращая «миропорядок в закон джунглей», а «конфликт на Украине обнажил» их «истинное лицо» перед «их народами».
Россия начала военную спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Москва не планирует оккупацию территорий Украины. Киеву выдвинут ряд политических условий, включающих признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами Совбеза поддержал идею отправки для участия в спецоперации на Украине иностранных добровольцев. Глава Минобороны Сергей Шойгу прямо указал на Ближний Восток, то есть с высокой вероятностью на Сирию. Он рассказал, что уже поступило много заявок, причем больше всего с Ближнего Востока – 16 тыс. человек.
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