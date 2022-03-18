Россия припомнила США убийства детей во вьетнамской деревне

Володин возложил вину за милитаризацию Украины на Байдена и Конгресс США

Мировое сообщество должно осознать, что ответственность за милитаризацию и нацификацию Украины несут президент США Джо Байден, американские сенаторы и конгрессмены, их надо привлечь к суду, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мировому сообществу пора осознать, кто действительно виноват в милитаризации и нацификации Украины. Байден, сенаторы и конгрессмены США были инициаторами этих решений. Именно они совершили преступления против человечества и должны быть привлечены к суду», – написал Володин в своем Telegram-канале.

Как подчеркнул Володин, «силового решения на Украине можно было избежать». «Но именно по вине США Украина была накачана оружием, которое попало в руки националистов. Сегодня они используют гражданское население как живой щит, не дают ему покинуть зону боевых действий, взяв в заложники, обрекают людей на страдания и гибель», – отметил спикер Госдумы.

При этом, указал Володин, лидерам европейских стран «давно надо было проявить самостоятельность и силу воли» и призвать США и НАТО прекратить милитаризировать Украину, «если они не хотят, чтобы на территории Европы случилась катастрофа».

Как заявил спикер Госдумы, «в Вашингтоне [началась] истерика», причем у всех политиков «от сенаторов до президента», причины которой, как отметил Володин, очевидны. Так, подчеркнул он, «санкции против России не сработали», общество сплотилось вокруг президента РФ, Украина «вышла из-под контроля», а рост цен на энергоносители и горючее бьет рекорды не только в США, но и в Европе. «Всем стало очевидно: атаки на Путина идут с одной целью – разрушить Россию. Как оказалось, вы совсем не знаете народ нашей страны», – отметил Володин, обращаясь к политикам Запада.

«Байдену начинает приходить понимание, что за происходящее на Украине придется отвечать ему. Весь мир был свидетелем, как [президент России Владимир] Путин убеждал его в необходимости поиска решения по вопросам безопасности, но Байден не посчитал возможным пойти на диалог», – отметил Володин.

Ранее администрация США обнародовала полный список поставленного Украине оружия. Накануне президент США Джо Байден заявил, что власти Соединенных Штатов планируют передать Украине дополнительные вооружения, в том числе системы противовоздушной обороны, противотанковые комплексы, стрелковое оружие, боеприпасы. Он отметил, что по запросу президента Украины Владимира Зеленского США нашли дополнительные системы ПВО большей дальности и боеприпасы к ним, сейчас идет поиск вариантов передачи систем Украине. Байден сообщил, что «в данный пакет помощи также входят 9 тыс. противотанковых систем, 7 тыс. единиц стрелкового оружия, а также 20 млн единиц боеприпасов». Кроме того, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. В среду Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что западные покровители просто подталкивают киевские власти к продолжению кровопролития, поставляют все новые партии вооружения, снабжают разведданными, оказывают и другую помощь, включая направление военных советников и наемников.

Москва предупреждала об ответственности за поставки оружия ВСУ. Кремль предупреждал, что поставка оружия на территорию Украины может и станет чрезвычайно опасным и дестабилизирующим фактором, который в любом случае никоим образом не будет способствовать ни стабильности на Украине, ни восстановлению порядка, а в долгосрочной перспективе может иметь гораздо более опасные последствия.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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