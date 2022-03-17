Макрон назвал спецоперацию на Украине «пробуждающим ударом тока» для НАТО

Спецоперация Вооруженных сил России на Украине стала «ударом тока» для НАТО, вернув альянс из состояния «смерти мозга» к стратегической определенности, заявил 17 марта президент Франции Эммануэль Макрон, представляя свою предвыборную программу.

«Я подтверждаю все, что я говорил, в 2019 году я сказал, что НАТО находится в состоянии смерти мозга, и это было правдой с точки зрения стратегии и принципа работы организации», – заявил Макрон, приведя в пример столкновения в море между Турцией и Грецией – странами НАТО, передает ТАСС.

Макрон отметил, что никогда не защищал решение о выходе из НАТО, но постоянно выступал за прояснение стратегической позиции альянса. Он отметил, что всегда считал ценной поддержку НАТО.

«Боевые действия, которые начали российские войска, создали достаточно серьезную угрозу на границах Европы, которая дала стратегическое прояснение для НАТО, вернув условия конфликта, в которых создавалась организация», – считает он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи.