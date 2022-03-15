Эксперт: Спецоперация на Украине обеспечит безопасность России на десятки лет вперед

Украина давно вела разработки по созданию ракетно-ядерного оружия с целью нанесения удара по нашей критически важной инфраструктуре, в том числе и по Москве. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Игорь Коротченко. Ранее в Совбезе России рассказали о ядерных разработках киевского режима.

«Спецоперация оправдана не только с точки зрения политической, исторической и военной целесообразности, но и исходя из того, что Украина представляла реальную угрозу для нашей страны. Там активно разрабатывались новые типы оперативно-тактических ракет повышенной дальности», – отмечает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Украинские официальные лица, как гражданские, так и военные, постоянно заявляли о готовности нанести удары по критическим объектам инфраструктуры – «и даже по столице РФ», напомнил собеседник. «В ходе нашей спецоперации мы получаем все новые и новые свидетельства практических мероприятий Украины по разработке ракетно-ядерного оружия. В свете новых реалий председатель Совбеза Николай Патрушев подтвердил, что у Украины были соответствующие намерения и потенциал. С этой точки зрения наша спецоперация еще раз демонстрирует, что мы обеспечиваем национальную безопасность на десятки лет вперед», – подчеркнул Коротченко.

Как заявил во вторник секретарь Совбеза России Николай Патрушев, создание Украиной ядерного оружия угрожало бы всему миру. «Стало очевидным, что именно американские советники поощряют и помогают киевскому режиму в создании биологического и ядерного оружия. У Украины для этого есть все – компетенции, технологии, сырье, средства доставки», – сказал Патрушев.

Поэтому заявления украинского руководства о возможности изменения ядерного статуса страны – не пустые слова, считает секретарь Совбеза. «Реализация этих намерений могла произойти реально. А это уже явная угроза не только безопасности России, но и всего мира, провоцирующая развязывание ядерной войны. Мы не могли допустить наличие ядерного оружия у оголтелых, неуправляемых националистов», – подчеркнул Патрушев.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский в середине февраля заговорил о пересмотре Будапештского меморандума, благодаря которому Украина оставалась безъядерной страной. Объявив этот меморандум недействительным, Киев мог попытаться создать так называемую грязную бомбу – радиологическое оружие массового поражения. Физик-ядерщик Александр Боровой выразил уверенность, что Украина способна создать такую бомбу. Но речь могла идти и о более серьезных вооружениях.

Президент Путин отмечал: Украина располагает еще советскими ядерными технологиями и средствами доставки такого оружия, включая авиацию, а также оперативно-тактическими ракетами «Точка-У» советской конструкции, дальность которых превышает 100 километров. После начала российской спецоперации стало известно – киевское руководство решило уничтожить или вывести во Львов документы по ядерной программе Украины. Это было сделано, чтобы избежать обвинений о наличии оружейной составляющей в украинском «мирном атоме».

Во вторник секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киеву нужно заключить «новый оборонный союз», в котором обязательно должна быть страна с ядерным оружием. По его мнению, такой страной могла бы стать Великобритания.