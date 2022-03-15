Суд увеличил компенсацию незаконно обвиненной в получении пособия на ребенка матери

Верховный суд России вступился за молодую мать, которую 2,5 года незаконно обвиняли в неправомерном получении пособия на ребенка, сказано в определении судебной коллегии по гражданским делам, отменив решение о снижении суммы компенсации и направив его на пересмотр.

Истица работала бухгалтером на станции переливания крови в Ухте. Она родила ребенка и ушла в декретный отпуск, но через некоторое время вышла работать на неполную ставку, а позднее взяла еще полставки экономиста, работая дистанционно. При этом она продолжала получать пособие по уходу за ребенком, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Следствие сочло незаконным получение пособия, и женщину обвинили в мошенничестве по части 1 статьи 159.2 УК РФ.

Следствие и судебные разбирательства длились более 2,5 лет и закончились оправданием и признанием права на реабилитацию за необоснованное уголовное преследование. Женщина подала иск о компенсации, и суд присудил ей 500 тыс. рублей, однако апелляция снизила сумму компенсации в 10 раз. Суд указал, что казна предназначена не только для возмещения вреда, но и для других социальных программ, поддержки льготников, поэтому важно не допустить неосновательного обогащения потерпевшего.

Верховный суд России не согласился с такой трактовкой и указал, что длительные следственные действия «не могло не породить у истца недоверия, страха, ощущения унижения и несправедливости, которые оказали негативное влияние на эмоциональную сферу человека и его самочувствие». ВС РФ отменил решение о снижении суммы компенсации и направил его на пересмотр, призвав «учитывать степень физических и нравственных страданий, связанных с индивидуальными особенностями гражданина, которому причинен вред».

В решении суда отмечается, что истица была вынуждена была ходить на допросы и следственные действия, доказывать свою невиновность, «поэтому находилась в психотравмирующей ситуации, испытывая беспокойство и волнение, воспитывая при этом малолетних детей». Помимо этого следствие известило ее работодателя об уголовном преследовании и ей пришлось сменить место работы.

Ранее Верховный суд России встал на защиту девушки из Йошкар-Олы, от которой ее бывший жених из Польши требовал вернуть 36,5 тыс. евро, истраченные на ипотеку, телефон и визу, отменив решение о возврате.