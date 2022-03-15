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Депутатов Госдумы решили отправить на военные сборы
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Военнообязанные депутаты Госдумы, их помощники и работники аппарата отправятся на регулярные учебно-методические сборы, говорится в письме, разосланном депутатам аппаратом одной из фракций.
«Комитетом ГД по обороне достигнута предварительная договоренность с Минобороны о проведении в период с 6 по 10 июня 2022 года учебно-методических сборов с военнообязанными депутатами ГД VIII созыва, их помощниками и государственными гражданскими служащими аппарата ГД – офицерами запаса», – цитирует письмо РИА «Новости».
Собеседник агентства сообщил, что сборы проходят в рамках указа, подписанного президентом. Такие сборы проводятся раз в три года, один раз в каждый думский созыв, указал он.
Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2022 году.
Грузинские рестораторы предлагают россиянам «почувствовать себя оккупантами»
Пятнадцать грузинских ресторанов объединились в кампанию «солидарности с Украиной», которая в том числе подразумевает предложение гражданам России «почувствовать себя оккупантами», сообщила телекомпания «Мтавари архи» («Главный канал»), передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
В рамках этой кампании посетителям предлагают заказать борщ, а деньги за это блюдо будут перечисляться поварам, работающим на Украине в «горячих точках». Кроме того, в этих ресторанах повсюду есть стикеры в поддержку Украины и со словами оскорблений в адрес России и ее властей.
Как сказала одна из рестораторов, «посетители нашего заведения из России должны почувствовать, что они оккупанты».
На чеках в этом ресторане приписано, что «двадцать процентов территории Грузии оккупировано Россией». Граждан Украины обслуживают здесь бесплатно.
Ранее власти Грузии призвали граждан не паниковать из-за приезда россиян.
До этого глава МВД Вахтанг Гомелаури сообщил, что «после 24 февраля в Грузию за две недели въехало более 20 000 граждан России, и эта цифра примерно вдвое меньше показателей аналогичного периода допандемийного 2019 года».
В последнее время в социальных сетях и в обществе Грузии говорят о «наплыве россиян». Этот вопрос педалирует оппозиция, призывая ввести визы, отмененные для граждан России экс-президентом Михаилом Саакашвили десять лет назад.
Псаки заявила, что США с союзниками «сокрушили» экономику России
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Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки утверждает, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Ее попросили прокомментировать, какими именно будут последствия для Пекина, если он начнет помогать Москве в обход американских рестрикций. Псаки отказалась «вдаваться в конкретные подробности», но заявила, что «последствия» будут «значительными». США намерены внимательно следить за шагами Китая в отношении России.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться». Вашингтон «пытается предпринять шаги, чтобы ее снизить и смягчить эффект». Так, отметила Псаки, «стоимость нефти немного снизилась». Власти США продолжат «рассматривать ряд шагов», включая «взаимодействие с крупными производителями нефти» и «ряд мер внутри страны».
Как вы относитесь к закрытию McDonald's в России?
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях». Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
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В Германии заявили об отсутствии санкций против экспортеров российских продуктов питания
Санкций против экспортеров российских продуктов питания нет, трудности с поставками связаны с возможными последствиями ограничительных мер, заявил представитель внешнеполитического ведомства Германии Кристофер Бургер.
«Нет санкций против экспорта российских продуктов питания. Возможно, имеет место эффект так называемого over compliance (англ. «чрезмерное соблюдение» санкционного режима – прим. ВЗГЛЯД) или, скажем так, последствий санкций, например, в финансовой сфере, которые осложняют деятельность. Мы работаем, чтобы этого не допустить», – цитирует ТАСС Бургера.
Ранее в ЕС пообещали утвердить новые антироссийские санкции 14 марта.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель ранее заявлял, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых мер против России. Он счел, что введенные санкции оказались «тяжелыми» и легли «бременем на российскую экономику».
В Госдуме ответили на слова Псаки о «полностью сокрушенной» экономике России
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«Заявления США о гибели российской экономики – блеф, ставший частью гибридной войны Запада против России», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США с союзниками «полностью сокрушили» экономику России.
«Это уже стало традицией. Несколько раз в год, начиная с Барака Обамы и его слов о «разорванной в клочья экономике», видные американские чиновники на словах «рушат» экономику России. Также были заявления о «санкциях из ада», – напомнил председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
По его словам, такие заявления являются частью гибридной войны Запада против России. «Слова Псаки в первую очередь рассчитаны на внутреннего американского «потребителя», который выражает недовольство ростом цен на топливо. Представитель Белого дома как бы указывает американцам, что потери России в этом противостоянии куда серьезнее», – отметил депутат.
При этом санкционная война США против России затронет множество стран. «Это мировая война, где будет очень много тяжело раненных», – предупредил парламентарий. Кроме того, такие заявления американской стороны направлены и на поддержку ВСУ, нацбатов и западных наемников, воюющих сейчас на Украине против Вооруженных сил России. «США как бы говорят украинцам: мы с вами сражаемся против России на всех фронтах, в том числе – экономических и политических. Но им это вряд ли поможет», – сказал Морозов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон и его союзники санкциями якобы «полностью сокрушили» экономику России. Также она предсказала дальнейший рост стоимости бензина в США.
«Каким будет конец игры – это вопрос к президенту Путину. Мы полностью сокрушили его экономику», – сказала она, добавив, что США с союзниками «оказали военное и гуманитарное содействие украинцам, дав им возможность сопротивляться гораздо дольше, чем предполагало российское руководство». Москва, по словам Псаки, «должна определить, как выглядит путь вперед», передает РИА «Новости».
При этом, комментируя российско-украинские переговоры, Псаки заявила, что США «не видят никаких свидетельств того, что президент Путин делает что-то, чтобы остановить наступление или предотвратить эскалацию», передает ТАСС.
Псаки также спросили, до какой отметки может вырасти стоимость бензина в США. Она не захотела «предсказывать, что произойдет дальше». Однако в Белом доме, по ее словам, «по-прежнему считают», что цена «будет повышаться».
Также стоит напомнить, что президент США Джозеф Байден пытается убедить своих сограждан в том, что Россия наложила на Соединенные Штаты «Путинский налог». Таким образом он пытается оправдаться за грандиозное повышение цен на бензин и другое топливо.
Кроме того, в связи с событиями на Украине США вводят санкции против 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России, сообщил Госдепартамент США.
Санкции вводятся против главы Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора Рособоронэкспорта Александра Михеева, а также заместителей министра обороны России: Алексея Криворучко, Тимура Иванова, Юнус-Бека Евкурова, Дмитрия Булгакова, Юрия Садовенко, Николая Панкова, Руслана Цаликова и Геннадия Жидко.
Госдеп пояснил, что санкции подразумевают блокировку имущества указанных лиц и принадлежащих им организаций на территории США, американцам запрещается проводить какие-либо финансовые операции, связанные с имуществом попавших под санкции россиян.
Напомним, США не в первый раз хвастаются якобы эффективными санкциями против России. Так, в 2015 году президент США Барак Обама охарактеризовал положение России после начала украинского кризиса, похваставшись, что благодаря действиям США и их союзников экономика России «в клочьях»
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Отметим, что состав команды нынешнего президента США Джо Байдена частично совпадает с сотрудниками администрации Обамы. В частности, та же Псаки была в период президентства Обамы официальным спикером Госдепа.
НАСА указало на невозможность независимой работы американского сегмента МКС
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Российский и американский сегменты МКС взаимозависимы, они не могут работать независимо друг от друга, сообщил глава американской программы МКС Джоэл Монтальбано.
Монтальбано заявил, что Россия и США «нужны друг другу, чтобы работать на МКС». При этом он подчеркнул, что со стороны «российских партнеров не было сигналов, что они хотят работать по-другому». В связи с этим американцы «планируют продолжать деятельность в соответствии с имеющимися на сегодня планами», передает ТАСС.
НАСА продолжает подготовку к реализации соглашения о перекрестных полетах с Россией к МКС. В частности, «в расписании стоит тренировка космонавтов в Хьюстоне, а также поездка команды в Звездный городок для подготовки к работе на «Союзе».
Монтальбано сказал, что в Белом доме «знают, что данные операции» продолжаются. «Нам задают иногда какие-то вопросы, мы на них отвечаем, но на сегодняшний день мы продолжаем работать в соответствии с этими соглашениями», – заявил он.
Глава пресс-службы Роскосмоса Дмитрий Струговец сообщил, что ведомство прорабатывает новые варианты дальнейшей эксплуатации МКС «в том числе в рамках складывающихся новых условий международной кооперации». Отмечается, что расходы приходится регулярно пересматривать, так как проект подвержен влиянию внешних обстоятельств, в том числе внеотраслевых, передает РИА «Новости».
Напомним, в западных СМИ появились сообщения о том, что Россия угрожает США прекращением сотрудничества по МКС, что может обернуться проблемами с возвратом на Землю американского астронавта. Роскосмос пообещал не бросать астронавта на МКС. В ведомстве заверили, что Марк Ванде Хай, как и планировалось, вернется на Землю на корабле «Союз» 30 марта.
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявлял, что прекращение сотрудничества между Россией и США по космосу может грозить неконтролируемым сходом МКС с орбиты и падением станции на Соединенные Штаты, Европу, Канаду, Индию или Китай. Также Рогозин потребовал от партнеров по МКС снять санкции с госкорпорации.
Агенты СБУ попытались попасть в Мариуполь с гуманитарной церковной колонной
Доставка гуманитарной помощи в Мариуполь и эвакуация из города в Запорожье сорвались из-за лиц, «подсевших» по дороге, сообщил организатор колонны митрополит Запорожский и Мелитопольский (УПЦ) Лука.
Митрополит заявил, что «доброе дело происходит с искушениями», причем «искушения создают граждане Украины». «Во время следования нашей колонны подсаживались к нам», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пояснил митрополит, «в связи с этими людьми возникали проблемы у колонны, проблемы с прохождением контроля» со стороны российских войск. Он заявил: «С Божьей помощью и по милости Божьей мы эти проблемы решаем».
При этом источники сообщают, что в колонну под видом журналистов подсели агенты Службы безопасности Украины. Они хотели попасть в Мариуполь, по дороге изучив российские блокпосты и позиции.
Напомним, Мариуполь окружен войсками России и ДНР. Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах.
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Стало известно о гибели подо Львовом троих ветеранов британского спецназа
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Три наемника из Британии могли быть ликвидированы при ударе по полигону Яворовский рядом со Львовом на западе Украины, сообщает Daily Mirror со ссылкой на источники.
По информации издания, трое британцев являлись бывшими служащими сил специального назначения. Отмечается также, что они не были частью подразделений «иностранного легиона», проходивших подготовку на подвергшемся удару полигоне, пишет РИА «Новости».
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы знают места нахождения зарубежных наемников на Украине, по ним будут наноситься точечные удары.
Конашенков также отмечал, что армия России утром в воскресенье высокоточным оружием большой дальности нанесла удар по учебным центрам вооруженных сил Украины в населенном пункте Старичи и на военном полигоне Яворовский, уничтожены до 180 иностранных наемников и крупная партия иностранных вооружений. Кроме того, американские СМИ сообщили, что во время российского ракетного удара по территории Яворовского полигона на Украине там находились в том числе и американские боевики.
СМИ: США могут ввести эмбарго на торговлю с Россией
Введение эмбарго на торговлю с Россией, блокирование доступа к международным морским путям, а также новые ограничения в сфере экспорта рассматриваются в качестве возможных мер в отношении России из-за операции на Украине, заявила корреспондент Си-эн-би-си Кайла Тауш со ссылкой на замминистра финансов США Уолли Адемейо.
Тайуш написала, что якобы США рассматривают новые санкции в отношении России, куда входит ограничение на экспорт никеля, урана, алюминия и возможностей к сфере криптовалютных операций. Также США планируют ввести эмбарго на торговлю с Россией и попытаются заблокировать доступ России к международным морским путям, передает ТАСС.
По ее словам, Адемейо заявил в интервью, что эти предложения «находятся на столе». В эфир полная версия интервью Адемейо пока не выходила. В опубликованном фрагменте чиновник в ответ на вопрос, рассматриваются ли перечисленные шаги в качестве возможных дальнейших действий, заявляет, что в соответствии с указаниями президента Министерство финансов США предпринимает все усилия, чтобы воздействовать на российскую экономику и продолжит это делать в том числе за счет введения экспортного контроля и мер в отношении представителей российской элиты.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что российскому рынку акций грозит «взрыв» сразу после открытия. Также он решил призвать к прекращению нормальных торговых отношений с Россией.
До этого Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к семи долларам за галлон. Сенатор от штата Делавэр Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку энергоресурсов у России.
После этого глава США связал рекордную инфляцию в США с последствиями антироссийских санкций.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что США обманывают свое население, прикрываясь Россией.
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«Координация» России и Китая вызвала беспокойство у США
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Высокопоставленный представитель Белого дома рассказала о переговорах помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана и главы канцелярии Комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам, члена Политбюро Ян Цзечи в Риме.
Чиновница сообщила, что делегации «затронули спектр вопросов, представляющих интерес для США и международного сообщества». Переговоры продолжались порядка семи часов и «охватили весь спектр вопросов американо-китайских отношений». Указывается, что «состоялся продолжительный разговор о России и Украине». Салливан изложил мнение Вашингтона о рисках, которые США видят в перспективе в связи со специальной операцией России на Украине. В детали чиновница вдаваться не стала, передает ТАСС.
США заверили, что переговоры «давно планировались», а не были экстренно организованы из-за «конкретных событий, относящихся к России, Украине». По ее словам, переговоров как таковых по каким-то конкретным вопросам между американской и китайской делегациями в Риме не было, состоялся «откровенный и прямой обменом взглядами».
Она отказалась отвечать на вопросы относительно утверждений по поводу того, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь в связи с операцией на Украине. Салливан предупредил Пекин о «потенциальных последствиях определенных действий». Как заявила чиновница, у США «есть глубокая озабоченность по поводу того, что Китай в настоящее время сходится с Россией».
«У нас есть глубокие обеспокоенности по поводу координации Китая с Россией в это время, и советник по национальной безопасности был откровенен по этому поводу и потенциальных последствиях некоторых действий», – приводит ее слова РИА «Новости».
Делегация США также заявила должностным лицам Китая о том, что Вашингтон рассчитывает на взаимодействие с Пекином в вопросах, касающихся КНДР. Также Вашингтон заверил, что США проводят политику «одного Китая», но при этом считают, что Пекин несет ответственность за провокационные действия в Тайваньском проливе.
Напомним, власти США заявили, что Китай ожидают последствия в случае оказания им военной помощи Москве в связи с ситуацией вокруг Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в понедельник журналистам, что Москва не запрашивала у Пекина помощь для ведения специальной военной операции на Украине. Соответствующая версия была приведена ранее в публикации газеты «Файнэншл таймс».
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь также заявил, что сообщения со стороны США о том, что Россия якобы запросила у Китая военную помощь для проведения специальной операции на Украине, являются дезинформацией.
Появилось видео высадки российских военных на базе под Бердянском
Российские военные высадились на базе Береговой охраны Украины под Бердянском, сообщил корреспондент RT Мурад Газдиев.
По словам корреспондента, на базе также присутствует технический персонал для того, чтобы понять, что делать с брошенными украинскими катерами. Видео опубликовано в Telegram-канале Газдиева.
Ранее сообщалось, что Крым и Донбасс в рамках проведения специальной операции на Украине удалось связать сухопутным коридором.
Постоянный представитель Республики Крым при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов заявил, что уже сейчас надо думать о взаимодействии в перевозках грузов через морские порты Крыма и ключевые порты Азовского моря – Мариуполь и Бердянск.
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МО: Украинские нацбаты начали отнимать деньги у зажиточных жителей Запорожья
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Украинские националисты получив доступ к банковской информации в Запорожье, похищают зажиточных граждан и отбирают у них деньги якобы на нужды сил территориальной обороны, заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Запорожье боевики, захватив финансовые учреждения города, проводят проверки банковских счетов вкладчиков. Граждан, имеющих значительные финансовые накопления, похищают, насильно удерживают и, угрожая убийством, отнимают у них деньги якобы на нужды отрядов территориальной обороны», – цитирует РИА «Новости» Мизинцева.
По его словам, мирные жители пытаются уехать из города самостоятельно, чтобы избежать насилия и произвола.
«На блокпостах, контролируемых радикалами, людей задерживают, избивают, подвергают унижениям или вымогают последние ценности за беспрепятственный выход из города», – добавил генерал.
Ранее Мизинцев заявил, что националисты заставляют вступать в их батальоны жителей Харькова, Одессы и Николаева в возрасте от 18 до 60 лет.
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Минобороны: Уничтожены почти все огневые точки неонацистов по периметру Мариуполя
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Силами ДНР при поддержке российских военных уничтожены почти все огневые точки неонацистов в пригородах Мариуполя, спецназ ликвидировал основные силы неонацистов в жилых кварталах по периметру города, сообщили в Минобороны России.
«Сегодня в результате эффективных действий формированиями Донецкой Народной Республики при поддержке подразделений Вооруженных сил России точечно уничтожены практически все огневые точки, оборудованные неонацистами в пригородных районах Мариуполя. Маневренными действиями подразделений специального назначения ликвидированы основные силы неонацистов на позициях в жилых кварталах по периметру города», – сказал начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, сообщает ТАСС.
Он добавил, что «успешная операция по разблокированию города позволила сегодня с 15.00 открыть гуманитарные коридоры для выхода мирных жителей и приступить к массовой эвакуации населения, которое длительное время находилось в заложниках у неонацистов», сообщает РИА «Новости.
Сообщается, что для эвакуации мариупольцев сформированы 4 колонны общей численностью 200 автобусов, из которых 50 уже прибыли в Мариуполь. Все желающие жители Мариуполя будут доставлены в пункты временного размещения. Отправлены автомобильные колонны с гуманитарным грузом. Первая колонна уже прибыла в Мариуполь и доставила 450 тонн медикаментов, предметов первой необходимости и продовольствия, в том числе детского питания.
Ранее Минобороны России информировало, что так называемая территориальная оборона на Украине использует в качестве «живого щита» свыше 4,5 млн мирных граждан, военное руководство Украины категорически запретило мирным жителям выходить из блокированных населенных пунктов, а украинские власти не информируют жителей об открытии гуманитарных коридоров; в Мариуполе сложилась тяжелейшая гуманитарная ситуация, сотни тысяч людей, включая иностранцев, насильно удерживаются националистами в городе.
В среду вечером в украинских СМИ появились кадры разрушений после якобы удара авиации по роддому и детской больнице в Мариуполе. Сообщалось о раненых женщинах и детях. Власти Мариуполя утверждали, что в «результате авиаудара» пострадали 17 рожениц и членов медперсонала.
Затем президент Украины Владимир Зеленский обвинил в авианалете Россию, назвав это зверством, и вновь призвал мировое сообщество закрыть небо над Украиной.
Напомним, 10 марта генсек ООН Антониу Гутерреш осудил «нападение на больницу в Мариуполе, где расположены родильное и детское отделения».
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Минобороны отомстит за Донецк ударами по предприятиям ОПК Украины
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Вооруженные силы России примут меры в отношении украинских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), которые националисты используют для восстановления вооружений, в ответ на удар по Донецку, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В ответ на эти действия Вооруженные силы Российской Федерации примут оперативные меры по выводу из строя предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих производство, ремонт и восстановление вооружений, которые националисты используют для совершения военных преступлений», – цитирует его ТАСС.
В военном ведомстве призвали граждан Украины, работающих на данных предприятиях, а также жителей близлежащих жилых домов покинуть потенциально опасные зоны.
В понедельник штаб Донецкой народной республики сообщил, что украинские войска нанесли удар по центру Донецка с применением ракеты «Точка-У». По словам главы горадминистрации Алексея Кулемзина, ракету удалось сбить, когда она пролетала возле Дома правительства. По данным ТАСС, обломки баллистической ракеты упали около отделения Центрального республиканского банка. Возле здания в тот момент находились десятки людей, прежде всего, пенсионеры.
«Точка-У» несла кассетный заряд – запрещенный, как мы знаем. Если бы она не была сбита, несоизмеримо больше было бы жертв», – заявил глава республики Денис Пушилин. «Нашими специалистами устанавливается огневая точка (позиций ВСУ, с которых была выпущена ракета «Точка-У). Она, конечно же, будет уничтожена», – пообещал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Раскрыты уловки западного бизнеса с целью остаться в России
Многие западные компании, формально покинув российский рынок, будут стремиться на нем остаться – это уже происходит, все пытаются сохранить производство, сервисные компании и клиентов, даже если речь идет о другом бренде, рассказал экономист Егор Клопенко.
Он напомнил, что компании потратили немало средств на завоевание российского рынка. «Конечно, сам бизнес уходить не хочет и уж точно не хочет это делать безвозвратно», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Он считает, что договориться в большинстве случаев возможно, если российские власти этого захотят. Единственное условие - сохранение рабочих мест и зарплат. По его словам, для всех компаний с иностранным капиталом необходимо увеличить выплаты при массовом увольнении сотрудников до 6 или даже 12 среднемесячных доходов.
Ранее немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz объявил о приостановке поставок легковых автомобилей в Россию и их производства на территории России. Затем появились сообщения о возможной остановке завода Nissan Motor в России. Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover приостановил отправку машин в Россию. В тот же день американский автоконцерн General Motors решил приостановить экспорт автомобилей в Россию. Кроме того, бизнес в России приостановили шведские автопроизводители Volvo, Scania и Ericsson. Кроме того, немецкий Daimler Truck приостановил сотрудничество с российским «КамАЗом». Audi, Land Rover, Porsche, General Motors также приостановили экспорт автомобилей в Россию. Следом за ними Skoda и ИКЕЯ приостановили работу в России. Компания Lego приостановила поставки в Россию. Аналогичное решение принял Volkswagen. Porsche остановил поставки автомобилей в Россию.. Panasonic и Microsoft приостановили продажу товаров и предоставление услуг в России. Компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию.
Напомним, партия «Единая Россия» предложила национализировать производства ушедших из России компаний.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Зеленский оценил переговоры с Россией
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Переговоры России и Украины прошли «довольно неплохо», заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Зеленский рассказал, что сам он провел разговор с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, президентом Польши Анджеем Дудой, премьер-министром Люксембурга Ксавье Беттелем. «Взаимопонимание на 100%», – приводит его слова ТАСС.
Кроме того, как заявил украинский президент, «важным был и разговор» с главой кабмина Израиля Нафтали Беннетом – «как часть переговорных усилий, чтобы завершить эту войну скорейшим образом и честным миром».
«Над этим работала и наша делегация на переговорах с российской стороной. Довольно неплохо, как мне доложили, но посмотрим немного. Продолжат завтра», – сказал он.
Переговоры делегаций России и Украины проходили в понедельник в онлайн-формате. Зеленский назвал сложными переговоры российской и украинской делегаций. На Украине заявили о технической паузе в переговорах с Россией до вторника. Киев счел некоторые российские требования неприемлемыми.
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