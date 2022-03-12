Зеленский: Украине придется расплачиваться за помощь Запада

Западные страны предоставляют Украине помощь, но не безвозмездно, Киеву предстоит за нее расплачиваться, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге для иностранных журналистов.

«Сегодня деньги, которые выделяет нам Европа, мир, они идут все-все на гуманитарную помощь или оружие. Иногда, вы знаете, оружие, которое нам выделяют, вы должны понимать, что не везде, но у всего этого есть счет. И когда будут обсуждать те суммы, которые нам выделяют, все это стоило, это не бесплатно», – передает ТАСС его слова.

По словам Зеленского, Украина заслужила быть в ЕС. «И не нужно нам ничего обещать, нас нужно конкретно поддержать», – добавил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не считает возможным начать процедуру принятия в ЕС Украины. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте объяснил, что ускоренной процедуры по вступлению в Евросоюз не существует.

Между тем участники саммита лидеров стран Евросоюза в Версале разошлись во мнении по вопросу о вступлении Украины в ЕС.