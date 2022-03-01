Минспорта сочло дискриминацией по национальному признаку изоляцию российских спортсменов

Российское спортивное сообщество не собирается изолироваться от международного, заявил министр спорта Олег Матыцин.

«Практически со всеми международными федерациями контакт существует, в большинстве он достаточно сложный. Но мы будем продолжать эту работу, чтобы оперативно реагировать и понимать принятие решений. Мы не собираемся изолироваться. Все понимают, что без российского спорта развитие мирового спорта невозможно», – передает ТАСС слова Матыцина.

«Происходящее может быть расценено как дискриминация по национальному признаку», – добавил он.

По его словам, российская сторона должна оценить юридические основания санкций Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к профессиональному футболу в России.

«Я уже отметил, что надо внимательно проанализировать, получить официальные решения со стороны ФИФА и УЕФА, оценить юридические основания принятия решения. И после этого делать все возможное, чтобы защитить интересы российского спорта», – сказал Матыцин.

Ранее исполком Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не разрешать участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях в целях безопасности.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.