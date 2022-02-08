Глава Сахалинской области счел недопустимым заявление посла США в Японии о Курилах

Заявление американского посла в Токио Рама Эмануэля о принадлежности Курил является абсолютно некорректным и недопустимым для дипломатического работника, заявил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Лимаренко указал, что заявление посла «абсолютно некорректно и недопустимо для дипломатического работника», так как «любые попытки посягать на территориальную целостность нашей страны, пусть даже в таком формате, недопустимы», передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

«Над Курильскими островами установлен суверенитет России. За эту землю сражались и проливали кровь наши предки, она была и останется в составе нашего государства», – подчеркнул он.

Лимаренко также напомнил, что власти страны добиваются того, чтобы перенести из Японии на территорию Сахалинской области, а возможно и одного из Курильских островов, захоронение легендарного советского разведчика Рихарда Зорге, который внес неоценимый вклад в разгром фашизма в годы Великой Отечественной войны.

По словам главы островного региона, принцип неотчуждаемости территорий закреплен и в Конституции: «Никто в здравом уме не отдаст Курилы ни Японии, никакой-либо другой стране. Сама подобная идея звучит дико».

Он отметил, что сахалинские власти совместно с федеральным центром развивают Курильские острова: повышается транспортная доступность, запускаются новые морские суда, восстанавливаются взлетно-посадочные полосы, создаются социальные объекты, жилье, также на Курилах вводится особый налоговый режим, который позволит создать новые инвестиционные проекты.

Лимаренко подчеркнул, что все это делается для того, чтобы курильчане комфортно жили на островах, чтобы туда стремились люди из других регионов России, а возможно и мира. Эта работа приносит свои результаты: растет численность жителей Курильских островов, активно развивается экономика, открываются новые предприятия, приезжают востребованные специалисты, отметил он.

«Так что, сколько бы взглядов ни бросали из-за рубежа на Курилы – они неотъемлемая часть России, часть ее истории, настоящего и будущего», – заключил Лимаренко.

День «северных территорий» отмечается в Японии 7 февраля в годовщину подписания с Россией Симодского трактата 1855 года, по которому Японии отошли Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи – острова, возвращения которых она требует от России в послевоенный период.

Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Ранее Эмануэль заявил, что Вашингтон признает суверенитет Японии над южной частью Курильских островов.

Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Японию в нагнетании истерики вокруг Курил. Российское посольство выразило протест МИД Японии из-за действий праворадикалов в Токио, которые попытались проникнуть на территорию дипведомства.

Также представитель посольства Японии в Москве был вызван в МИД России для заявления протеста в связи с проведением в Токио выставки, которая посвящена южным Курильским островам.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Америка вредит отношениям России и Японии.