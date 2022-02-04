Зеленский и Макрон обсудили активизацию нормандского формата

Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон в ходе состоявшегося в четверг телефонного разговора обсудили активизацию мирного процесса в рамках нормандского формата (Германия, Россия, Украина и Франция), сообщил украинский лидер.

«Продолжили диалог с Эмманюэлем Макроном по противодействию вызовам безопасности и активизации мирного процесса в рамках нормандского формата. Согласовали дальнейшие совместные шаги по поддержанию устойчивости Украины и усилению финансового и экономического взаимодействия», – написал Зеленский на своей странице в соцсети Twitter.

Тем временем в Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон в ходе отдельных телефонных переговоров с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским затронул тему статуса Донбасса. Как сообщается, в ходе переговоров Макрон также заявил о важности достижения стратегического баланса в Европе, который позволит снизить напряженность и гарантировать безопасность на «континенте», передает ТАСС.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин в четверг обсудил с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном вопросы, связанные с ситуацией вокруг Украины и с переговорами Москвы с США и НАТО о гарантиях безопасности.

В четверг глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса, несмотря на то, что это предусмотрено Минскими соглашениями.

В прошлую пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что «нормандский» формат является лучшим вариантом для урегулирования конфликта в Донбассе и претворения в жизнь Минских соглашений.

В прошлую среду замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.

Днем ранее в ДНР сообщили, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.

В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.

В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.

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